Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc9e2a54-ecbb-4f29-bcc9-2e8a07875322","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"A robotok, a szövetkezetek, vagy az Európán kívülről jövő munkások oldhatnák meg a mezőgazdaságban is dühöngő munkaerőhiányt. A robotok drágák, a szövetkezéstől frászt kapnak a gazdák. A messziről jövő vendégmunkások alkalmazását az idegengyűlölet igencsak megnehezíti. Még a szomszédból érkező kevés vendégmunkásnak is időnként feketepólósokkal kell szemezniük, mint Medgyesegyházán.","shortLead":"A robotok, a szövetkezetek, vagy az Európán kívülről jövő munkások oldhatnák meg a mezőgazdaságban is dühöngő...","id":"20180509_venegmunkasok_elleni_agresszio_munkaerohiany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc9e2a54-ecbb-4f29-bcc9-2e8a07875322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1cfd4d7-6496-4177-85cd-d33f1b8aa592","keywords":null,"link":"/kkv/20180509_venegmunkasok_elleni_agresszio_munkaerohiany","timestamp":"2018. május. 09. 11:45","title":"Mit szólnának a vendégmunkásokat vegzáló feketepólós legények, ha indiai melós szedné a magyar epret? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hagyatéki eljárásnál gyorsabban és illetékmentesen megkaphatják az örökösök a nyugdíjra félretett pénzt, ha a megtakarító gondolt rájuk.","shortLead":"A hagyatéki eljárásnál gyorsabban és illetékmentesen megkaphatják az örökösök a nyugdíjra félretett pénzt, ha...","id":"20180509_Igy_lesz_orokolheto_a_nyugdijra_megtakaritott_penz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f166a6f-8e29-46d9-b8f5-91c39ce32cf0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_Igy_lesz_orokolheto_a_nyugdijra_megtakaritott_penz","timestamp":"2018. május. 09. 12:58","title":"Így lesz örökölhető a nyugdíjra megtakarított pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf38d72d-6f80-4ec6-bd9b-630ebb6cc8e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tévedett, ha azt hitte, már nem lehetnek ennél cikibbek...","shortLead":"Tévedett, ha azt hitte, már nem lehetnek ennél cikibbek...","id":"20180509_A_Spice_Girls_tagjainak_oltozott_be_a_Backstreet_Boys_a_hetvegen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf38d72d-6f80-4ec6-bd9b-630ebb6cc8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d376218-45d0-415a-85f9-782489190bbb","keywords":null,"link":"/elet/20180509_A_Spice_Girls_tagjainak_oltozott_be_a_Backstreet_Boys_a_hetvegen","timestamp":"2018. május. 09. 14:57","title":"Spice Boys lett a Backstreet Boysból egy estére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ec9bce-7852-4df1-8804-e65d46cd0361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Le lehet ellenőrizni, hogyan kellett a feladatlapokat összeállítók szerint megoldani a példákat.","shortLead":"Le lehet ellenőrizni, hogyan kellett a feladatlapokat összeállítók szerint megoldani a példákat.","id":"20180509_megjottek_a_matematika_erettsegik_hivatalos_megoldokulcsai","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72ec9bce-7852-4df1-8804-e65d46cd0361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2fad157-5bbc-4c81-a3f5-8f004c895d3f","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_megjottek_a_matematika_erettsegik_hivatalos_megoldokulcsai","timestamp":"2018. május. 09. 09:45","title":"Megjöttek a matematikaérettségik hivatalos megoldókulcsai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a44cd507-53f9-444a-9981-43e01d3ed129","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Orbán Viktor is igennel szavazott Tordai Bence megválasztására.","shortLead":"Orbán Viktor is igennel szavazott Tordai Bence megválasztására.","id":"20180508_Orszaggyulesi_jegyzo_lett_az_orokre_kitiltott_Tordai_Bence","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a44cd507-53f9-444a-9981-43e01d3ed129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ad8f9c-6198-4e9b-b8dd-c124b3158360","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Orszaggyulesi_jegyzo_lett_az_orokre_kitiltott_Tordai_Bence","timestamp":"2018. május. 08. 13:58","title":"Országgyűlési jegyző lett az „örökre” kitiltott Tordai Bence","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b161dc0a-ad02-4e3e-8742-12516e7ba2cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 2015-ben kötött megállapodás Obama elnökségéhez kötődik. A volt elnöki egykori külügyminisztere, John Kerry aktív \"árnyékdiplomáciát\" folytatott az elmúlt hónapokban, hogy megőrizzék az egyezményt, hiába.","shortLead":"A 2015-ben kötött megállapodás Obama elnökségéhez kötődik. A volt elnöki egykori külügyminisztere, John Kerry aktív...","id":"20180509_obama_komoly_hiba_az_irani_atomegyezmeny_felmondasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b161dc0a-ad02-4e3e-8742-12516e7ba2cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01427f9a-ef98-4802-95bc-e0fc7b7e798e","keywords":null,"link":"/vilag/20180509_obama_komoly_hiba_az_irani_atomegyezmeny_felmondasa","timestamp":"2018. május. 09. 05:20","title":"Obama: Komoly hiba az iráni atomegyezmény felmondása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d457168f-7670-482e-bb14-279f715ffd95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180509_A_leghosszabb_nevu_kutyapartos_jelolt_fotozkodott_Lazar_Janossal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d457168f-7670-482e-bb14-279f715ffd95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5820acb-3d73-4b72-9bc6-e291e230ec86","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_A_leghosszabb_nevu_kutyapartos_jelolt_fotozkodott_Lazar_Janossal","timestamp":"2018. május. 09. 15:09","title":"A kutyapárt jelöltje kapta el kedden Lázár Jánost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f28873-1175-446c-a133-64263b33680e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Emlékérmét bocsátanak ki Csukás István legendás mesefigurájának a tiszteletére.","shortLead":"Emlékérmét bocsátanak ki Csukás István legendás mesefigurájának a tiszteletére.","id":"20180508_Susu_elott_tiszteleg_a_Magyar_Nemzeti_Bank","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5f28873-1175-446c-a133-64263b33680e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21add4fe-4b49-4621-8b3d-add96e8a97c2","keywords":null,"link":"/elet/20180508_Susu_elott_tiszteleg_a_Magyar_Nemzeti_Bank","timestamp":"2018. május. 08. 07:07","title":"Süsü előtt tiszteleg a Magyar Nemzeti Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]