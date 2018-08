Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ef2c99a-e2bf-4564-ba55-1aad1c054ec2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ügyvédje szerint nincsenek olyan bizonyítékok, amelyek egyértelműen bizonyítanák az illető bűnösségét. \r

","shortLead":"A férfi ügyvédje szerint nincsenek olyan bizonyítékok, amelyek egyértelműen bizonyítanák az illető bűnösségét. \r

","id":"20180829_A_Terez_koruti_robbantas_gyanusitottjanak_felmenteset_kerte_a_vedo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ef2c99a-e2bf-4564-ba55-1aad1c054ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17a35c9-9dc7-439c-85b2-a0ee89e09631","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_A_Terez_koruti_robbantas_gyanusitottjanak_felmenteset_kerte_a_vedo","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:43","title":"A Teréz körúti robbantás gyanúsítottjának felmentését kérte a védő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec0a6ab-0927-4140-9ba5-bc4f9d04c69c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea a francia Kristina Mladenovic oldalán a második fordulóba jutott az amerikai nyílt teniszbajnokság női párosversenyében.","shortLead":"Babos Tímea a francia Kristina Mladenovic oldalán a második fordulóba jutott az amerikai nyílt teniszbajnokság női...","id":"20180829_babosek_tovabbjutottak_fucsovicsek_kiestek_us_open","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dec0a6ab-0927-4140-9ba5-bc4f9d04c69c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1dfd07e-f984-4443-8f50-3fa12b7a6365","keywords":null,"link":"/sport/20180829_babosek_tovabbjutottak_fucsovicsek_kiestek_us_open","timestamp":"2018. augusztus. 29. 21:58","title":"Babosék továbbjutottak, Fucsovicsék kiestek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc7e464-2962-4722-a579-3838bdb59ef7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fodor Zsókát már a sorozat forgatási helyszínén fotózták le. ","shortLead":"Fodor Zsókát már a sorozat forgatási helyszínén fotózták le. ","id":"20180829_Magdi_anyus_megint_visszater_a_Baratok_koztbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fc7e464-2962-4722-a579-3838bdb59ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62597441-42ee-4b98-9c3a-329505a61060","keywords":null,"link":"/kultura/20180829_Magdi_anyus_megint_visszater_a_Baratok_koztbe","timestamp":"2018. augusztus. 29. 06:43","title":"Magdi anyus megint visszatér a Barátok köztbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cb9d7a4-7ebc-4d74-81ab-f7c0e3667f4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA közzétett egy pillanatképet arról, milyen is volt néhány napja a bolygónk légkörének szennyezettsége.","shortLead":"A NASA közzétett egy pillanatképet arról, milyen is volt néhány napja a bolygónk légkörének szennyezettsége.","id":"20180829_nasa_fold_legszennyezettseg_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cb9d7a4-7ebc-4d74-81ab-f7c0e3667f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f094c2f4-eaa1-4f62-ab46-c7b42c3e1216","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_nasa_fold_legszennyezettseg_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","timestamp":"2018. augusztus. 29. 09:03","title":"Egyszerre csodáljuk és szörnyülködünk a NASA új térképén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995f7111-e27a-4b2f-91ec-289d3353320e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hajó Krétára tartott, de mikor felcsaptak a lángok, visszafordult a pireuszi kikötőbe. ","shortLead":"A hajó Krétára tartott, de mikor felcsaptak a lángok, visszafordult a pireuszi kikötőbe. ","id":"20180829_Tuz_utott_ki_egy_gorog_kompon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=995f7111-e27a-4b2f-91ec-289d3353320e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f343d34-9957-48de-ac23-fdf100dc8dc7","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_Tuz_utott_ki_egy_gorog_kompon","timestamp":"2018. augusztus. 29. 21:26","title":"Tűz ütött ki egy görög kompon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b9cbf19-98bd-416a-8231-acb40d71bf8a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A porvafélék (Dermestidae) családjába tartozó új bogárfajt fedeztek fel kutatók egy part menti erdőségben Dél-Morvaországban, a Morva és a Thaya folyók összefolyásánál magasodó öreg tölgyfákon.","shortLead":"A porvafélék (Dermestidae) családjába tartozó új bogárfajt fedeztek fel kutatók egy part menti erdőségben...","id":"20180828_uj_bogarfaj_porvafelek_dermestidae_paranovelsis_moravicus_del_morvaorszag_oreg_tolgyfak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b9cbf19-98bd-416a-8231-acb40d71bf8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ca0302-6e5c-4695-abb4-8b8062b3c80b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180828_uj_bogarfaj_porvafelek_dermestidae_paranovelsis_moravicus_del_morvaorszag_oreg_tolgyfak","timestamp":"2018. augusztus. 28. 21:33","title":"Új bogárfajt fedeztek fel ott, ahol már nem nagyon számítottak ilyesmire a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f592e10-2434-40f5-906a-c0651b755916","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volvo publikált egy rövidke videót, egy új koncepcióautóról, amiről pontosan nem derült ki, minek is a prototípusa, de vélhetően egy elektromos, önvezető modellé lehet.","shortLead":"A Volvo publikált egy rövidke videót, egy új koncepcióautóról, amiről pontosan nem derült ki, minek is a prototípusa...","id":"20180828_volvo_360_c","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f592e10-2434-40f5-906a-c0651b755916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1b201a1-3ac7-457e-abea-903f77dfbaf1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180828_volvo_360_c","timestamp":"2018. augusztus. 28. 18:48","title":"Mi lehet ez a Volvo 360, amit a svédek megvillantottak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a544dab7-e054-4fe3-8329-dd6025bb48cb","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Hiába kérte egy mozgássérültekből álló társaság és több utas is, hogy a 30-as busz sofőrje engedje le az ilyen helyzetekre a járműbe épített rámpát, az illető „kiskirályként terpeszkedett a vezetőfülkében”. A BKK ugyan máshogy emlékszik a hétfő esti történetre, de az érintetteknek tanúja is van.","shortLead":"Hiába kérte egy mozgássérültekből álló társaság és több utas is, hogy a 30-as busz sofőrje engedje le az ilyen...","id":"20180830_Megvarta_a_buszsofor_a_mozgasserult_csoportot_majd_vegignezte_ahogy_az_utasok_segitenek_a_felszallasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a544dab7-e054-4fe3-8329-dd6025bb48cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6be7b1f8-5190-4f60-a397-6ea7deabf455","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Megvarta_a_buszsofor_a_mozgasserult_csoportot_majd_vegignezte_ahogy_az_utasok_segitenek_a_felszallasban","timestamp":"2018. augusztus. 30. 12:15","title":"Nem szállt ki a buszsofőr kinyitni a rámpát, megvárta, amíg az utasok beemelik a mozgássérülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]