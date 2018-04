Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a98f5989-8609-4f8a-b7c6-1db58bd3789e","c_author":"RTL Hírek","category":"itthon","description":"Ígéretet tett, mégsem válaszolt a diákok 12 pontos követelésére Balog Zoltán miniszter. Az RTL klub híradója szerint ezt állítja a Független Diákparlament, amelynek tagjai március közepén egy rendezvény után faggatták a minisztert arról, hogy miért nem tárgyal velük.","shortLead":"Ígéretet tett, mégsem válaszolt a diákok 12 pontos követelésére Balog Zoltán miniszter. Az RTL klub híradója szerint...","id":"20180331_Balog_Zoltan_nem_valaszol_a_diakoknak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a98f5989-8609-4f8a-b7c6-1db58bd3789e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf81c69-ee64-4920-a4ba-835e60261dd1","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Balog_Zoltan_nem_valaszol_a_diakoknak","timestamp":"2018. március. 31. 19:51","title":"Balog Zoltán nem válaszol a diákoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a28b2e-a2bd-4d64-894f-23645be7f8d3","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"kultura","description":"\"Bizony nem az a helyzet, hogy a rendes emberek mind kint vannak, a gazemberek meg mind a börtönben\" - vallja Hortobágyi T. Cirill, aki évek óta bejár a baracskai rabokhoz misézni, beszélgetni. Az új pannonhalmi főapátot a múlt heti benedikálása alkalmából névre szóló borral lepték meg a szerzetestársai. Várszegi Asztrik utódja arról is mesél az interjúban, hogy támogatja-e a cölibátust, illetve mit gondol Ferenc pápáról. A HVG Portré rovatában készült beszélgetés hosszabb változatában ízelítőt kapunk a szerzeteshumorból is.","shortLead":"\"Bizony nem az a helyzet, hogy a rendes emberek mind kint vannak, a gazemberek meg mind a börtönben\" - vallja...","id":"20180401_Hortobagyi_T_Cirill_az_uj_pannonhalmi_foapat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26a28b2e-a2bd-4d64-894f-23645be7f8d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1da0a0c-4c5b-408e-a1bf-49f289c1d4bb","keywords":null,"link":"/kultura/20180401_Hortobagyi_T_Cirill_az_uj_pannonhalmi_foapat","timestamp":"2018. április. 01. 07:00","title":"Új pannonhalmi főapát: \"Az egyháznak nem csak a saját tagjai iránt van küldetése\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21efea33-9f8b-49a9-887f-9e6cddab90b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kerüljön bármibe, a növekedés nem állhat le – lényegében erről értekezik egy csak most kiszivárgott feljegyzésében a Facebook alelnöke. Az Andrew Bosworth által írt memó súlyos dolgokat említ, összességében pedig arról szól, miket tesz a vállalat annak érdekében, hogy még több felhasználót gyűjtsön maga köré, akkor is, ha ez a biztonság vagy a magánélet rovására megy. A bejegyzés napvilágra kerülése után Mark Zuckerberg is megszólalt.","shortLead":"Kerüljön bármibe, a növekedés nem állhat le – lényegében erről értekezik egy csak most kiszivárgott feljegyzésében...","id":"20180331_facebook_andrew_bosworth_memo_kiszivarogtatas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21efea33-9f8b-49a9-887f-9e6cddab90b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b73bf09-3270-46ad-8e5f-c23cacf1173d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180331_facebook_andrew_bosworth_memo_kiszivarogtatas","timestamp":"2018. március. 31. 08:03","title":"Kiszivárgott a Facebook belső levelezése, sötét titkok derültek ki arról, milyen áron hálózták be a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a48fa8a-7fc7-43f7-91a1-b5765025f021","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Ehhez azonban az kell, hogy egyedüli kihívó legyen. Amire van esély, ugyanis Karácsony Gergely nemrég azt mondta, fontos körzetekben lesznek még visszalépések a következő napokban. Szatmáry Kristófot Vajda Zoltán legyőzheti, a DK-s Nemes Gábor csak megközelítheti.","shortLead":"Ehhez azonban az kell, hogy egyedüli kihívó legyen. Amire van esély, ugyanis Karácsony Gergely nemrég azt mondta...","id":"20180401_Az_Egyutt_jeloltje_legyozheti_a_Fideszt_a_XVI_keruletben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a48fa8a-7fc7-43f7-91a1-b5765025f021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b259af61-a4e9-43f2-8294-ace440814724","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Az_Egyutt_jeloltje_legyozheti_a_Fideszt_a_XVI_keruletben","timestamp":"2018. április. 01. 10:00","title":"Az Együtt jelöltje legyőzheti a Fideszt a XVI. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2255537-3e82-4f86-8223-801c7b7a7eeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint négyezer fogyasztási helyet érint a vezetékszakadás okozta üzemzavar.\r

","shortLead":"Több mint négyezer fogyasztási helyet érint a vezetékszakadás okozta üzemzavar.\r

","id":"20180331_Aramszunet_Bekes_es_JaszNagykunSzolnok_megyeben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2255537-3e82-4f86-8223-801c7b7a7eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadfdc94-e142-4000-a630-852fa8e8c044","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Aramszunet_Bekes_es_JaszNagykunSzolnok_megyeben","timestamp":"2018. március. 31. 18:35","title":"Áramszünet Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f5b128-49d7-4a85-b594-4dc32562a22e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin orosz elnök villámgyorsan el is fogadta Aman Tulejev, a Kemerovói kerület kormányzója lemondását.","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz elnök villámgyorsan el is fogadta Aman Tulejev, a Kemerovói kerület kormányzója lemondását.","id":"20180401_Benyujtotta_lemondasi_kerelmet_a_terulet_kormanyzoja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65f5b128-49d7-4a85-b594-4dc32562a22e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b91264-0cbf-4fdd-9653-7bafccbcb2c0","keywords":null,"link":"/vilag/20180401_Benyujtotta_lemondasi_kerelmet_a_terulet_kormanyzoja","timestamp":"2018. április. 01. 08:22","title":"A kemerovói tűzvész miatt lemondott a terület kormányzója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48250293-1794-4b88-8048-82bca96c57ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180401_path_huawei_p20_magyar_ara_james_webb_urtavcso_iphone_trukk_youtube_aksikimelo_mod","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48250293-1794-4b88-8048-82bca96c57ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"362869cf-e875-4429-91e8-662ea48c66c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180401_path_huawei_p20_magyar_ara_james_webb_urtavcso_iphone_trukk_youtube_aksikimelo_mod","timestamp":"2018. április. 01. 12:00","title":"Ez történt: az anti-Facebook fejlesztője eldöntötte, hogy visszatér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e7c0dc-d03a-402d-9dfc-d77282a6aa6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túl sok volt nekik a kormányzati beszólásokból.","shortLead":"Túl sok volt nekik a kormányzati beszólásokból.","id":"20180401_Soros_alapitvanya_kiallt_a_romak_mellett","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45e7c0dc-d03a-402d-9dfc-d77282a6aa6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46e7f8e-a68b-4227-8c97-9ef8b890ee90","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Soros_alapitvanya_kiallt_a_romak_mellett","timestamp":"2018. április. 01. 10:05","title":"Megvan a következő ellenség? Soros alapítványa kiállt a romák mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]