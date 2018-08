Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12b6af4d-4a75-492a-849d-e972cb831449","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A San Francisco és Oakland-öblöt összekötő hídon jött rá tömeges driftelhetnék néhány autósra.","shortLead":"A San Francisco és Oakland-öblöt összekötő hídon jött rá tömeges driftelhetnék néhány autósra.","id":"20180823_drift_video_oakland","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12b6af4d-4a75-492a-849d-e972cb831449&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b53c07f1-9b36-4e29-8ebb-bf680ef517f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180823_drift_video_oakland","timestamp":"2018. augusztus. 23. 18:19","title":"Videó: híd közepén jött rá driftelhetnék pár autósra, letartóztatás lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2df553f5-0ed0-4eac-bdee-b678fca33856","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egyelőre csak súrlódások vannak Kína és az Egyesült Államok kereskedelmében, de ezek is gondot okozhatnak a munkaerőpiacon- –mondta Kína új pénzügyminisztere, aki először adott exkluzív interjút a külföldi sajtónak, amióta márciusban kinevezték. ","shortLead":"Egyelőre csak súrlódások vannak Kína és az Egyesült Államok kereskedelmében, de ezek is gondot okozhatnak...","id":"20180824_Peking_bevalt_fegyverhez_nyul_hogy_mersekelje_a_kereskedelmi_haboru_hatasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2df553f5-0ed0-4eac-bdee-b678fca33856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce98e469-1429-41f8-a6a5-d1eb8c016c48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180824_Peking_bevalt_fegyverhez_nyul_hogy_mersekelje_a_kereskedelmi_haboru_hatasat","timestamp":"2018. augusztus. 24. 12:13","title":"Peking bevált fegyverhez nyúl, hogy mérsékelje a kereskedelmi háború hatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec8c3ed-c145-4dd1-b627-f41c81e128e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szállodai szolgáltatásokra alakított céget a napokban a kormányfői vő cége, a BDPST Zrt., éppen az a cég, amely stratégiai befektetőként most vásárolja meg Mészáros Lőrinctől a Konzum PE Magántőkealap egyötödnyi részvénycsomagját az Appeninn Holdingban.","shortLead":"Szállodai szolgáltatásokra alakított céget a napokban a kormányfői vő cége, a BDPST Zrt., éppen az a cég, amely...","id":"20180823_orban_viktor_tiborcz_istvan_orban_rahel_bdpst_hunguest_hotels_zrt_konzum_nyrt_meszaros_lorinc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fec8c3ed-c145-4dd1-b627-f41c81e128e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4231da74-48e6-4bb7-a6bb-6d6176479f65","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180823_orban_viktor_tiborcz_istvan_orban_rahel_bdpst_hunguest_hotels_zrt_konzum_nyrt_meszaros_lorinc","timestamp":"2018. augusztus. 23. 17:10","title":"Tiborcznak már szállodaüzemeltető cége is van, közben a Hunguest-tulajdonosokkal üzletel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bd0236-1d2e-4ca9-b92e-3a92fe4be315","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Legalább 10 ezer eladó hiányzik a pultok mögül.","shortLead":"Legalább 10 ezer eladó hiányzik a pultok mögül.","id":"20180824_Hiaba_emeltek_a_fizetesuket_lasszoval_kell_fogni_az_eladokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33bd0236-1d2e-4ca9-b92e-3a92fe4be315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0913ec87-6e07-4daf-8f98-017f6d3f2931","keywords":null,"link":"/kkv/20180824_Hiaba_emeltek_a_fizetesuket_lasszoval_kell_fogni_az_eladokat","timestamp":"2018. augusztus. 24. 06:45","title":"Hiába emelték a fizetésüket, lasszóval kell fogni az eladókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"585be103-27dd-4671-af70-bca58bbe2d82","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fapados légitársaság novembertől már azért is pénzt kér, ha az utas úgy dönt, hogy kis kézipoggyász helyett a valamivel nagyobb, 10 kg alatti bőröndjét viszi magával az utastérbe.","shortLead":"A fapados légitársaság novembertől már azért is pénzt kér, ha az utas úgy dönt, hogy kis kézipoggyász helyett...","id":"20180824_Valtoztat_csomagkezelesi_szabalyozasan_a_Ryanair","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=585be103-27dd-4671-af70-bca58bbe2d82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41cdfd63-efec-4c0b-bb9e-092061c00441","keywords":null,"link":"/kkv/20180824_Valtoztat_csomagkezelesi_szabalyozasan_a_Ryanair","timestamp":"2018. augusztus. 24. 11:42","title":"Nemsokára újabb szolgáltatásért kell fizetni a Ryanairnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A magyarországi pedagógushiányról megbízható, nyilvános adatok nincsenek. A Klebelsberg Központ elnöke szerint nincs itt semmi látnivaló, nincs tanárhiány, a terepről, az iskolákból azonban súlyos esetekről hallani. A gyerekek nem maradnak persze ellátatlanul, kérdés, mennyire tudja nekik megtanítani a Pitagorasz-tételt egy magyar szakos.","shortLead":"A magyarországi pedagógushiányról megbízható, nyilvános adatok nincsenek. A Klebelsberg Központ elnöke szerint nincs...","id":"20180824_Ha_van_olyan_matektanar_aki_ki_tudja_mondani_a_nevet_mar_felvesszuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a22d66f3-533e-49ae-8a77-f7382eadb540","keywords":null,"link":"/elet/20180824_Ha_van_olyan_matektanar_aki_ki_tudja_mondani_a_nevet_mar_felvesszuk","timestamp":"2018. augusztus. 24. 06:30","title":"\"Ha van olyan matektanár, aki ki tudja mondani a nevét, már felvesszük\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a3d57ab-2ec4-456b-bb34-d54a925f67f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Műszaki hiba miatt kapott lángra egy autó a sztrádán Velence közelében, a tűz a zajvédő falra is átterjedt. ","shortLead":"Műszaki hiba miatt kapott lángra egy autó a sztrádán Velence közelében, a tűz a zajvédő falra is átterjedt. ","id":"20180824_Durva_baleset_az_M7esen_meg_a_zajvedo_fal_is_kigyulladt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a3d57ab-2ec4-456b-bb34-d54a925f67f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7514bf9f-e587-4e6b-8747-348c238bf86e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180824_Durva_baleset_az_M7esen_meg_a_zajvedo_fal_is_kigyulladt","timestamp":"2018. augusztus. 24. 10:10","title":"Még a zajvédő fal is lángra kapott az M7-esen egy kigyulladt autó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d00b36-86f1-4a97-b655-0171625e374f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hónapokban viszonylagos csendje után felvették a fonalat az amerikai hatóságok a magyar kormányzati szféra igen gyanús szoftverbeszerzési ügyében – jelentette a The Wall Street Journal. A Microsoft az államigazgatási közbeszerzést vizsgáló belső eljárása már lezárult, több magyarországi munkatársat is elbocsátottak.","shortLead":"Az elmúlt hónapokban viszonylagos csendje után felvették a fonalat az amerikai hatóságok a magyar kormányzati szféra...","id":"20180824_microsoft_kozbeszerzes_szoftverbeszerzes_csalas_sikkasztas_korrupcio_papp_istvan_vizsgalat_sec","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83d00b36-86f1-4a97-b655-0171625e374f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca52f43b-74a6-4882-b8c6-5142338c6983","keywords":null,"link":"/tudomany/20180824_microsoft_kozbeszerzes_szoftverbeszerzes_csalas_sikkasztas_korrupcio_papp_istvan_vizsgalat_sec","timestamp":"2018. augusztus. 24. 06:03","title":"Már az amerikai hatóságok vizsgálják a magyar kormány és a Microsoft közös korrupciós ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]