Váratlanul kilépett a Párbeszéd frakciójából Bősz Anett, a Liberálisok képviselője, amellyel a megszűnés határára sodorta a trükközéssel összerakott képviselőcsoportot. Ha nem ül be Mellár Tamás független képviselő, a Párbeszéd elbúcsúzhat sok pénztől és parlamenti lehetőségtől. Egy MSZP-st már kaptak – Burány Sándor személyében, még egyet nem fognak.

A történetben az extra csavar: az elnökválasztás előtt álló MSZP most szembesül azzal, az előző elnök, Molnár Gyula „elfelejtette” megemlíteni, évi 60 millióval kisegítik Fodor Gábor pártját. A sztorit a Zoom.hu tálalta péntek reggel, pár órával az előtt, hogy Bősz bejelentette volna döntését.

Közben megszereztük a Szövetség az igazságos Magyarországért címet viselő megállapodást, amelyet Molnáron és Fodoron kívül Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke is aláírt, méghozzá épp február 10-én, aznap, mikor az MSZP-kongresszuson döntöttek az előző éjszaka összerakott országos listáról – melyen Fodor nem, csak Bősz Anett kapott befutó helyet –, illetve az egyéni jelöltekről.

© MTI / Mónus Márton

Akkor még úgy tűnt, Fodor alaposan hoppon maradt, hiába tárgyalt nagyjából egy órát a kongresszus előtt a szocialistákkal

nem került rá az MSZP–Párbeszéd közös listájára, miután az MSZP választmányának többsége hallani sem akart róla, a listára vonatkozó ajánlat személyesen Bősz Anettnek szólt;

egyéni jelöltként sem indult, mint ahogy az fölmerült korábban. Azt is Molnár Gyula ígérte meg neki, de a helyi MSZP-szervezet önfeloszlatással fenyegetőzött. A konfliktusnak volt következménye, az eredeti szocialista jelölt, Hiesz György vissza is lépett.

Mr. 5%

Viszont a kongresszus alatt tartott sajtótájékoztatón meglepően bizakodó kijelentéseket is tett, lehet, akkor már alá is írták azt a megállapodást, mely szerint

„az MSZP és a Párbeszéd a pártra, valamint a pártalapítványra jutó költségvetési támogatásból a Párbeszéd támogatására (10%) eső összeg felének megfelelő mértékű (5%) anyagi támogatással segíti a Liberálisok munkáját a 2018-2022-es parlamenti ciklus elejétől a végéig. Ennek pontos módjára a jogszabályok figyelembe vételével később tesznek javaslatot.”

© AFP / Rafa Rivas

Állítólag van egy ennél részletesebb és pontosabb szerződés is, azonban azt már Karácsony nem írta alá. A Zoom.hu szerint is csak a Molnár és Fodor között kötött szerződésről ír, ahogy a pénteki sajtótájékoztatón Tóth Bertalan frakcióvezető sem említette, hogy azt harmadik fél is aláírta volna. A liberálisok ezzel szemben azt állítják, egy megállapodás létezik, az, amelyet Karácsony is aláírt.

Tóth Bertalan megerősítette, az MSZP vezetése nem tudott Molnár alkujáról. Erre rákérdeztünk a lemondott elnökség egyik tagjánál, aki megerősítette, nem tudott ilyen megállapodásról.

Az egész úgy derült ki számukra, hogy Fodor Gábor nemrég szóba hozta azt, majd kedden át is adta nekik a dokumentumot, miután az nem volt meg az MSZP irattárában. „Az elnökség és a választmány nem döntött ilyen megállapodásról, tehát az elnök nem volt felhatalmazva ennek aláírására” – mondta Tóth. Jogászokkal megvizsgáltatta a szöveget, amit a jogi szakvéleménnyel együtt a párt központi pénzügyi ellenőrző bizottsága elé visz, hogy megvizsgálják a lehetséges következményeket.

© MTI / Kovács Tamás

Az MSZP nem nagyon akar fizetni, Tóth ugyanis úgy fogalmazott, a szerződés „pénzügyi kötelezettséget ró vagy rótt volna” a pártra.

Az MSZP volt elnökének egyéni felelősségéről a megfelelő párttestület dönt, ő nem mond véleményt. Kerestük Molnár Gyulát, de nem reagált sem a hívásunkra, sem az sms-ünkre. A választási kampányban folytatott háttérbeszélgetések alapján Fodor Gáborért Molnár Gyula küzdött, és ez sok ellenállásba ütközött párton belül. Fodort sem szeretik, de látták azt is, nagyon rosszul áll a párt, így ha Fodorék kapnak helyet, eggyel kevesebb szocialista politikus jut be a parlamentbe. A háttérben nagyon sok volt a kavarás: futott egy olyan verzió, amely szerint Molnár azt próbálta eladni az elnökségnek, valójában Karácsony ragaszkodik Fodorhoz, amit viszont Karácsony környezete cáfolt. Molnár viszont minél nagyobb szövetséget akart, ám egy 15 százalékos bejutási küszöböt nem mertek bevállalni. Amit visszanézve a saját szempontjukból jól tettek, listán úgy nem jutottak volna be. Attól is tartottak, Fodor beváltja fenyegetését, és elindul ellenük mind a 106 körzetben, ezért engedtek végül.

Fodornak csak a pénz számít?

Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke azt mondja, nem igaz Bősz Anett kilépés utáni magyarázata, amely szerint nem a frakcióban adtak volna teret a liberális értékek képviseletének, szerinte ez Fodor számra nem szól másról, mint a pénzről. A 60 milliós megállapodáson felül a Párbeszéd szóban kötött megállapodást a liberálisokkal arról, hogy Bősz megkapja a frakciónak járó támogatás 25 százalékát.

Elmondások szerint viszont a liberálisok egyre többet és többet akartak – például több pénzt, több státuszt vagy azt, hogy a frakció nevébe vegyék bele a liberálisokat is. Utóbbi amúgy képtelenség: miután a liberálisok jelölőszervezetként nem szerepelt a szavazólapon, így nem is lehet elnevezni róluk frakciót. Egy párbeszédes politikus elmondása szerint ezt a békesség kedvéért megfuttatták volna a házbizottságban, de az még nem ült össze. Másik forrásunk azt mondta, a Párbeszédben számoltak olyan verzióval is, ha Mellár csatlakozik hozzájuk hatodiknak, egyszerűen kirakják Bősz Anettet, mert a zsarolásból elegük volt.

Szabó nem mondta ki, de párbeszédesek arról spekulálnak – és ezt terjesztik is –, hogy az LMP-nek okozhatott a Párbeszéd-frakció széthullása erkölcsi elégtételt, és biztos, hogy ez nem ingyen volt. Úgy fordították le a történteket, az LMP biztos többet fizetett a liberálisoknak annál, mint amennyi ez alapján a megállapodás alapján járt volna.

© Fazekas István

Megkerestük a hírbe hozott párt hírbe hozott politikusát, Ungár Pétert, aki azt mondta, „megrendülten értesült” Bősz kilépéséről, de a névtelen nyilatkozatokkal nem tud mit kezdeni.

„Egy meg nem nevezett ember azt mondja, én vagyok mögötte, erre nem tudok mit reagálni.”

Az nem merült fel, hogy Bősz hozzájuk üljön fél év múlva. „Biztos oka volt a döntésének, de más pártok belügyeit nem kommentálom.”

Fodor szerint nem vették meg őket

Fodor Gábor pártelnök visszautasítja, hogy az LMP vásárolta volna meg őket: „ilyenkor felmerülnek ilyenek, de ez ostobaság”. Több LMP-s politikussal is kapcsolatban van, de ilyenről nem tárgyaltak.

A konfliktusból sok részletet nem akart elárulni, azt mondta, az MSZP és a Párbeszéd nem tartotta be a szóban és írásban kötött megállapodásokat, ez veszélyeztette a liberális értékek képviseletét. Azt érezték, nem akarták, hogy a liberálisok ott legyenek a politikai döntéshozatalban, a partnerek nem voltak nyitottak az EP, illetve az önkormányzati választásra vonatkozó felvetéseikre.

Azt mondja, nem kötött különalkut Molnárral, a lényeges dokumentumon mindhármuk aláírása szerepel, az lehet, hogy a fő megállapodás technikai részleteiről lehettek külön dokumentumok, de erre nem emlékszik. Arra, hogy miért most lépett ki Bősz, Fodor azt mondta, egy hosszú folyamat után értek el ide. Bár szerinte jogilag behajtható lenne a pénz az MSZP-n és a Párbeszéden, de szavaiból úgy tűnt, ezt nem erőltetik. „Nem ez a lényeg. Bősz Anett és a liberálisok bátor döntést hoztak, vállaljuk a rizikót.”

Arra, hogy miből gazdálkodnak majd, Fodor azt mondta, a független képviselőnek is jár valamennyi pénz, és gyűjtést is indítanak.