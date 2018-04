Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11a7bc59-b9c2-465b-97a9-322d88e7e5fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"4K kijelzővel ellátott Chromebookon dolgozhat a Google, s ha ez az eszköz valóban megjelenik, akkor a csúcskategóriás windowsos notebookokkal versenyezhet.","shortLead":"4K kijelzővel ellátott Chromebookon dolgozhat a Google, s ha ez az eszköz valóban megjelenik, akkor a csúcskategóriás...","id":"20180411_google_atlas_4k_kijelzoju_chromebook","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11a7bc59-b9c2-465b-97a9-322d88e7e5fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85914382-89e3-4e7d-add4-0befa5054ed5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_google_atlas_4k_kijelzoju_chromebook","timestamp":"2018. április. 12. 19:00","title":"Olyan kijelzővel érkezhet egy Chromebook, amilyenre még nem volt példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4c74b92-97d9-4459-87f7-7b56cdfc7f97","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavalyi 150 millió forint után idén 160 milliót költünk külhoni műemlékekre.\r

\r

","shortLead":"A tavalyi 150 millió forint után idén 160 milliót költünk külhoni műemlékekre.\r

\r

","id":"20180412_Szloveniaban_es_Horvatorszagban_ujit_fel_muemlekeket_a_kormany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4c74b92-97d9-4459-87f7-7b56cdfc7f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54fa54aa-2c06-40fa-861e-ff8be4f5172d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180412_Szloveniaban_es_Horvatorszagban_ujit_fel_muemlekeket_a_kormany","timestamp":"2018. április. 12. 14:16","title":"Szlovéniában és Horvátországban újít fel műemlékeket a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62f88447-5f75-4cc4-b08c-460cb3bdf68d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Smartmarkets londoni startup büszkén hirdeti: náluk a kb. száz munkavállaló mind tudja, mennyit keres a mellette ülő kollégája. Ez annak köszönhető, hogy a bérekről valamennyi alkalmazott bevonásával kollektív döntés születik. ","shortLead":"A Smartmarkets londoni startup büszkén hirdeti: náluk a kb. száz munkavállaló mind tudja, mennyit keres a mellette ülő...","id":"20180412_Nem_kamu_ezeknel_a_cegeknel_tenyleg_a_dolgozo_hatarozhatja_meg_a_fizeteset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62f88447-5f75-4cc4-b08c-460cb3bdf68d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26dccf90-089d-4b89-b410-ec10983c6f1a","keywords":null,"link":"/kkv/20180412_Nem_kamu_ezeknel_a_cegeknel_tenyleg_a_dolgozo_hatarozhatja_meg_a_fizeteset","timestamp":"2018. április. 12. 11:21","title":"Nem kamu, ezeknél a cégeknél tényleg a dolgozó határozhatja meg a fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847755cd-768f-4561-a619-d867db1a4893","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kisebbik fia, Mészöly Géza azt mondta, apja nincs életveszélyben, de szóba került egy esetleges gyomortranszplantáció is.","shortLead":"Kisebbik fia, Mészöly Géza azt mondta, apja nincs életveszélyben, de szóba került egy esetleges gyomortranszplantáció...","id":"20180412_Transzplantacio_varhat_Meszoly_Kalmanra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=847755cd-768f-4561-a619-d867db1a4893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"774c92f3-37a3-4bcb-b871-5f9064f3b31b","keywords":null,"link":"/sport/20180412_Transzplantacio_varhat_Meszoly_Kalmanra","timestamp":"2018. április. 12. 10:03","title":"Transzplantáció várhat Mészöly Kálmánra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25cc2537-ac44-4330-a0ff-407fac4b130c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fast fashion lánc belassult.","shortLead":"A fast fashion lánc belassult.","id":"20180413_Sajat_ujitasa_miatt_kerult_bajba_a_HM","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25cc2537-ac44-4330-a0ff-407fac4b130c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e45c5a9c-c4e7-4078-abeb-4c534b90028e","keywords":null,"link":"/kkv/20180413_Sajat_ujitasa_miatt_kerult_bajba_a_HM","timestamp":"2018. április. 13. 15:35","title":"Saját újítása miatt került bajba a H&M","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62fe7670-e665-4ddc-9583-d9dd7c0684a9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az algériai főváros, Algír közelében történt szerdai repülőgép-katasztrófa okai továbbra sem ismertek. ","shortLead":"Az algériai főváros, Algír közelében történt szerdai repülőgép-katasztrófa okai továbbra sem ismertek. ","id":"20180411_Megjottek_elso_kepek_a_257_ember_halalat_okozo_legikatasztrofarol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62fe7670-e665-4ddc-9583-d9dd7c0684a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5948be-60b8-46e8-a5de-3e5d3e6f48a1","keywords":null,"link":"/vilag/20180411_Megjottek_elso_kepek_a_257_ember_halalat_okozo_legikatasztrofarol","timestamp":"2018. április. 11. 18:16","title":"Megjöttek az első képek a 257 ember halálát okozó légikatasztrófáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27505fa-4b5e-43c0-b365-8ed9cc3c4349","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180412_A_NEP_Morvai_Krisztina_mellett_all","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d27505fa-4b5e-43c0-b365-8ed9cc3c4349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea26eb9-d373-4c84-8851-4fd1afea2bac","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_A_NEP_Morvai_Krisztina_mellett_all","timestamp":"2018. április. 12. 10:58","title":"A NÉP Morvai Krisztina mellett áll!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ab4537e-94d8-406f-9bbb-f9afdd6f7065","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megnégyszerezte a tagságát a párt az utóbbi négy napban, elkezdik járni az országot, és ehhez közösségi finanszírozási program is indul. Fekete-Győr is indul az elnöki posztért. A párt tisztújítást tart júniusban.","shortLead":"Megnégyszerezte a tagságát a párt az utóbbi négy napban, elkezdik járni az országot, és ehhez közösségi finanszírozási...","id":"20180412_Uldozni_fogjuk_Orbant_minden_perceben__tisztujitast_jelentett_be_a_Momentum","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ab4537e-94d8-406f-9bbb-f9afdd6f7065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72820c3-3076-4206-8576-62ee6bd8ea93","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Uldozni_fogjuk_Orbant_minden_perceben__tisztujitast_jelentett_be_a_Momentum","timestamp":"2018. április. 12. 11:22","title":"\"Üldözni fogjuk Orbánt minden percében\" – tisztújítást jelentett be a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]