[{"available":true,"c_guid":"47fcf5e1-57f7-414d-8350-3df5384a79d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Adatszolgáltatási, informatikai, hitelkockázat-kezelési, tőkekövetelmény-számítási hiányosságok, valamint az informatikai és vállalatirányítási területet érintő ismételt jogsértések miatt összesen 59,6 millió forint büntetést kapott a pénzintézet.","shortLead":"Adatszolgáltatási, informatikai, hitelkockázat-kezelési, tőkekövetelmény-számítási hiányosságok, valamint...","id":"20180605_durva_birsagot_vagott_a_cibhez_a_jegybank","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47fcf5e1-57f7-414d-8350-3df5384a79d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16af6a89-8f86-4420-9f83-98f3a6ac643d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180605_durva_birsagot_vagott_a_cibhez_a_jegybank","timestamp":"2018. június. 05. 12:59","title":"Durva bírságot vágott a CIB-hez a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cdd9607-007a-44ea-8e11-c33e70b73316","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Mindketten tudnak valamit a szerelemről és a csínyekről.\"","shortLead":"\"Mindketten tudnak valamit a szerelemről és a csínyekről.\"","id":"20180605_Justin_Bieber_Cupidonak_all","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cdd9607-007a-44ea-8e11-c33e70b73316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac36ee00-96fb-4b6e-b6fd-e6c6e0520396","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_Justin_Bieber_Cupidonak_all","timestamp":"2018. június. 06. 09:06","title":"Justin Bieber Cupidónak áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2ef6b24-739b-4ab3-a6f9-6bfbb42b5dd1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Notre Dame-i Egyetem kutatói egy olyan mértéket készítettek, amelyről leolvasható, melyik ország milyen eséllyel éli túl a klímaváltozást. Az összeállításban Magyarország is szerepel.","shortLead":"A Notre Dame-i Egyetem kutatói egy olyan mértéket készítettek, amelyről leolvasható, melyik ország milyen eséllyel éli...","id":"20180605_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_eghajlat_valtozas_veszelyeztetett_orszagok_lista_magyarorszag","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2ef6b24-739b-4ab3-a6f9-6bfbb42b5dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb6376a-0dce-460f-985f-7ae630250ff6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_eghajlat_valtozas_veszelyeztetett_orszagok_lista_magyarorszag","timestamp":"2018. június. 05. 08:03","title":"Itt a térkép: ezek az országok (nem) élik majd túl a globális felmelegedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77c3c43d-3933-4b9f-8f6f-3fe2c4cbfa79","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Extra nehéz feladvánnyal jelentkezett a magyar grafikus, Dudolf.","shortLead":"Extra nehéz feladvánnyal jelentkezett a magyar grafikus, Dudolf.","id":"20180605_Tesztelje_a_szemet_megtalalja_a_bekat_a_levelek_kozott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77c3c43d-3933-4b9f-8f6f-3fe2c4cbfa79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78d6203c-9030-4937-bf8e-a9f8e97e510c","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_Tesztelje_a_szemet_megtalalja_a_bekat_a_levelek_kozott","timestamp":"2018. június. 05. 17:48","title":"Tesztelje a szemét: megtalálja a békát a levelek között?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74beca41-fdbb-4a32-9a4d-c927aaef67f3","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Kevesebb a közmunkás tavalyhoz képest, de az állami intézményeknél, cégeknél alig kimutatható a csökkenés, és közöttük gályáznak a diplomások is. Fiókban maradt az a terv, amit tavaly áprilisig kellett kidolgoznia a Belügyminisztériumnak arra, hogyan lehetséges az itt dolgozók állományba vétele. Vannak más furcsaságok is.","shortLead":"Kevesebb a közmunkás tavalyhoz képest, de az állami intézményeknél, cégeknél alig kimutatható a csökkenés, és közöttük...","id":"20180606_Kulturkubikos_vagyok_otvenezerert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74beca41-fdbb-4a32-9a4d-c927aaef67f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4323fe91-06c4-45f3-944c-0819f6d19eeb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Kulturkubikos_vagyok_otvenezerert","timestamp":"2018. június. 06. 15:00","title":"Diplomás közmunka éhbérét: \"Kultúrkubikos vagyok ötvenezerért\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Tímea törvénymódosítási javaslatot nyújtott be, amiben azt javasolja, írják át a miniszterelnök megválasztásáról szóló törvényt.","shortLead":"Szabó Tímea törvénymódosítási javaslatot nyújtott be, amiben azt javasolja, írják át a miniszterelnök megválasztásáról...","id":"20180606_A_Parbeszed_azt_javasolja_Orban_Soros_miatt_ne_lehessen_miniszterelnok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20592278-1adc-42b1-bc27-b3c7474931a5","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_A_Parbeszed_azt_javasolja_Orban_Soros_miatt_ne_lehessen_miniszterelnok","timestamp":"2018. június. 06. 15:03","title":"A Párbeszéd azt javasolja, Orbán Soros miatt ne lehessen miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9b177a7-35ec-48e9-be0e-d83c897e5ea9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrségnél újabban rendszeresített lopakodó autókról olyan pletykák kezdtek terjedni, hogy maguk is hozzájárulnak a szabálytalanságokhoz, ami után büntethetnek.","shortLead":"A rendőrségnél újabban rendszeresített lopakodó autókról olyan pletykák kezdtek terjedni, hogy maguk is hozzájárulnak...","id":"20180606_traffipax_civil_rendorauto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9b177a7-35ec-48e9-be0e-d83c897e5ea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb1bf09-8743-4d4d-809b-0a67fdab32ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20180606_traffipax_civil_rendorauto","timestamp":"2018. június. 06. 12:22","title":"Provokálnak is a civil rendőrautókkal, hogy utána legyen alap bírságolni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc6cc4e5-ae09-47a7-8139-d1f576f8d823","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Komoly átalakításokba fogott az államtitkárságon és a háttérintézményekben az új miniszter. ","shortLead":"Komoly átalakításokba fogott az államtitkárságon és a háttérintézményekben az új miniszter. ","id":"20180605_Nepszava_Kasler_mindenkit_lecserel_az_egeszsegugyi_vezetesben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc6cc4e5-ae09-47a7-8139-d1f576f8d823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd33f760-f628-42d1-9a08-b43681b8c522","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_Nepszava_Kasler_mindenkit_lecserel_az_egeszsegugyi_vezetesben","timestamp":"2018. június. 05. 07:53","title":"Népszava: Kásler mindenkit lecserél az egészségügyi vezetésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]