[{"available":true,"c_guid":"b606c7f2-a670-4168-8198-bb3e2610c389","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"kkv","description":"Óbudán hozna létre új bulinegyedet Tiborcz István egykori üzlettársa, Erdei Bálint, miután a Belvárosban mostanában lassan jönnek össze a dolgai. Tervéhez egy helyi hamburgeressel társult.","shortLead":"Óbudán hozna létre új bulinegyedet Tiborcz István egykori üzlettársa, Erdei Bálint, miután a Belvárosban mostanában...","id":"201812__uj_bulinegyed__tiborcz_meszaros_lorince__promenad__kocsmakereso","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b606c7f2-a670-4168-8198-bb3e2610c389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"317d1573-3f0e-4375-a5bf-a0fdd94efd9e","keywords":null,"link":"/kkv/201812__uj_bulinegyed__tiborcz_meszaros_lorince__promenad__kocsmakereso","timestamp":"2018. március. 25. 10:30","title":"Tiborcz volt üzlettársa beindult a leendő Kolosy téri bulinegyedért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8b395ae-18f1-4782-8f0c-6adb3bd4985c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A betegek akár késve mehetnek a vizsgálatra, mert a rossz lift miatt kézben kellene őket a néhány emelettel magasabban levő helyiségekbe vinni, ez olykor nem lehetséges. A kórházban hetek óta egy alkatrészre várnak.","shortLead":"A betegek akár késve mehetnek a vizsgálatra, mert a rossz lift miatt kézben kellene őket a néhány emelettel magasabban...","id":"20180325_Kezben_hordjak_a_betegeket_mert_hetek_ota_a_rossz_a_lift_a_Janos_Korhazban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8b395ae-18f1-4782-8f0c-6adb3bd4985c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32dc7f43-3403-41aa-a895-d17a8066dacb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_Kezben_hordjak_a_betegeket_mert_hetek_ota_a_rossz_a_lift_a_Janos_Korhazban","timestamp":"2018. március. 25. 17:48","title":"Kézben hordják a betegeket, mert hetek óta a rossz a lift a János Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00eb6d9f-fde0-4382-97e3-a0804d6fc7c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cégből kitúrt alapító-tulajdonos kitálalt a Jobbik-közeli N1TV-nek, Győri Imre azt mondja, a Dunagép fizette Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes születésnapi partiját, két sátoros KDNP-rendezvényt, és a politikus édesanyjának házát is féláron újították fel.","shortLead":"A cégből kitúrt alapító-tulajdonos kitálalt a Jobbik-közeli N1TV-nek, Győri Imre azt mondja, a Dunagép fizette Semjén...","id":"20180326_Semjennek_szulinapi_bulit_anyjanak_kedvezmenyes_hazfelujitast_adott_a_Dunagep","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00eb6d9f-fde0-4382-97e3-a0804d6fc7c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ee257a-fb77-4117-a9a0-e6ca0503cba5","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Semjennek_szulinapi_bulit_anyjanak_kedvezmenyes_hazfelujitast_adott_a_Dunagep","timestamp":"2018. március. 26. 09:16","title":"Semjénnek szülinapi bulit, anyjának kedvezményes házfelújítást adott a Dunagép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ecc29d7-9f68-4e31-ab3f-6e97b39118ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kerítést húznának fel a lengyelek a keleti határon, az 1200 kilométeres, két méter magas „határzár” lenne a világ leghosszabb kerítése. A lengyelek a sertéspestis megállítása miatt tervezik az építkezést, de még vitatkoznak rajta","shortLead":"Kerítést húznának fel a lengyelek a keleti határon, az 1200 kilométeres, két méter magas „határzár” lenne a világ...","id":"20180325_A_lengyelek_is_keritest_epitenenek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ecc29d7-9f68-4e31-ab3f-6e97b39118ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0efc3be-67ad-4507-ae1c-77f2a9e3d320","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_A_lengyelek_is_keritest_epitenenek","timestamp":"2018. március. 25. 09:40","title":"A lengyelek is kerítést építenének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d96032-0803-4005-a2ac-30ccaf7667ae","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Liu Shaolin Sándorért oda voltak a dél-koreai fiatalok, amikor futamai előtt – ahogyan azt jó ideje teszi – a pjongcsangi téli olimpián is megsimogatta a szemöldökét. A mozdulatsor mostanra védjegyévé vált a rövidpályás gyorskorcsolyázónak, most azonban valaki utánozni kezdte.","shortLead":"Liu Shaolin Sándorért oda voltak a dél-koreai fiatalok, amikor futamai előtt – ahogyan azt jó ideje teszi –...","id":"20180326_liu_shaolin_szatmari_andras_szemoldoksimogatas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54d96032-0803-4005-a2ac-30ccaf7667ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81ab70c5-ca99-4f2b-ba35-960e049cfcec","keywords":null,"link":"/sport/20180326_liu_shaolin_szatmari_andras_szemoldoksimogatas","timestamp":"2018. március. 26. 07:57","title":"Liu Shaolint utánozza a világbajnok vívó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f8d4dc-66cc-49f7-84b7-314908bbf5ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai maffiáról beszélt, majd sok sikert kívánt az utódjának.","shortLead":"A politikai maffiáról beszélt, majd sok sikert kívánt az utódjának.","id":"20180325_Ebben_a_mai_csataban_Erpatak_elesett__megszolalt_Orosz_Mihaly_Zoltan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29f8d4dc-66cc-49f7-84b7-314908bbf5ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf05355-3c4e-494a-ac01-b2b1254aca81","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_Ebben_a_mai_csataban_Erpatak_elesett__megszolalt_Orosz_Mihaly_Zoltan","timestamp":"2018. március. 25. 21:55","title":"\"Ebben a mai csatában Érpatak elesett\" - megszólalt Orosz Mihály Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14735b61-5a44-4b7f-aebd-ac6adf8e79ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyíracsádi fórumán küldött biztonsági őröket a tévésekre. ","shortLead":"Nyíracsádi fórumán küldött biztonsági őröket a tévésekre. ","id":"20180326_taso_laszlo_kidobatta_a_hir_tv_stabjat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14735b61-5a44-4b7f-aebd-ac6adf8e79ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a8e2c6-8937-4445-b46c-c5ab0121bc4f","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_taso_laszlo_kidobatta_a_hir_tv_stabjat","timestamp":"2018. március. 26. 07:27","title":"A fideszes Tasó László kidobatta fórumáról a Hír Tv stábját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee43db70-60d4-4e47-9fde-5ef9933e25c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hazánk legnagyobb Ferrari-gyűjtője, Josh Cartu a héten vette át legújabb Ferrariját, egy 812 Superfastet.","shortLead":"Hazánk legnagyobb Ferrari-gyűjtője, Josh Cartu a héten vette át legújabb Ferrariját, egy 812 Superfastet.","id":"20180325_josh_cartu_ferrari_812_superfast_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee43db70-60d4-4e47-9fde-5ef9933e25c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f7270ea-e6ae-4208-8bda-a02be73fd098","keywords":null,"link":"/cegauto/20180325_josh_cartu_ferrari_812_superfast_video","timestamp":"2018. március. 25. 11:16","title":"Videó: így vette birtokba 800 lóerős új Ferrariját a budapesti milliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]