Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"925850d2-5856-4f25-b79b-44e121b7dd9d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az óriáscég az orvosi célra szánt származékkal próbálkozik.","shortLead":"Az óriáscég az orvosi célra szánt származékkal próbálkozik.","id":"20180917_A_CocaCola_is_kannabiszos_uditot_keszul_gyartani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=925850d2-5856-4f25-b79b-44e121b7dd9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c1049c-389c-4f0b-a86c-e9f75c5f5981","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_A_CocaCola_is_kannabiszos_uditot_keszul_gyartani","timestamp":"2018. szeptember. 17. 16:56","title":"A Coca-Cola is kannabiszos üdítőt készül gyártani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f63ca1-891d-43af-8d8a-956c6bd6e30f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még csak képzettség sem kell.","shortLead":"Még csak képzettség sem kell.","id":"20180917_Akar_1_millio_forintot_is_lehet_keresni_a_karacsonyi_vasarban_eladokent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74f63ca1-891d-43af-8d8a-956c6bd6e30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a5bda6-b8b7-4394-afb2-905c5be9033c","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Akar_1_millio_forintot_is_lehet_keresni_a_karacsonyi_vasarban_eladokent","timestamp":"2018. szeptember. 17. 10:11","title":"Akár 1 millió forintot is lehet keresni a karácsonyi vásárban, eladóként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b825421e-182d-4de1-9728-11ebe07b0994","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tíz éven belül sikerülhet reprodukálni a mamutokat, de más kihalt fajok klónozásával is próbálkoznak Jakutföldön.","shortLead":"Tíz éven belül sikerülhet reprodukálni a mamutokat, de más kihalt fajok klónozásával is próbálkoznak Jakutföldön.","id":"20180918_Mamutot_klonoznak_az_oroszok_hogy_a_sajat_Jegkorszak_Parkjukban_mutogassak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b825421e-182d-4de1-9728-11ebe07b0994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d881d915-acf6-4a88-827e-2f1559b21843","keywords":null,"link":"/elet/20180918_Mamutot_klonoznak_az_oroszok_hogy_a_sajat_Jegkorszak_Parkjukban_mutogassak","timestamp":"2018. szeptember. 18. 14:14","title":"Mamutot klónoznak, hogy a saját Jégkorszak Parkjukban mutogassák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f0cd32-2061-48b9-bf7d-1159746910cd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök napirend előtt szólal fel az őszi ülésszak első napján. ","shortLead":"A miniszterelnök napirend előtt szólal fel az őszi ülésszak első napján. ","id":"20180917_Orbannal_indul_ma_a_parlament_oszi_ulesszaka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88f0cd32-2061-48b9-bf7d-1159746910cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759bbbd1-690a-4c05-8835-fd8a24186605","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Orbannal_indul_ma_a_parlament_oszi_ulesszaka","timestamp":"2018. szeptember. 17. 06:21","title":"Orbánnal indul ma a parlament őszi ülésszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddb52466-a073-4809-86b9-34312ce4034e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van olyan falu, amelyik csak idén kapott kártérítést.","shortLead":"Van olyan falu, amelyik csak idén kapott kártérítést.","id":"20180917_Meg_iden_is_nyogik_az_adofizetok_a_roszkei_keritest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddb52466-a073-4809-86b9-34312ce4034e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"179dba8e-f336-4b11-90d8-f93e322fe5e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180917_Meg_iden_is_nyogik_az_adofizetok_a_roszkei_keritest","timestamp":"2018. szeptember. 17. 15:07","title":"Még idén is nyögik az adófizetők a röszkei kerítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd488a41-0d06-44ef-b96b-5dee9702badf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Vámosgyörk és Ludas között ütött el valakit egy intercity, késés várható a Budapest–Miskolc-vonalon.","shortLead":"Vámosgyörk és Ludas között ütött el valakit egy intercity, késés várható a Budapest–Miskolc-vonalon.","id":"20180918_Halalos_gazolas_volt_Fuzesabony_kozeleben_kesnek_a_vonatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd488a41-0d06-44ef-b96b-5dee9702badf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb2473d-2cf7-45e0-bd70-b3e9d67204bf","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180918_Halalos_gazolas_volt_Fuzesabony_kozeleben_kesnek_a_vonatok","timestamp":"2018. szeptember. 18. 11:47","title":"Halálos gázolás volt Füzesabony közelében, késnek a vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A könyvvizsgálók nem hajlandók nevüket adni a dokumentumhoz, mivel azt sem tudni pontosan, hogy mekkora volt az éves hiány.","shortLead":"A könyvvizsgálók nem hajlandók nevüket adni a dokumentumhoz, mivel azt sem tudni pontosan, hogy mekkora volt az éves...","id":"20180917_Az_MVM_utan_a_nemzeti_kukaholdingnal_is_problemak_akadtak_az_eves_beszamoloval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352bf72d-584d-497e-b0bc-3bb4fee11502","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Az_MVM_utan_a_nemzeti_kukaholdingnal_is_problemak_akadtak_az_eves_beszamoloval","timestamp":"2018. szeptember. 17. 10:29","title":"Az MVM után a nemzeti kukaholdingnál is problémák akadtak az éves beszámolóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0952ce14-7bf7-4fb0-a9ac-1284a214a989","c_author":"Csepeli György","category":"tudomany","description":"A szuperintelligencia, ha lesz benne ember, ha nem lesz, totális ellenőrzést jelent – állítja a neves szociológus, aki Bojár Gábor vitaindító írására reagál. ","shortLead":"A szuperintelligencia, ha lesz benne ember, ha nem lesz, totális ellenőrzést jelent – állítja a neves szociológus, aki...","id":"20180917_Csepeli_Gyorgy_81","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0952ce14-7bf7-4fb0-a9ac-1284a214a989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1443e34c-5e55-4755-a742-72649ebd94bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180917_Csepeli_Gyorgy_81","timestamp":"2018. szeptember. 17. 09:50","title":"Csepeli György: 8+1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]