[{"available":true,"c_guid":"0ab34d50-42a7-433d-aa93-abc2b7cb922e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Tematic Media Group a 24.hu szerint azt kéri a bíróságtól, hogy az országos frekvenciapályázaton május 22-én győztesnek nyilvánított Hold Reklám Kft. addig ne használhassa a Retro Rádió nevet, ameddig jogerősen le nem zárul a védjegyvita.","shortLead":"A Tematic Media Group a 24.hu szerint azt kéri a bíróságtól, hogy az országos frekvenciapályázaton május 22-én...","id":"20180615_vedjegybitorlas_miatt_bepereltek_a_mar_orszagosan_szolo_retro_radiot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ab34d50-42a7-433d-aa93-abc2b7cb922e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad9129a-e80d-4535-94e0-8c750d93faaa","keywords":null,"link":"/kkv/20180615_vedjegybitorlas_miatt_bepereltek_a_mar_orszagosan_szolo_retro_radiot","timestamp":"2018. június. 15. 08:10","title":"Védjegybitorlás miatt beperelték a már országosan szóló Retro Rádiót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1da918ea-faeb-49da-807f-b04d745a411c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyarországi üdítőgyártók azt vállalták, hogy 2020-ra felére csökkentik az alkoholmentes italok cukor- és kalóriatartalmát.","shortLead":"A magyarországi üdítőgyártók azt vállalták, hogy 2020-ra felére csökkentik az alkoholmentes italok cukor- és...","id":"20180614_Itt_a_nagy_igeret_meg_kevesebb_cukor_lesz_az_uditokben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1da918ea-faeb-49da-807f-b04d745a411c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cdd2c4a-2649-4cc9-b559-ec0c408541b1","keywords":null,"link":"/kkv/20180614_Itt_a_nagy_igeret_meg_kevesebb_cukor_lesz_az_uditokben","timestamp":"2018. június. 14. 10:30","title":"Itt a nagy ígéret: még kevesebb cukor lesz az üdítőkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f5245d-a96d-47b4-a4ad-8f4a38612004","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem mértek nagy koncentrációt semmilyen veszélyes anyagból. ","shortLead":"Nem mértek nagy koncentrációt semmilyen veszélyes anyagból. ","id":"20180614_Katasztrofavedelem_Nem_jutott_veszelyes_anyag_a_leevegobe_az_angyalfoldi_raktartuznel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18f5245d-a96d-47b4-a4ad-8f4a38612004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f59905a-0dfb-4b23-ae8d-a89f1da79ff3","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Katasztrofavedelem_Nem_jutott_veszelyes_anyag_a_leevegobe_az_angyalfoldi_raktartuznel","timestamp":"2018. június. 14. 15:22","title":"Katasztrófavédelem: Nem jutott veszélyes anyag a levegőbe az angyalföldi raktártűznél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1acd510a-3385-4377-a0b1-8252308d0e3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"25 év fegyházbüntetést kaptak a halálkamionper fő vádlottjai, akik nem törődtek azzal, hogy 71 ember fulladhat meg egy kamionban. A per másodfokon folytatódik, az ügyész súlyosbításért, a védelem enyhítésért vagy felmentésért fellebbezett. A perben 14 vádlott volt, bűnszervezetben elkövetett embercsempészéssel mindenkit megvádoltak, többen emberölésért is feleltek.","shortLead":"25 év fegyházbüntetést kaptak a halálkamionper fő vádlottjai, akik nem törődtek azzal, hogy 71 ember fulladhat meg...","id":"20180614_Eletfogytiglant_kert_az_ugyesz_a_71_ember_halalaert_felelos_vadlottakra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1acd510a-3385-4377-a0b1-8252308d0e3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9bf0ed-74e7-4717-9170-106db8fbd2e6","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Eletfogytiglant_kert_az_ugyesz_a_71_ember_halalaert_felelos_vadlottakra","timestamp":"2018. június. 14. 16:52","title":"Még súlyosabb büntetést kér az ügyész a halálkamion elítélt vádlottjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab61b341-b85b-496e-8cf9-e8dee77857f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sosem késő belevágni valami újba. ","shortLead":"Sosem késő belevágni valami újba. ","id":"20180614_Smink_latasromlas_Irorszag","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab61b341-b85b-496e-8cf9-e8dee77857f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a6cec5b-8b99-415c-9432-2d514b57b3bc","keywords":null,"link":"/elet/20180614_Smink_latasromlas_Irorszag","timestamp":"2018. június. 14. 17:15","title":"Sminkelni tanul egy 84 éves férfi, mert felesége hamarosan megvakul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75db243-7065-4bb8-a8a0-5c42c3b207a7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"New York stílusosan ünnepelte a táncos lábú színészt.","shortLead":"New York stílusosan ünnepelte a táncos lábú színészt.","id":"20180613_John_Travolta_meg_mindig_jo_egy_pizzara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a75db243-7065-4bb8-a8a0-5c42c3b207a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3e87c4-3969-4082-a653-bb9211ae7571","keywords":null,"link":"/kultura/20180613_John_Travolta_meg_mindig_jo_egy_pizzara","timestamp":"2018. június. 13. 12:15","title":"John Travolta még mindig jó egy pizzára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d166279-fd43-40d6-a38d-8444a63c928a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jelenleg egy márkás sportcipő európai eladási árának a 2,5 százaléka jut munkabérként a kosár-, tenisz- vagy focicipőt gyártó kambodzsai, vietnami, indonéz munkásnak. A sztárok nevével ékesített, 90 euróért eladott focimezek bevételéből még kevesebb, 1 százalék, tehát mindössze kilencven cent jut az ázsiai dolgozóknak. ","shortLead":"Jelenleg egy márkás sportcipő európai eladási árának a 2,5 százaléka jut munkabérként a kosár-, tenisz- vagy focicipőt...","id":"20180614_Aki_vesz_28_ezer_forintert_egy_mezt_gondol_arra_hogy_mennyi_jut_ebbol_a_csoro_varrononek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d166279-fd43-40d6-a38d-8444a63c928a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b087141d-ebb9-4616-a51a-d1a903444d47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Aki_vesz_28_ezer_forintert_egy_mezt_gondol_arra_hogy_mennyi_jut_ebbol_a_csoro_varrononek","timestamp":"2018. június. 14. 10:42","title":"Aki vesz 28 ezer forintért egy mezt, gondol arra, hogy mennyi jut ebből a varrónőnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec0fa705-b164-4d69-859f-e1bc5458e937","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"\"Ne foglalkozzatok velem, csináljatok mindent úgy, ahogyan eddig!\" – lehet, hogy a spanyol Hierro kapitánynak mindössze ennyit kéne mondania az öltözőben a portugálok elleni meccs előtt. Ez lesz a nap bombameccse, de kiderül az is, hogy Suarez vagy Szalah varázsol ma el bennünket.","shortLead":"\"Ne foglalkozzatok velem, csináljatok mindent úgy, ahogyan eddig!\" – lehet, hogy a spanyol Hierro kapitánynak mindössze...","id":"20180615_A_nap_meccse_Spanyol_ajandek_Cristiano_Ronaldonak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec0fa705-b164-4d69-859f-e1bc5458e937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193046bd-3991-4062-8ac5-e83e4f44c8e0","keywords":null,"link":"/sport/20180615_A_nap_meccse_Spanyol_ajandek_Cristiano_Ronaldonak","timestamp":"2018. június. 15. 09:42","title":"A nap meccse: Spanyol ajándék Cristiano Ronaldónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]