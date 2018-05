Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"557f2ac4-0b1b-401b-b220-f677cd68f169","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180527_szulok_telefonhasznalata_wifi_router_biztonsagi_res_facebook_meztelen_fotok_chrome_https_mark_zuckerberg_ep_meghallgatas_osszefoglalo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=557f2ac4-0b1b-401b-b220-f677cd68f169&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5390f1ca-aa34-443b-a6e2-de13d63d7f69","keywords":null,"link":"/tudomany/20180527_szulok_telefonhasznalata_wifi_router_biztonsagi_res_facebook_meztelen_fotok_chrome_https_mark_zuckerberg_ep_meghallgatas_osszefoglalo","timestamp":"2018. május. 27. 12:00","title":"Ez történt: Milyen wifi routerje van otthon? Ha rajta van ezen a 14-es listán, akkor jobban teszi, ha reseteli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99ec270-a9f4-4e54-b940-0415b056412a","c_author":"Kovács-Álmos Gyöngyvér","category":"elet","description":"A gyereknap alapvetően egy vidám alkalom arra, hogy vattacukorral tömjük a kiskorúakat, és úgy bánjunk velük, mintha ők lennének a világ közepe. (Mintha a hétköznapokban a szülők nem pont ugyanezt tennék, csak talán kevésbé látványosan.) A gyereknap ugyanakkor a felnőtteknek is fontos, például azért, mert van benne valami az elmúlásból is: egy gyerek csak egy adott pontig gyerek. És ezt a változást szülőként nem könnyű feldolgozni. Hogy mennyire nem, arról itt egy helyzetértékelés első kézből, egy, a gyerekkort levetkőzni próbáló kiskamasz édesanyjától. Kovács-Álmos Gyöngyvér írása.","shortLead":"A gyereknap alapvetően egy vidám alkalom arra, hogy vattacukorral tömjük a kiskorúakat, és úgy bánjunk velük, mintha ők...","id":"20180527_Gyereknap_Vajon_Vekerdy_ezert_vallon_veregetne","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f99ec270-a9f4-4e54-b940-0415b056412a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecf0c2f2-1f2e-4b2f-bdbf-633e415f6e33","keywords":null,"link":"/elet/20180527_Gyereknap_Vajon_Vekerdy_ezert_vallon_veregetne","timestamp":"2018. május. 27. 10:00","title":"Vajon Vekerdy Tamás ezért vállon veregetne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603580f1-3be4-4662-801c-542f03d772db","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A miniszterelnök régi harcostársa, Kövér László szerint Orbán sokkal erőteljesebben fog politizálni, mint eddig. Másfél hónappal a választások után nem látszik, hogy Orbánnak feltűnt volna, hogy vége a kampányidőszaknak. Épp ellenkezőleg, elkezdte a következőt. Pedig még egy teljes év az EP-választásig. A hvg.hu heti politikai elemzése.","shortLead":"A miniszterelnök régi harcostársa, Kövér László szerint Orbán sokkal erőteljesebben fog politizálni, mint eddig. Másfél...","id":"20180527_Orban_nem_tud_elszakadni_a_kampanyolastol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=603580f1-3be4-4662-801c-542f03d772db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c62e31-ec74-44cb-8e8e-0168b46ba468","keywords":null,"link":"/itthon/20180527_Orban_nem_tud_elszakadni_a_kampanyolastol","timestamp":"2018. május. 27. 17:30","title":"Unja a kampányt? Mert Orbán már elkezdte a következőt, 12 hónapig tart majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b5e909-8bb4-4042-8ef8-2d18e66865da","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szél Bernadett és Keresztes László Lóránt lett a párt két társelnöke, más jelölt nem is volt.","shortLead":"Szél Bernadett és Keresztes László Lóránt lett a párt két társelnöke, más jelölt nem is volt.","id":"20180526_Meglepetes_nelkul_zajlott_az_LMP_tarselnokvalasztasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30b5e909-8bb4-4042-8ef8-2d18e66865da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1699460-cc4c-460b-9250-db614fa6682f","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Meglepetes_nelkul_zajlott_az_LMP_tarselnokvalasztasa","timestamp":"2018. május. 26. 16:46","title":"Meglepetés nélkül zajlott az LMP társelnökválasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e720d3cb-0832-4062-a499-92f3d9188e5e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mintegy kétezer illegális bevándorlót mentett ki a utóbbi napokban a Földközi-tengerről az olasz parti őrség, köztük egy csecsemőt, aki a nemzetközi vizeken született egy csónakban.","shortLead":"Mintegy kétezer illegális bevándorlót mentett ki a utóbbi napokban a Földközi-tengerről az olasz parti őrség, köztük...","id":"20180527_Akit_Csodanak_neveztek__ilyet_meg_az_olasz_parti_orseg_sem_latott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e720d3cb-0832-4062-a499-92f3d9188e5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d06e2cd-463d-45ba-8033-0ebebc922f5d","keywords":null,"link":"/vilag/20180527_Akit_Csodanak_neveztek__ilyet_meg_az_olasz_parti_orseg_sem_latott","timestamp":"2018. május. 27. 16:36","title":"Akit Csodának neveztek - ilyet még az olasz parti őrség sem látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Debreceni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 27 rendbeli lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást egy ceglédi lakossal szemben.","shortLead":"A Debreceni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 27 rendbeli lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt...","id":"20180526_Elozetesben_a_debreceni_maszkos_sorozatbetoro","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28da1fbb-c648-4a27-87b3-6a84a44a8f3b","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Elozetesben_a_debreceni_maszkos_sorozatbetoro","timestamp":"2018. május. 26. 09:26","title":"Előzetesben a debreceni maszkos sorozatbetörő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e90fca1-728b-4c47-919a-58387ae51573","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A korábbi csapatkapitány Nagy László visszatér a magyar férfi kézilabda-válogatottba a Szlovénia elleni világbajnoki selejtező két mérkőzésére.","shortLead":"A korábbi csapatkapitány Nagy László visszatér a magyar férfi kézilabda-válogatottba a Szlovénia elleni világbajnoki...","id":"20180527_Nagy_Laszlo_megis_visszater_a_valogatottba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e90fca1-728b-4c47-919a-58387ae51573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33052c4f-11bc-4110-913b-4ce01afdbbe0","keywords":null,"link":"/sport/20180527_Nagy_Laszlo_megis_visszater_a_valogatottba","timestamp":"2018. május. 27. 14:12","title":"Nagy László mégis visszatér a válogatottba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"add9aaba-3abf-47f6-8f16-98a76f120ba8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hosszú Ivett Kamilla és Nótár László Belfegor fantázianevű, a Magyarország étele 2018 szakácsverseny győztes ételkülönlegessége a Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karán rendezett versenyen.","shortLead":"Hosszú Ivett Kamilla és Nótár László Belfegor fantázianevű, a Magyarország étele 2018 szakácsverseny győztes...","id":"20180526_Kivancsi_ra_milyen_lehet_megenni_egy_Belfegort","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=add9aaba-3abf-47f6-8f16-98a76f120ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454786c6-3289-4e94-8f82-b53426e62c80","keywords":null,"link":"/kultura/20180526_Kivancsi_ra_milyen_lehet_megenni_egy_Belfegort","timestamp":"2018. május. 26. 19:58","title":"Kíváncsi rá, milyen lehet megenni egy Belfegort?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]