[{"available":true,"c_guid":"8e17e009-569f-4a84-8f5b-87af38c8199f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Van egy olyan igen gazdag ország, melyben a nők számára mind a mai napig tilos az autóvezetés.","shortLead":"Van egy olyan igen gazdag ország, melyben a nők számára mind a mai napig tilos az autóvezetés.","id":"20180511_jogositvany_auto_autovezetes_tiltas_buntetes_forgalom_kozlekedes_stadion_mozi_autoszalon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e17e009-569f-4a84-8f5b-87af38c8199f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f912962-38bd-440e-b09b-621f112edab5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180511_jogositvany_auto_autovezetes_tiltas_buntetes_forgalom_kozlekedes_stadion_mozi_autoszalon","timestamp":"2018. május. 11. 06:41","title":"Az ország, ahol júniustól végre már a nők is vezethetnek autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b6e0da-d5e3-4a4c-a657-eb0cc675b070","c_author":"","category":"vilag","description":"Mahatir Mohamad meglepetésszerű győzelmet ért el a malajziai parlamenti választáson. A politikus azért tért vissza a politikába másfél évtizeddel nyugállományba vonulása után, hogy legyőzze a korrupcióval vádolt Nadzsib Razakot.","shortLead":"Mahatir Mohamad meglepetésszerű győzelmet ért el a malajziai parlamenti választáson. A politikus azért tért vissza...","id":"20180510_92_evesen_lehet_miniszterelnok_a_vilag_legidosebb_valasztott_vezetoje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1b6e0da-d5e3-4a4c-a657-eb0cc675b070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79536940-1b03-48ff-ab42-7a4673a5b165","keywords":null,"link":"/vilag/20180510_92_evesen_lehet_miniszterelnok_a_vilag_legidosebb_valasztott_vezetoje","timestamp":"2018. május. 10. 11:20","title":"92 évesen lehet miniszterelnök a világ legidősebb választott vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f31556f6-c52c-4b51-9c94-2e27d393ac17","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Biztosan nem sokan gondolnák, amikor felszállnak egy buszra, és hallják a szuszogó hangot az ajtók felől, hogy egy olyan, sűrített levegővel töltött szerkezet csukta be azokat, amilyennel mások – kissé unortodox módon – inkább versenyautókat hajtanak.","shortLead":"Biztosan nem sokan gondolnák, amikor felszállnak egy buszra, és hallják a szuszogó hangot az ajtók felől...","id":"20180511_pneumobil_nitrogennel_hajtott_auto_bme_muszakik_verseny_eger","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f31556f6-c52c-4b51-9c94-2e27d393ac17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3435f5-3254-44f1-ad7c-5333664053f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180511_pneumobil_nitrogennel_hajtott_auto_bme_muszakik_verseny_eger","timestamp":"2018. május. 11. 16:10","title":"Mi a közös egy BKV-buszban és egy versenyautóban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9490d11b-596f-4f6e-9f33-ed8003aaea84","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az utolsó állomásokat 2023 végéig akadálymentesítik.","shortLead":"Az utolsó állomásokat 2023 végéig akadálymentesítik.","id":"20180510_Alairtak_a_megallapodast_18_metroallomast_tesznek_akadalymentesse","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9490d11b-596f-4f6e-9f33-ed8003aaea84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7636f62f-45fb-4d36-85c9-b895323ea020","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_Alairtak_a_megallapodast_18_metroallomast_tesznek_akadalymentesse","timestamp":"2018. május. 10. 12:29","title":"Aláírták a megállapodást, 18 metróállomást tesznek akadálymentessé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed026bf8-50a2-43e8-8e49-686ca4d88681","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti lap szerint a sportvezető gyanúsítása csak mellékszálnak tűnik, államtitkokkal tarkított politikai ügy lehet belőle.","shortLead":"A kormánypárti lap szerint a sportvezető gyanúsítása csak mellékszálnak tűnik, államtitkokkal tarkított politikai ügy...","id":"20180510_magyar_idok_gigantikus_botranyt_hozhat_az_osz_gyarfas_ugyben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed026bf8-50a2-43e8-8e49-686ca4d88681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4dd8cbf-7813-4a0e-b8cb-74ffe9ccd2d6","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_magyar_idok_gigantikus_botranyt_hozhat_az_osz_gyarfas_ugyben","timestamp":"2018. május. 10. 12:17","title":"Politikai botrányt jósol Gyárfás-ügyben a Magyar Idők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a2f197-8095-4e6f-bcb5-68f5c1db3941","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Középszinten 180, emelt szinten 240 percet kapnak a megoldásra a diákok.","shortLead":"Középszinten 180, emelt szinten 240 percet kapnak a megoldásra a diákok.","id":"20180511_a_nemet_irasbelikkel_folytatodnak_az_erettsegik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64a2f197-8095-4e6f-bcb5-68f5c1db3941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"606246db-7011-4e79-829d-21c388db7245","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_a_nemet_irasbelikkel_folytatodnak_az_erettsegik","timestamp":"2018. május. 11. 05:13","title":"A német írásbelikkel folytatódnak az érettségik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b1cf1c-dc04-4f39-9230-6aaec7ae93dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Megyékre lebontva mutatjuk, hol számíthatnak majd ellenőrzésre az autósok a közelgő Speedmarathon során. ","shortLead":"Megyékre lebontva mutatjuk, hol számíthatnak majd ellenőrzésre az autósok a közelgő Speedmarathon során. ","id":"20180511_speedmarathon_sebessgellenorzes_2018_hol_mernek_a_rendorok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61b1cf1c-dc04-4f39-9230-6aaec7ae93dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3560d233-ff08-4e4a-958d-37c52938128f","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180511_speedmarathon_sebessgellenorzes_2018_hol_mernek_a_rendorok","timestamp":"2018. május. 11. 14:36","title":"24 órára megint rászáll a rendőrség a gyorshajtókra – itt lesik majd az aszfaltbetyárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a94b11-9521-4fc0-b28d-314942ac2350","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis-Cake Olivio és V. Naszályi Márta között dőlhet el, ki üljön be Karácsony Gergely helyett az Országgyűlésbe.","shortLead":"Kocsis-Cake Olivio és V. Naszályi Márta között dőlhet el, ki üljön be Karácsony Gergely helyett az Országgyűlésbe.","id":"20180510_Bissauguineai_magyar_kaphatja_Karacsony_Gergely_mandatumat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68a94b11-9521-4fc0-b28d-314942ac2350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7916c4a-2b05-4dc1-b497-7ea5b3bcc0f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Bissauguineai_magyar_kaphatja_Karacsony_Gergely_mandatumat","timestamp":"2018. május. 10. 13:38","title":"Bissau-guineai magyar kaphatja Karácsony Gergely mandátumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]