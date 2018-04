Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"177c4181-f1df-4f6a-8fce-815fcce40edc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most már az összes választókerületre levetítve látható, hol és ki képes megszorongatni a Fideszt.","shortLead":"Most már az összes választókerületre levetítve látható, hol és ki képes megszorongatni a Fideszt.","id":"20180403_MarkiZay_minden_korzetben_nyilvanossagra_hozta_a_legeselyesebb_ellenzeki_jelolt_nevet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=177c4181-f1df-4f6a-8fce-815fcce40edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4a1690-1f2c-43eb-af3d-34bb005c0e31","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_MarkiZay_minden_korzetben_nyilvanossagra_hozta_a_legeselyesebb_ellenzeki_jelolt_nevet","timestamp":"2018. április. 03. 19:07","title":"Márki-Zay minden körzetben nyilvánosságra hozta a legesélyesebb ellenzéki jelölt nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85ea23aa-3743-41ab-a10c-f00a78ef8e50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezer liter víz kell egy szelet előállításához.","shortLead":"Ezer liter víz kell egy szelet előállításához.","id":"20180403_Oriasira_nott_a_csokinyuszi_karbonlabnyoma","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85ea23aa-3743-41ab-a10c-f00a78ef8e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47bd9b53-f630-4008-bcae-60ad109f6ed8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180403_Oriasira_nott_a_csokinyuszi_karbonlabnyoma","timestamp":"2018. április. 03. 10:59","title":"Óriásira nőtt a csokinyuszi karbonlábnyoma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee88b04-0f25-46d3-94d6-6095febbcffb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A propagandaminiszter jól megmagyarázta, hogy miért titokban járja Orbán Viktor kormányfő az országot már hetek óta. \r

","shortLead":"A propagandaminiszter jól megmagyarázta, hogy miért titokban járja Orbán Viktor kormányfő az országot már hetek óta. \r

","id":"20180402_Rogan_Az_embereket_szeretnenk_megszolitani_nem_az_ujsaigrokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bee88b04-0f25-46d3-94d6-6095febbcffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3373056-b615-4e71-a335-77d1a14701b5","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Rogan_Az_embereket_szeretnenk_megszolitani_nem_az_ujsaigrokat","timestamp":"2018. április. 02. 19:53","title":"Rogán: Az embereket szeretnénk megszólítani, nem az újságírókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1be304b-1732-4cc4-950f-ab96e58c48fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB adatai is megerősítették, hogy a negyedik negyedévben szállt el a hiány.","shortLead":"Az MNB adatai is megerősítették, hogy a negyedik negyedévben szállt el a hiány.","id":"20180403_Az_allam_koltekezett_a_haztartasok_megtakaritottak_tavaly","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1be304b-1732-4cc4-950f-ab96e58c48fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52057869-f07d-40c9-96df-287176680d17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180403_Az_allam_koltekezett_a_haztartasok_megtakaritottak_tavaly","timestamp":"2018. április. 03. 11:18","title":"Az állam költekezett, a háztartások megtakarítottak tavaly év végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4ec7dbd-a684-4559-925d-3626278ca2a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi weboldalon azonnal értesülhet arról, ha valahol a világon elindítanak egy rakétát.","shortLead":"Az alábbi weboldalon azonnal értesülhet arról, ha valahol a világon elindítanak egy rakétát.","id":"20180402_raketafelloves_mikor_melyik_nap_rocket_watch","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4ec7dbd-a684-4559-925d-3626278ca2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1728cfe3-b589-475c-b3e6-735dd18accbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20180402_raketafelloves_mikor_melyik_nap_rocket_watch","timestamp":"2018. április. 02. 15:03","title":"Ha szereti az ilyen látványosságokat: innen megtudhatja, mikor indul a legközelebbi űrrakéta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41d11f5f-22b8-49fe-9a2c-f0168e9b782c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mintha a szociális ellátásban dolgozókról teljesen megfeledkezett volna a kormányzat.","shortLead":"Mintha a szociális ellátásban dolgozókról teljesen megfeledkezett volna a kormányzat.","id":"20180403_Otezer_forinttal_sem_nott_a_szocialis_dolgozok_bere_7_ev_alatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41d11f5f-22b8-49fe-9a2c-f0168e9b782c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df67d5d7-3376-4d34-8537-cd7c36cd7a23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180403_Otezer_forinttal_sem_nott_a_szocialis_dolgozok_bere_7_ev_alatt","timestamp":"2018. április. 03. 07:08","title":"Ötezer forinttal sem nőtt a szociális dolgozók bére 7 év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e644aeb-7b8c-4f42-8f98-4dc160458f64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mintavételhez szükséges egységdoboz a patikákban lesz elérhető. ","shortLead":"A mintavételhez szükséges egységdoboz a patikákban lesz elérhető. ","id":"20180404_vastagbelrakszures_fontos_feladatot_kaphatnak_osztol_a_gyogyszertarak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e644aeb-7b8c-4f42-8f98-4dc160458f64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec1da3a1-826f-42e1-8e57-a2baaddda8f8","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_vastagbelrakszures_fontos_feladatot_kaphatnak_osztol_a_gyogyszertarak","timestamp":"2018. április. 04. 07:22","title":"Vastagbélrákszűrés: Fontos feladatot kaphatnak ősztől a gyógyszertárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b52a9d79-6e9f-4452-beeb-3932b973c20c","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A bejelentés hangzatos volt, a Momentum nyilvánosságra hozott egy amúgy is nyilvános dokumentumot 2002-ből. Kollégánk végigrágta magát a dokumentumokon, és sok érdekeset olvasott, de zsarolásra alkalmasat nem talált. Nem így működik a múltfeltárás.","shortLead":"A bejelentés hangzatos volt, a Momentum nyilvánosságra hozott egy amúgy is nyilvános dokumentumot 2002-ből. Kollégánk...","id":"20180403_multfeltaras_momentum_ugynokkerdes_medgyessy_peter_2002_parlamenti_vizsgalobizottsag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b52a9d79-6e9f-4452-beeb-3932b973c20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2e4c09-0c3c-4135-9ecf-74fae29cfba6","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_multfeltaras_momentum_ugynokkerdes_medgyessy_peter_2002_parlamenti_vizsgalobizottsag","timestamp":"2018. április. 03. 14:30","title":"Zsarolást lát a Momentum, pedig akár meg is tanulhatná a leckét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]