Interjút adott a CEU rektora, Michael Ignatieff a Radio Canadának, amelyben a CEU és Magyarország helyzetéről is beszélt. A volt kanadai liberális politikus alapvetően bizakodó volt a CEU jövőjét illetően, és azt mondta, a CEU-ból az akadémiai szabadság és az intézményi autonómia szimbóluma lett. Ignatieff kifejtette, a CEU azért jött létre, hogy elitet képezzen a demokráciába való átmenethez, de a demokrácia veszélyben van, mert létrejött egy konzervatív ellenelit is. Ennek ellenére szerinte "a rendszerek mennek, az egyetemek maradnak".

Azt gondoljuk, hogy egy poszt-orbáni, poszt-illiberális rendszerbe való átmenet után is itt leszünk. Az egyetemek hosszú távon (longue durée) léteznek, míg a rendszerek rövid távon, ez az ügy kulcsa

– mondta Ignatieff, aki a magyar demokrácia helyzetéről is véleményt mondott.

Voltam a politikában is, és soha nem szabad kiábrándulni a demokratikus népekből. A magyaroknak van egy bizonyos tapasztalata a kommunizmussal, az elnyomással, és nem visszafele akarnak haladni, hanem előre. Azt gondolom, hogy ha nem is 5, de talán 10 év múlva a mai trend meg fog fordulni és meg fog változni. A történelemnek soha nincs vége, mindig folytatódik, és ezért rövid távon ugyan nem vagyok optimista, de hosszú távon nagyon is.

A magyar revizionizmust és emlékezeti krízist érintő kérdésre Ignatieff kifejtette, hogy szerinte a magyaroknak az elnyomásról és a kommunizmusról élő emlékezetük van, és bár úgy csinálnak, mintha nem történt volna meg, a múltat nem lehet teljesen elfelejteni. Szerinte a revizionista nézeteket a konzervatív rendszer ösztönzi, amely azt sulykolja, hogy a Nyugat nem tiszteli a magyarokat, hogy a XX. században sokat szenvedtek mások gonoszsága miatt, és hogy a magyarok mindig áldozatai a történelem erőinek.

A CEU rektora szerint viszont ez az áldozati szerep csak egy darabig működik a politikában, mert valójában senki nem akar áldozat lenni. "A magyarok büszke emberek, mint a kanadaiak, sok minden van a történelmükben, ami nagyon pozitív, ezért a múlt felé fordulás és az álandó áldozati szerep egy zsákutca. Börtönbe zárja a magyarokat, és nem gondolom, hogy az emberek egy börtönben akarnának maradni" – fejtegette.

Ignatieff szólt arról is, hogy van olyan politika, amelynek mindig szüksége van ellenségekre, és ez leegyszerűsíti a politikát. Kitért arra, hogy Soros György volt az egyetlen témája a legutóbbi választási kampánynak.

Orbán azért őt választotta fő ellenségnek, mert az ő szintjén van. Orbán nagyon komolyan veszi magát, és egy ugyanolyan szintű ellenségre van szüksége, hogy szétzúzhassa, és ha szétzúzta, akkor ő lehessen a játékmester a magyar politikai rendszerben

- magyarázta a CEU rektora, aki hozzátette, ez nem magyar trend, de az ellenségkeresésben az igazán veszélyes a gyűlöletkeltés a zsidók, a mások, a kisebbségek, az idegenek ellen, amelynek nem tudni, hogy hol a vége.

A CEU jövőjéről azt mondta, most várakozó állásponton van, meg kell várniuk, hogy mit lép a kormány. "Egy olyan intézmény vagyunk, ami ellenállt a hatalomnak. Nemet mondtunk a lex CEU-ra és a Stop Soros mozgalomra is, ragaszkodunk hozzá, hogy egy független intézmény vagyunk, de nem a kormány politikai ellenzéke. Megvárjuk a kormány döntéseit. A következő néhány hónapban dönteni fognak" – tette hozzá. "Nem tudom, hogy elmennek-e a végsőkig, de ha igen, mi nem tudunk elmenni a végsőkig, mert egy egyetem vagyunk és nem politikai ellenzék, akkor Bécsbe kell költözni. Ebből viszont botrány lesz, ha egy EU-tagállamban egy független intézményt arra kényszerítenek, hogy elhagyja az országot."

Megpróbálnak minket rákényszeríteni arra, hogy behódoljunk a rendszerüknek, de egy független egyetem nem hódolhat be senkinek, bárki legyen is az. Úgyhogy ha el kell döntenem, hogy egy Orbán által ellenőrzött intézmény legyünk, vagy elköltözünk Bécsbe, akkor az utóbbit választom.

Hozzátette, nagyon sajnálni fogja, ha így alakul, mert a felesége is magyar, nagyon szereti Magyarországot, és meg van győződve róla, hogy Magyarország jövője Európában és a demokráciában van. Hozzátette, bár ő soha nem adta meg magát az autoritarianizmusnak, egyetemnek legálisan kell működnie, és a hatalmon lévők alkotják a törvényeket.

Ignatieff azt ígérte, hogy ha sor is kerül a Bécsbe költözésre, valamilyen jelenlétet fenntartanak Budapesten: "Még ha el is kell költöznünk Bécsbe, akkor is egy erős jelenlétet tartunk Budapesten, folytatjuk a fiatalok oktatásának munkáját. Még nem tudom, hogyan, de azt gondolom, hogy ez lehetséges lesz. Lesz egy bázisunk Bécsben vagy Budapesten, és folytatjuk a harcot. Mélyen meg vagyok győződve arról, hogy egy demokráciának szüksége van arra tudásra, amelyet az egyetemek biztosítanak, a tudás a kulcs egy társadalomban, úgyhogy a munkát folytatni fogjuk, bármi is történjen."

A CEU rektora szólt a magyar választások után kialakult helyzetről is, amiről azt mondta, az emberek ugyan el vannak bátortalanodva a választás után, de van élet a vereség után is, az ellenzéki pártoknak pedig mindent a nulláról kell kezdeniük, mert szerinte az emberek a megosztott és korrupt ellenzék ellen is szavaztak, amikor Orbánra szavaztak. Kifejtette, hogy a baloldalból kiábrándulás egy nemzetközi trend is, de hozzátette: "Én nem azért vagyok itt, hogy nekik (az ellenzéknek) tanácsokat adjak, de azt tudom, hogy a vereség sokszor nagyon tanulságos lehet, tanulni kell belőle."