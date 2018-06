Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17ceaa0a-7a52-4e8d-997d-36418dc0d487","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két évig sem volt nyitva a dinópark, amire 120 millió forintnyi gazdaságfejlesztési uniós támogatás ment el. A területet felverte a gaz, a cég végrehajtás alatt, a polgármester állítja, senki nem tud semmit. De helyben örülnek, hogy bezárt a park.","shortLead":"Két évig sem volt nyitva a dinópark, amire 120 millió forintnyi gazdaságfejlesztési uniós támogatás ment el...","id":"20180604_120_millio_unios_penz_ment_el_ra_de_bezart_a_tizsaderzsi_dinopark","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17ceaa0a-7a52-4e8d-997d-36418dc0d487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee41cb72-c6b0-4c51-8c38-98dfa72c1137","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_120_millio_unios_penz_ment_el_ra_de_bezart_a_tizsaderzsi_dinopark","timestamp":"2018. június. 04. 09:50","title":"120 millió uniós pénz ment el rá, de bezárt a tizsaderzsi dinópark","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce5cb20-928b-47a7-b216-83d1eaf28d96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikában egyre nagyobb problémát jelent, hogy a mobiltelefon-tulajdonosok a személtbe hajítják a készüléküket. Mindez nálunk is komoly veszélyt jelenthet.","shortLead":"Amerikában egyre nagyobb problémát jelent, hogy a mobiltelefon-tulajdonosok a személtbe hajítják a készüléküket. Mindez...","id":"20180604_okostelefon_akkumulator_tuz_robbanas_szemettelep","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ce5cb20-928b-47a7-b216-83d1eaf28d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a913f04-5f0a-42e0-ae47-df3f57040630","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_okostelefon_akkumulator_tuz_robbanas_szemettelep","timestamp":"2018. június. 04. 20:03","title":"Ha ezt a videót megnézi, többé nem fogja a szemetesbe dobni a régi telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61247de5-704e-41ba-ab1e-4bc55208b40c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Képek és néhány részlet is kiszivárgott az új, bemutatkozás előtt álló BlackBerry Key2 telefonról.","shortLead":"Képek és néhány részlet is kiszivárgott az új, bemutatkozás előtt álló BlackBerry Key2 telefonról.","id":"20180605_fizikai_billentyuzetes_telefon_android_blackberry_key2","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61247de5-704e-41ba-ab1e-4bc55208b40c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"614e99ea-c310-4573-8720-da1511b24097","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_fizikai_billentyuzetes_telefon_android_blackberry_key2","timestamp":"2018. június. 05. 16:03","title":"Van, aki az ilyet szereti: fizikai billentyűzetes BlackBerry telefon érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"363de946-524f-41cb-b1bc-30e90d9a6313","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a házon kívüli, az otthonon belüli ökoszisztémának is fontos részei a pókok.","shortLead":"Nem csak a házon kívüli, az otthonon belüli ökoszisztémának is fontos részei a pókok.","id":"20180604_pokok_a_lakasban_pok_otthon_hasznos_rovar","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=363de946-524f-41cb-b1bc-30e90d9a6313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f17d9288-e89e-428f-b600-27a23dbb7f5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_pokok_a_lakasban_pok_otthon_hasznos_rovar","timestamp":"2018. június. 04. 09:03","title":"Szembejön egy kis pók a lakásban? Nem csak a pók, még ön is jobban jár, ha nem végez vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ee5a9b-b720-44cb-b03e-b6b48ef8c62a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két éve már annak, hogy az Instagramon megjelent a Facebook hírfolyamát is kezelő algoritmus, eddig azonban nem lehetett túl sokat tudni a működéséről. Összeesküvés-elméletekből viszont bőven akad, ezért a fejlesztők úgy döntöttek: elmondják a lényeget.","shortLead":"Két éve már annak, hogy az Instagramon megjelent a Facebook hírfolyamát is kezelő algoritmus, eddig azonban nem...","id":"20180604_instagram_hirfolyam_algoritmus_bejegyzesek_megjelenitese","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9ee5a9b-b720-44cb-b03e-b6b48ef8c62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d879156d-13a7-4607-ac11-82ede08eb0aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_instagram_hirfolyam_algoritmus_bejegyzesek_megjelenitese","timestamp":"2018. június. 04. 15:03","title":"Kiderült, amire sokan kíváncsiak: így dől el, hogy milyen fotókat (nem) lát az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d51152-44f9-46ce-b93d-1068a1ee608d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A migránsügyet a szőnyeg alá söpörték – konstatálta a Der Standard cikke alapján a szlovéniai választásokon győztes Janez Jansa.","shortLead":"A migránsügyet a szőnyeg alá söpörték – konstatálta a Der Standard cikke alapján a szlovéniai választásokon győztes...","id":"20180604_Janez_Jansa_is_belatta_nem_igazan_mukodott_az_Orbanfele_migranstema","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90d51152-44f9-46ce-b93d-1068a1ee608d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccbd9a29-ed85-482e-b562-ff29bb6d7aac","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Janez_Jansa_is_belatta_nem_igazan_mukodott_az_Orbanfele_migranstema","timestamp":"2018. június. 04. 13:21","title":"Janez Jansa is belátta: nem igazán működött az Orbán-féle migránstéma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed277f10-c05c-4410-8485-2756c0a75f4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korábban nagyot kaszáltak, most azonban csak vegetáltak az mfor.hu gyűjtése szerint.","shortLead":"Korábban nagyot kaszáltak, most azonban csak vegetáltak az mfor.hu gyűjtése szerint.","id":"20180604_Szereny_evet_zart_Gyurcsanyek_cege","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed277f10-c05c-4410-8485-2756c0a75f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48f32957-1bb1-478e-8486-dc021f977fcc","keywords":null,"link":"/kkv/20180604_Szereny_evet_zart_Gyurcsanyek_cege","timestamp":"2018. június. 04. 17:04","title":"Szerény évet zárt Gyurcsányék cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb8ae7ef-1926-44d8-941c-9d727822c71a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt nem tudni, a személyautó és a teherautó sofőrje min szólalkoztak össze a liverpooli körforgalomban, előbbi azonban rendezni kívánta a helyzetet.","shortLead":"Azt nem tudni, a személyautó és a teherautó sofőrje min szólalkoztak össze a liverpooli körforgalomban, előbbi azonban...","id":"20180605_kozuti_balhe_autos_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb8ae7ef-1926-44d8-941c-9d727822c71a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf71443-b043-4ea5-a957-984f83426ce5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180605_kozuti_balhe_autos_video","timestamp":"2018. június. 05. 04:01","title":"Tejjel állt bosszút a feldühödött autós a teherautó sofőrjén – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]