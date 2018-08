Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb18ce24-b0cd-4503-8a0a-db6322f57b36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakember szerint se eszköz, se orvos nincs elég, így közel sem biztos, hogy idén megvalósulhat az évek óta hangoztatott szűrőprogram. ","shortLead":"A szakember szerint se eszköz, se orvos nincs elég, így közel sem biztos, hogy idén megvalósulhat az évek óta...","id":"20180828_A_kormany_csak_igerget_Lehet_hogy_iden_sem_lesz_semmi_a_vastagbelszuresbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb18ce24-b0cd-4503-8a0a-db6322f57b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91d0a8b8-cb61-4665-b22d-2458eceb5f62","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_A_kormany_csak_igerget_Lehet_hogy_iden_sem_lesz_semmi_a_vastagbelszuresbol","timestamp":"2018. augusztus. 28. 20:01","title":"A kormány csak ígérget? Lehet, hogy idén sem lesz semmi a vastagbélszűrésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután az Átlátszó a múlt héten egy szál hőmérővel felszerelkezve mérte meg a víz hőmérsékletét, az addig hallgatásba burkolózó MVM most hirtelen megküldte a hivatalos adatokat.","shortLead":"Miután az Átlátszó a múlt héten egy szál hőmérővel felszerelkezve mérte meg a víz hőmérsékletét, az addig hallgatásba...","id":"20180828_Nincs_itt_semmi_baj_az_MVM_szerint_nem_30_csak_2988_fokos_volt_a_Duna_a_paksi_atomeromunel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d82239a-eab2-4045-9f5a-513677bb03dd","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Nincs_itt_semmi_baj_az_MVM_szerint_nem_30_csak_2988_fokos_volt_a_Duna_a_paksi_atomeromunel","timestamp":"2018. augusztus. 28. 11:55","title":"Nincs itt semmi baj: az MVM szerint nem 30, csak 29,88 fokos volt a Duna a paksi atomerőműnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5ff3fd-2b49-4a9e-8abd-abd6fad6cb00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi, a Canon nevével fémjelzett fotónyomtató éppen olyan kompakt, mint az okostelefon, amelyhez kapcsolódhat.","shortLead":"Az alábbi, a Canon nevével fémjelzett fotónyomtató éppen olyan kompakt, mint az okostelefon, amelyhez kapcsolódhat.","id":"20180829_canon_zoemini_kompakt_bluetoothos_fotonyomtato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce5ff3fd-2b49-4a9e-8abd-abd6fad6cb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e048dc-b827-4c5e-9613-76304ed28dee","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_canon_zoemini_kompakt_bluetoothos_fotonyomtato","timestamp":"2018. augusztus. 29. 19:03","title":"Jól jöhet: ez a fotónyomtató kisebb, mint az okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5ab7ce-a103-4b65-9846-4a8f276ae53a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A franciák elüldözték a kagylótelepekre rájáró briteket. ","shortLead":"A franciák elüldözték a kagylótelepekre rájáró briteket. ","id":"20180829_Hajokkal_mentek_neki_a_francia_halaszok_a_briteknek_a_La_Manchecsatornaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc5ab7ce-a103-4b65-9846-4a8f276ae53a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a54726b-6f24-4e95-9685-12c8217e480c","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_Hajokkal_mentek_neki_a_francia_halaszok_a_briteknek_a_La_Manchecsatornaban","timestamp":"2018. augusztus. 29. 06:11","title":"Nekimentek a francia halászok a briteknek, tengeri csatában űzték el őket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9a93ffb-2d89-401e-ad5d-8b57e8cbb624","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orosz elnök nem elégedett meg egyetlen fényképpel, mint Orbán Viktor.","shortLead":"Az orosz elnök nem elégedett meg egyetlen fényképpel, mint Orbán Viktor.","id":"20180828_Igy_nyaral_az_iden_Vlagyimir_Putyin__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9a93ffb-2d89-401e-ad5d-8b57e8cbb624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1840c57-2f66-41a1-9412-cfcbec918a62","keywords":null,"link":"/elet/20180828_Igy_nyaral_az_iden_Vlagyimir_Putyin__video","timestamp":"2018. augusztus. 28. 11:33","title":"Farkasszemet néz egy őzzel – így nyaral az idén Vlagyimir Putyin – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fed24b-5a4d-4ce3-8131-0faa7b3c0da4","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Októbertől az MNB szigorítja a lakáshitelek felvételét. A változások célja, hogy a lakosság a biztonságosabb hiteleket válassza. Ezek azonban drágábbak, így az átlagos hitelfelvevő alacsonyabb hitelösszeget érhet el októbertől. Mi és hogyan változik? Gyakorlati tudnivalók 9+1 pontban a Bankmonitor szakértőitől.","shortLead":"Októbertől az MNB szigorítja a lakáshitelek felvételét. A változások célja, hogy a lakosság a biztonságosabb hiteleket...","id":"20180829_91_pontban_minden_amit_a_lakashitelek_szigoritasarol_tudni_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50fed24b-5a4d-4ce3-8131-0faa7b3c0da4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb730e0-420c-492c-986d-fabc45584b82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_91_pontban_minden_amit_a_lakashitelek_szigoritasarol_tudni_kell","timestamp":"2018. augusztus. 29. 06:21","title":"9+1 pontban minden, amit a lakáshitelek szigorításáról tudni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a16e85-fc6d-4faa-8c87-e5f7c29594ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rosszabbul is végződhetett volna a bálnales, így viszont felejthetetlen élmény marad.","shortLead":"Rosszabbul is végződhetett volna a bálnales, így viszont felejthetetlen élmény marad.","id":"20180828_Majdnem_felboritotta_a_balna_a_hajot_de_az_utasok_csak_nevettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00a16e85-fc6d-4faa-8c87-e5f7c29594ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4caec549-7dce-4005-9ff4-7d7c96d19653","keywords":null,"link":"/elet/20180828_Majdnem_felboritotta_a_balna_a_hajot_de_az_utasok_csak_nevettek","timestamp":"2018. augusztus. 28. 08:46","title":"Majdnem felborította a bálna a hajót, de az utasok csak nevettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bce22e9-5162-40b1-8f50-d6d73a170fe2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lány a barátját kísérte el egy fuvarra Ausztriába. ","shortLead":"A lány a barátját kísérte el egy fuvarra Ausztriába. ","id":"20180828_Trelerrol_esett_le_az_M1esen_szelvedobe_csapodo_kerek_amely_megolt_egy_lanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bce22e9-5162-40b1-8f50-d6d73a170fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87cb8b23-ad53-410c-958f-6702739eb6de","keywords":null,"link":"/cegauto/20180828_Trelerrol_esett_le_az_M1esen_szelvedobe_csapodo_kerek_amely_megolt_egy_lanyt","timestamp":"2018. augusztus. 28. 08:28","title":"Trélerről esett le az M1-esen szélvédőbe csapódó kerék, amely megölt egy lányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]