Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a5139a4-f0b9-4262-bafc-90f766e55d59","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor a szupertrendi crossover formatervet egy erőtől duzzadó remek motorral társítják. ","shortLead":"Ilyen az, amikor a szupertrendi crossover formatervet egy erőtől duzzadó remek motorral társítják. ","id":"20180907_erosen_divatos_306_loerovel_tamad_az_uj_bmw_x2_M35i_suv_divatterepjaro_crossover_benzinmotor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a5139a4-f0b9-4262-bafc-90f766e55d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f15c2f-5a1e-4f6f-8803-1b34a692b2b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180907_erosen_divatos_306_loerovel_tamad_az_uj_bmw_x2_M35i_suv_divatterepjaro_crossover_benzinmotor","timestamp":"2018. szeptember. 07. 13:22","title":"Erősen divatos: 306 lóerővel támad az új BMW X2 M35i","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852d0603-74e5-480f-99ec-f19bf9e7bf57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Konkrét választ persze nem adtak a kérdésre. ","shortLead":"Konkrét választ persze nem adtak a kérdésre. ","id":"20180906_Rakerdeztek_a_pelenkaugyre_a_kormanynal_ime_a_valasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=852d0603-74e5-480f-99ec-f19bf9e7bf57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c48fd0a3-77a2-4dfd-90cb-28e32db25845","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Rakerdeztek_a_pelenkaugyre_a_kormanynal_ime_a_valasz","timestamp":"2018. szeptember. 06. 17:26","title":"Rákérdeztek a pelenkaügyre a kormánynál, íme a válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f612d819-b419-42f7-9738-0f81f87a8923","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A japán kutatók évek óta dolgoznak egy olyan ötlet megvalósításán, ami több mint 120 éve merült fel először. A cél, hogy 2050-ben már lifttel vigyenek turistákat az űrbe.","shortLead":"A japán kutatók évek óta dolgoznak egy olyan ötlet megvalósításán, ami több mint 120 éve merült fel először. A cél...","id":"20180906_japan_urlift_urtechnologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f612d819-b419-42f7-9738-0f81f87a8923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24e1d47-4740-4798-b48f-74d4e3b0abd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180906_japan_urlift_urtechnologia","timestamp":"2018. szeptember. 06. 07:02","title":"Egy miniűrliftet építenek a japánok, és még ebben a hónapban kipróbálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2db5cc6-aba2-42a9-b422-bf594aa00425","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a Jaguarral a német autópályán akár 300-nál is jelentősen gyorsabban száguldhatunk.","shortLead":"Ezzel a Jaguarral a német autópályán akár 300-nál is jelentősen gyorsabban száguldhatunk.","id":"20180906_uj_rekord_mar_nem_a_lamborghini_urus_a_leggyorsabb_divatterepjaro_suv_jaguar_fpace_tuning_kompresszor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2db5cc6-aba2-42a9-b422-bf594aa00425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408e5bd2-296c-4800-b807-89aa7c6e4daa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180906_uj_rekord_mar_nem_a_lamborghini_urus_a_leggyorsabb_divatterepjaro_suv_jaguar_fpace_tuning_kompresszor","timestamp":"2018. szeptember. 06. 08:21","title":"Új rekord: már nem a Lamborghini Urus a leggyorsabb divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed9d70fd-2138-4d24-a375-177a3e222bc8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Index olvasói szerdán arra panaszkodtak, volt, aki dupla fizetést kapott, másnak pedig indokolatlan költségeket számoltak fel az MKB-nál. Előző nap nulla forintos egyenlegre panaszkodtak a bank ügyfelei, az MKB szerint azt a hibát javították, most csak egyedi esetekről lehetett szó.","shortLead":"Az Index olvasói szerdán arra panaszkodtak, volt, aki dupla fizetést kapott, másnak pedig indokolatlan költségeket...","id":"20180906_Ujabb_furcsa_dolgokat_tapasztaltak_az_ugyfelek_Meszaros_Lorincek_bankjanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed9d70fd-2138-4d24-a375-177a3e222bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0d568c-60fa-44b1-b252-4f9a1109170b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180906_Ujabb_furcsa_dolgokat_tapasztaltak_az_ugyfelek_Meszaros_Lorincek_bankjanal","timestamp":"2018. szeptember. 06. 09:10","title":"Furcsa dolgokat találtak számláikon egyes MKB-ügyfelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több pénzért még nagyobb távcsöveket kell építenie az amerikai űrhivatalnak – áll az amerikai tudományos akadémia friss jelentésében. A cél az esetleges földönkívüli életformák felkutatása.","shortLead":"Több pénzért még nagyobb távcsöveket kell építenie az amerikai űrhivatalnak – áll az amerikai tudományos akadémia friss...","id":"20180907_nasa_feladatai_amerikai_tudomanyos_akademia_jelentese_urtavcso_nagy_teleszkopok_urkutatas_elet_a_foldon_kivul_foldonkivuliek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c64142-ac33-4def-9dbf-6b29d3b5eee2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180907_nasa_feladatai_amerikai_tudomanyos_akademia_jelentese_urtavcso_nagy_teleszkopok_urkutatas_elet_a_foldon_kivul_foldonkivuliek","timestamp":"2018. szeptember. 07. 07:02","title":"20 éven belül választ kaphatunk arra, vannak-e földönkívüliek – ígéri az új NASA-jelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea92360d-9d24-4f7e-9ca9-744c1e076c8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kellemetlen szagú gáz terjeng az épületben.","shortLead":"Kellemetlen szagú gáz terjeng az épületben.","id":"20180905_kiuritik_a_becsi_uti_tesco_aruhazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea92360d-9d24-4f7e-9ca9-744c1e076c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd61862-b2fc-4923-97b6-c9f11c175d75","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_kiuritik_a_becsi_uti_tesco_aruhazat","timestamp":"2018. szeptember. 05. 17:31","title":"Kiürítették a Bécsi úti Tesco áruházat, gáz árasztotta el az épületet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Hogyan változik a diák társadalombiztosítási helyzete, ha külföldre megy tanulni? Ezt mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Hogyan változik a diák társadalombiztosítási helyzete, ha külföldre megy tanulni? Ezt mutatta be az Adózóna.","id":"20180906_Ha_a_gyerek_kulfoldre_megy_tanulni_muszaj_fizetni_a_tbellatasaert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216a45f5-10bf-476d-b6b9-3a73f9a942f2","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180906_Ha_a_gyerek_kulfoldre_megy_tanulni_muszaj_fizetni_a_tbellatasaert","timestamp":"2018. szeptember. 06. 13:31","title":"Ha a gyerek külföldre megy tanulni, muszáj fizetni a tb-ellátásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]