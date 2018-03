Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e067fc86-17c0-4e1b-a9cf-039f024af2a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kósa nem tudja tisztázni magát a Nemzetbiztonsági Bizottság keddi ülésén, mert a Fidesz nem megy arra el, így az nem lesz működőképes. Németh Szilárd szerint a Soros-hálózat emberei már magyar munkahelyeket fenyegetnek.\r

\r

","shortLead":"Kósa nem tudja tisztázni magát a Nemzetbiztonsági Bizottság keddi ülésén, mert a Fidesz nem megy arra el, így az nem...","id":"20180320_Nemcsak_Kosa_menekul_a_Fidesz_sem_megy_el_a_csengeri_haztartasbeli_miatt_osszehivott_bizottsagi_ulesre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e067fc86-17c0-4e1b-a9cf-039f024af2a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b41b99-847e-4216-bcc0-fe96cbf78f81","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Nemcsak_Kosa_menekul_a_Fidesz_sem_megy_el_a_csengeri_haztartasbeli_miatt_osszehivott_bizottsagi_ulesre","timestamp":"2018. március. 20. 11:53","title":"Nemcsak Kósa menekül: a Fidesz sem megy el a csengeri háztartásbeli miatt összehívott bizottsági ülésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f60f819-285a-49bd-8a58-66801f923553","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nagy Lépés Futárszolgálat egyik alapítója biciklis futárcégtől jött, a másik gyógypedagógus. ","shortLead":"A Nagy Lépés Futárszolgálat egyik alapítója biciklis futárcégtől jött, a másik gyógypedagógus. ","id":"20180320_autista_es_a_sztrokbol_felepult_dolgozoja_is_van_az_egyik_budapesti_futarszolgalatnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f60f819-285a-49bd-8a58-66801f923553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49179d0c-b62d-419d-b06a-a86a93fc1e85","keywords":null,"link":"/kkv/20180320_autista_es_a_sztrokbol_felepult_dolgozoja_is_van_az_egyik_budapesti_futarszolgalatnak","timestamp":"2018. március. 20. 21:36","title":"Autista és a sztrókból felépült dolgozója is van az egyik budapesti futárszolgálatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880ec573-203f-4f8a-ac72-4d43edacc814","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"csodálatos\" békemenetet már kivesézték, ezért a miniszterelnök március 15-i beszédének megvitatásával nyitották a Sajtóklubot.","shortLead":"A \"csodálatos\" békemenetet már kivesézték, ezért a miniszterelnök március 15-i beszédének megvitatásával nyitották...","id":"20180320_bayer_zsolt_orban_beszed_patkanyok_elegtetel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=880ec573-203f-4f8a-ac72-4d43edacc814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9405ee1e-6d35-4358-bd47-6ff9a1ccd175","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_bayer_zsolt_orban_beszed_patkanyok_elegtetel","timestamp":"2018. március. 20. 10:32","title":"Bayer szerint patkányok, akik Orbán fenyegetőzése miatt \"ajvékolnak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1cdfc3d-e373-4c69-95a0-88349102666b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal megkergette, fenyegette azokat, akik nem adtak pénzt neki.","shortLead":"A fiatal megkergette, fenyegette azokat, akik nem adtak pénzt neki.","id":"20180321_agressziv_keregeto_aldozatait_keresi_a_rendorseg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1cdfc3d-e373-4c69-95a0-88349102666b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c579e5a-e962-4c58-9be5-6df73c724f02","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_agressziv_keregeto_aldozatait_keresi_a_rendorseg","timestamp":"2018. március. 21. 15:42","title":"Agresszív kéregető áldozatait keresi a rendőrség – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3de83ffb-5918-442f-9e59-fec8381f42b8","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Újabb botrányos pártajánlássztori: megfélemlítették a Tolna megyei 1. választókerületi bizottság tagjait, ráadásul a pártdelegáltak nélkül hitelesítették három párt jelöltjeinek ajánlásait. A pártdelegáltak nem nézhették meg az aláíróíveket, az NVI szerint ez így rendben is van. Tehettek volna feljelentést, és akkor a rendőrség ellenőrizte volna az íveket – de mire alapozva, ha nem láthatták azokat?\r

\r

","shortLead":"Újabb botrányos pártajánlássztori: megfélemlítették a Tolna megyei 1. választókerületi bizottság tagjait, ráadásul...","id":"20180320_Roka_fogta_csuka_az_ajanloiveknel_Tolna_megyeben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3de83ffb-5918-442f-9e59-fec8381f42b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62f5e747-1e13-4eea-8344-cb0a6d759228","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Roka_fogta_csuka_az_ajanloiveknel_Tolna_megyeben","timestamp":"2018. március. 20. 16:48","title":"Róka fogta csuka az ajánlóíveknél Tolna megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f596133-8f47-42fa-8089-1cdd412e6b69","c_author":"Kaufmann Balázs - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Salgótarjánban 33 jelölt indul, hogy megszerezze a képviselői széket, ez országos rekord. Itt nem kevés olyan formáció is versenybe szállt, amelyet a köznyelv az egyszerűség kedvéért csak kamupártnak hív. Vajon hallottak már a választók a Rend és Elszámoltatás Párt vagy a Szegényekért Párt helyi jelöltjéről? És tudják, mit várhatnak tőlük? Videó.","shortLead":"Salgótarjánban 33 jelölt indul, hogy megszerezze a képviselői széket, ez országos rekord. Itt nem kevés olyan formáció...","id":"20180321_Hiaba_indul_egy_rakas_a_politikusok_Nogradban_alig_ismerik_oket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f596133-8f47-42fa-8089-1cdd412e6b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818de59a-ee73-42ee-9f97-429c0b433394","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Hiaba_indul_egy_rakas_a_politikusok_Nogradban_alig_ismerik_oket","timestamp":"2018. március. 21. 06:35","title":"Rekordszámú jelölt indul Nógrádban, de a legtöbb ismeretlen maradt a kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4554b634-e3a1-4193-9287-20a184be404e","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Büszkébbek lennének, ha a magyar egészségügyet szolgálnák, de az itthoni fizetésekből nem tudnak megélni, így Ausztriába, Németországba ingáznak idős embereket gondozni. Nagyjából annyian választják ezt az utat, ahány ápoló a magyar egészségügyi és szociális rendszerből hiányzik. A migráns házi gondozók toborzására külön iparág épült, a közvetítőkkel azonban nem árt vigyázni.","shortLead":"Büszkébbek lennének, ha a magyar egészségügyet szolgálnák, de az itthoni fizetésekből nem tudnak megélni...","id":"20180320_gondozo_apolo_migrans_korkoros_migracio_ingazas_demografia_idosek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4554b634-e3a1-4193-9287-20a184be404e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c50a1bad-d0c4-44f4-b956-cb7082398026","keywords":null,"link":"/elet/20180320_gondozo_apolo_migrans_korkoros_migracio_ingazas_demografia_idosek","timestamp":"2018. március. 20. 06:30","title":"Körkörös migráció: magyar házi gondozók ezrei ingáznak nyugat felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bekéreti az orosz nagykövetet a svéd külügyminisztérium Moszkva állítása miatt, amely szerint lehetséges, hogy Svédországból származik az az idegméreg, amellyel megpróbálták meggyilkolni Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős ügynököt és lányát, Julija Szkripalt az angliai Salisburyban.","shortLead":"Bekéreti az orosz nagykövetet a svéd külügyminisztérium Moszkva állítása miatt, amely szerint lehetséges...","id":"20180319_svedorszag_bekereti_az_orosz_nagykovetet_szkripal_ugyben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a295bc8b-257a-49ef-a27e-e8c266e7640f","keywords":null,"link":"/vilag/20180319_svedorszag_bekereti_az_orosz_nagykovetet_szkripal_ugyben","timestamp":"2018. március. 19. 18:36","title":"Svédországig érnek a Szkripal-ügy szálai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]