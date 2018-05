Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54f4f3c4-0cee-4bfd-8025-8d277a8f6e97","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van néhány nyomós érvünk a múltból arra, hogy ez miért jó hír.","shortLead":"Van néhány nyomós érvünk a múltból arra, hogy ez miért jó hír.","id":"20180517_Mindenki_nyugodjon_meg_Gyorgy_herceg_ott_lesz_az_eskuvon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54f4f3c4-0cee-4bfd-8025-8d277a8f6e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b874fffe-1e0c-4ac4-a4a1-0732578012e5","keywords":null,"link":"/elet/20180517_Mindenki_nyugodjon_meg_Gyorgy_herceg_ott_lesz_az_eskuvon","timestamp":"2018. május. 17. 08:55","title":"Mindenki nyugodjon meg, György herceg ott lesz az esküvőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658315e2-778d-4eda-90a8-482c54192daf","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Lapos szervezet, foghíjas karrierlétra, a multikhoz képest csekélyebb pénzbeli juttatások – többek között ezeknek köszönhetően a kkv-alkalmazottak hajlamosak belekényelmesedni a munkakörükbe, vagy egy idő után egyszerűen csak továbbállnak. Cikkünkben három módszert mutatunk be a hatékony motiváláshoz.","shortLead":"Lapos szervezet, foghíjas karrierlétra, a multikhoz képest csekélyebb pénzbeli juttatások – többek között ezeknek...","id":"20180517_kkv_motivalas_Miert_kellene_mindenkinek_azonos_modon_dolgoznia","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=658315e2-778d-4eda-90a8-482c54192daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf432883-e197-4f75-b814-911b3d175c9f","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180517_kkv_motivalas_Miert_kellene_mindenkinek_azonos_modon_dolgoznia","timestamp":"2018. május. 17. 13:15","title":"Miért kellene mindenkinek azonos módon dolgoznia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f0053f6-8839-4e66-bad3-f9841bbbe257","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szerb rendőrség letartóztatta Srdjan Obradovic játékvezetőt, aki vasárnap egy kulcsfontosságú első osztályú mérkőzésen a gyanú szerint jogtalanul ítélt meg egy büntetőt. \r

","shortLead":"A szerb rendőrség letartóztatta Srdjan Obradovic játékvezetőt, aki vasárnap egy kulcsfontosságú első osztályú...","id":"20180515_11est_adott_a_szerb_biro_elvittek_a_rendorok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f0053f6-8839-4e66-bad3-f9841bbbe257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4284c349-bfe3-4ea7-bba0-889a71b538eb","keywords":null,"link":"/sport/20180515_11est_adott_a_szerb_biro_elvittek_a_rendorok","timestamp":"2018. május. 15. 15:23","title":"11-est adott a szerb bíró, elvitték a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012b6c20-7e3d-40b9-97d7-52913e212726","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pánikkeltés ellenére – vagy éppen amiatt – a magyar cégvezetők majdnem fele az utolsó pillanatban sem érzi magát felkészültnek az új adatvédelmi szabályokra, pedig a jövő héttől súlyosabban büntethető incidensek sokszor éppen a figyelmetlenségből erednek.","shortLead":"A pánikkeltés ellenére – vagy éppen amiatt – a magyar cégvezetők majdnem fele az utolsó pillanatban sem érzi magát...","id":"20180517_adatvedelem_gdpr_tanacsadas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=012b6c20-7e3d-40b9-97d7-52913e212726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52298939-0d9c-4222-a433-7901e06dfae2","keywords":null,"link":"/kkv/20180517_adatvedelem_gdpr_tanacsadas","timestamp":"2018. május. 17. 11:02","title":"Adatvédelem: a vezetők fele az utolsó pillanatban sem ismeri az új szabályozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb0a521c-0df8-4973-a184-33662ff93b56","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egyszerűen tévedés lenne?","shortLead":"Egyszerűen tévedés lenne?","id":"20180516_Arachnofobia_Valojaban_nem_is_felunk_a_pokoktol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb0a521c-0df8-4973-a184-33662ff93b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab6767b-dae8-47c2-836c-01c33e898026","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180516_Arachnofobia_Valojaban_nem_is_felunk_a_pokoktol","timestamp":"2018. május. 16. 07:10","title":"Arachnofóbia? Valójában nem is félünk a pókoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede50c47-a799-4d8b-a4c6-60ce535cbe75","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szomorú, de tanulságos mese egy szárny nélküli méhecskéről, akit megtalált egy jóságos nő kertészkedés közben. Öreg néne őzikéje 2.0, igaz, most happy end nélkül. ","shortLead":"Szomorú, de tanulságos mese egy szárny nélküli méhecskéről, akit megtalált egy jóságos nő kertészkedés közben. Öreg...","id":"20180515_van_remeny_uj_lehetoseget_kapott_az_elettol_a_szarny_nelkuli_mehecske","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ede50c47-a799-4d8b-a4c6-60ce535cbe75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8694b04-e422-4f89-af17-2c9dacc50b6f","keywords":null,"link":"/elet/20180515_van_remeny_uj_lehetoseget_kapott_az_elettol_a_szarny_nelkuli_mehecske","timestamp":"2018. május. 15. 17:25","title":"Van remény: új lehetőséget kapott az élettől a szárny nélküli méhecske – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b527c2bf-89ba-4b84-8041-58e36033deaf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"12 éves vagyok, és nagyon akarok a koncerteden énekelni\" – közösségi médiás kampányt indított az általános iskolás Victoria Anthony, hogy Pinknek énekelhessen. Az álma valóra vált, Pinknek meg elakadt a szava.","shortLead":"\"12 éves vagyok, és nagyon akarok a koncerteden énekelni\" – közösségi médiás kampányt indított az általános iskolás...","id":"20180515_Pink_nem_jutott_szohoz_a_12_eves_kislany_hangjanak_hallatan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b527c2bf-89ba-4b84-8041-58e36033deaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"048e21be-26b2-47ef-a5c3-7c7535bc1743","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_Pink_nem_jutott_szohoz_a_12_eves_kislany_hangjanak_hallatan","timestamp":"2018. május. 15. 14:22","title":"Pink nem jutott szóhoz a 12 éves kislány hangjának hallatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28725d9c-0c58-4a01-a47f-d3fe92099127","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A megfázás lehetséges gyógymódját találták meg brit kutatók, akiknek \"kissé radikális\" módszere a náthát okozó megannyi vírus helyett magát az emberi szervezetet célozza meg.","shortLead":"A megfázás lehetséges gyógymódját találták meg brit kutatók, akiknek \"kissé radikális\" módszere a náthát okozó megannyi...","id":"20180516_natha_megfazas_gyogymod_gyogyitas_gyogyszer","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28725d9c-0c58-4a01-a47f-d3fe92099127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ac1c35-daba-40f1-8b8b-67268a9aa6b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180516_natha_megfazas_gyogymod_gyogyitas_gyogyszer","timestamp":"2018. május. 16. 06:03","title":"Megtalálták a csodagyógyszert a megfázásra? Kissé radikális, de úgy tűnik, működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]