"Egy pár mindkét tagja is meghalt a tragédiában, hat gyerek maradt utánuk árván." "Alkalmi munkákból élt a ceglédberceli baleset kilenc áldozata" "Palkovics László miniszter szerint új konstrukcióra van szükség a cégek és az egyetemek együttműködésében." "Innovációhiány: miért nem hatékonyak a magyar cégek?" "Gyermekeink biztonsága a legfontosabb, ezért abszolút nem mindegy, hogy milyen autós gyerekülésbe ültetjük a kicsiket. Most először légzsákos ülést is teszteltek a németek." "Itt a 2018-as nagy gyerekülésteszt – háromba nem ültetnénk gyerkőcöket" "Egy görög televíziónak adott nyilatkozatában Antonios Pagourtzis azt mondta, arra gyanakszik, a lövöldözés előtt fiát zaklatták társai. „Tényleg ő húzta meg a ravaszt, de ő akkor sem ilyen ember" -mondta az apa."

"Megszólalt a Santa Fe-i lövöldöző apja, szerinte fia is áldozat" "Nemrég teljesen otthagyta a pártot az egykori alapító, a különállást szorgalmazó Schiffer András." "A leendő új társelnököt összefogás-ellenesnek tartják, de Keresztes Lóránt László távolságtartása csak a baloldalra vonatkozik. Mit veszített az LMP Schiffer távozásával és merre mozdulhat a párt?" "Kiszámítható tisztújítás és kiszámíthatatlan jövő előtt az LMP Schiffer távozása után" "Ezek a szerencsések már össze is futottak vele." "Will Smith jöhet szembe az utcán még néhány hétig" "Félresikerült egy második világháborús bomba hatástalanítása a németországi Drezdában, a robbanószerkezet csütörtökre virradó éjjel működésbe lépett, a helyszínen tűz ütött ki." "Hatástalanítás közben robbant fel egy világháborús bomba Drezdában" "A héten rendezik meg az Európa jövője nevű konferenciát Budapesten, amelyet a Schmidt Mária vezette XXI." "Század Intézet szervez. A brit Guardian mellett több magyar sajtóterméket sem engedtek be, de Balog Zoltán legnagyobb aggodalmáról érkezett hír." "Balog Zoltán attól fél, Európában betiltják a gyerekek megkeresztelését"