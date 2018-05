Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5490af23-c4d3-4cae-9423-c2532e7f6328","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kínából érkezett a szállítmány, gyanúsnak találták és megvizsgálták. Kiderült, hogy a több száz plüssfigura egytől egyig hamis.","shortLead":"Kínából érkezett a szállítmány, gyanúsnak találták és megvizsgálták. Kiderült, hogy a több száz plüssfigura egytől...","id":"20180502_egy_nagy_rakas_minecraft_figurat_koboztak_el_ferihegyen_a_penzugyorok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5490af23-c4d3-4cae-9423-c2532e7f6328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9d30792-c241-4875-a5dd-0a1e5f2ec037","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180502_egy_nagy_rakas_minecraft_figurat_koboztak_el_ferihegyen_a_penzugyorok","timestamp":"2018. május. 02. 09:45","title":"Egy nagy rakás Minecraft-figurát koboztak el Ferihegyen a pénzügyőrök – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f9f5384-0cd7-4d73-a953-f3e1ab88b719","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Budapest felé vezető oldalon a 23-as és a 28-as, valamint a 38-as és 42-es kilométer között dolgoznak a munkások.","shortLead":"A Budapest felé vezető oldalon a 23-as és a 28-as, valamint a 38-as és 42-es kilométer között dolgoznak a munkások.","id":"20180502_ket_szakaszon_felujitjak_az_m1es_autopalyat_torlodasra_szamithatnak_az_autosok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f9f5384-0cd7-4d73-a953-f3e1ab88b719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98261859-2cf6-4389-934a-9ff465aba758","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_ket_szakaszon_felujitjak_az_m1es_autopalyat_torlodasra_szamithatnak_az_autosok","timestamp":"2018. május. 02. 11:41","title":"Két szakaszon felújítják az M1-es autópályát, torlódásra számíthatnak az autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1c1382-d844-4500-9061-3b7a9c203bfd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lengyel sofőr igencsak meglepődött, amikor a sarkon túl meglátta az ott várakozó rendőröket.","shortLead":"A lengyel sofőr igencsak meglepődött, amikor a sarkon túl meglátta az ott várakozó rendőröket.","id":"20180502_instant_karma_kezifekes_fordulas_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a1c1382-d844-4500-9061-3b7a9c203bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60964177-79c2-4b1b-bb90-c0c7bf38b072","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_instant_karma_kezifekes_fordulas_video","timestamp":"2018. május. 02. 04:01","title":"Instant karma: kézifékkel vette be a kanyart a sofőr, a sarkon meg ott álltak a rendőrök – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnökről szóló elemzéssel jött ki a Project Syndicate nevű, nemzetközi médiaszervezet. ","shortLead":"A magyar miniszterelnökről szóló elemzéssel jött ki a Project Syndicate nevű, nemzetközi médiaszervezet. ","id":"20180502_Orban_politikaja_a_felelem_mergezo_keverekere_epul","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c094a6-2630-48d2-a290-401ab92fda9f","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Orban_politikaja_a_felelem_mergezo_keverekere_epul","timestamp":"2018. május. 02. 20:11","title":"\"Orbán politikája a félelem mérgező keverékére épül\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd30e9b8-8aef-46b8-b5b1-0898321f2f45","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Chicago Fire csatára úgy döntött, a jövőben nem lép pályára a magyar labdarúgó-válogatottban.","shortLead":"A Chicago Fire csatára úgy döntött, a jövőben nem lép pályára a magyar labdarúgó-válogatottban.","id":"20180503_nikolics_nemanja_lemondta_a_valogatottsagot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd30e9b8-8aef-46b8-b5b1-0898321f2f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf6b66c-899c-47b0-8521-d2907d3a3b47","keywords":null,"link":"/sport/20180503_nikolics_nemanja_lemondta_a_valogatottsagot","timestamp":"2018. május. 03. 10:54","title":"Nikolics Nemanja lemondta a válogatottságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a83bc4-808f-4599-abfd-dcfbf0ce6be8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A súlyos baleset után Toroczkai László polgármester közölte: nem lesz több verseny. ","shortLead":"A súlyos baleset után Toroczkai László polgármester közölte: nem lesz több verseny. ","id":"20180502_Betiltjak_a_roncsderbit_Asotthalmon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5a83bc4-808f-4599-abfd-dcfbf0ce6be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91562595-86d8-4fbe-b4ee-b1bd603bd2bb","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180502_Betiltjak_a_roncsderbit_Asotthalmon","timestamp":"2018. május. 02. 19:52","title":"Betiltják a roncsderbit Ásotthalmon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b98645-d0b3-4909-8aaa-a95cd246e1b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több vízi jármű felborult hétfő délután a Balatonon a rendőrség keddi beszámolója szerint. Ismét felhívták a figyelmet arra, hogy nagyon fontos betartani a viharjelzésre vonatkozó szabályokat, mert nagyon gyorsan kialakulhat vészhelyzet, ha valaki óvatlan. ","shortLead":"Több vízi jármű felborult hétfő délután a Balatonon a rendőrség keddi beszámolója szerint. Ismét felhívták a figyelmet...","id":"20180501_felborult_egy_vitorlas_a_balatonon_harom_ember_vizbe_esett","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43b98645-d0b3-4909-8aaa-a95cd246e1b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc5bbbac-09a0-45f0-9700-fd0f6f06de97","keywords":null,"link":"/itthon/20180501_felborult_egy_vitorlas_a_balatonon_harom_ember_vizbe_esett","timestamp":"2018. május. 01. 15:44","title":"Felborult egy vitorlás a Balatonon, három ember vízbe esett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3857b85d-92e1-45ce-9786-a4ce494b7cc7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Első alkalommal 100 euró a bírság, de ha visszaeső valaki 1000 is lehet.","shortLead":"Első alkalommal 100 euró a bírság, de ha visszaeső valaki 1000 is lehet.","id":"20180502_osztrak_autos_cigaretta_birsag_gyerek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3857b85d-92e1-45ce-9786-a4ce494b7cc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c63374-d93e-4b11-997c-35b343a6e90d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_osztrak_autos_cigaretta_birsag_gyerek","timestamp":"2018. május. 02. 12:23","title":"Mostantól büntetnek az osztrákok: tilos a dohányzás, ha gyerek is ül a kocsiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]