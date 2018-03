Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9dc02ad3-e902-4591-8e89-15bbe4f01de3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes állítást fogalmazott meg Bill Gates, a Microsoft társalapítója a kriptopénzek veszélyeiről.","shortLead":"Érdekes állítást fogalmazott meg Bill Gates, a Microsoft társalapítója a kriptopénzek veszélyeiről.","id":"20180301_bill_gates_felemelte_szavat_a_kriptopenz_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dc02ad3-e902-4591-8e89-15bbe4f01de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98caf331-299d-48d3-8441-3b2fe005f127","keywords":null,"link":"/tudomany/20180301_bill_gates_felemelte_szavat_a_kriptopenz_ellen","timestamp":"2018. március. 01. 10:00","title":"Nem akárki mondja: megölik az embereket a Bitcoin és más kriptopénzek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24754d7-0cda-42c2-9757-93e16be1a35b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A HVG e heti száma Fókuszában a hódmezővásárhelyi választás tanulságai és következményei.","shortLead":"A HVG e heti száma Fókuszában a hódmezővásárhelyi választás tanulságai és következményei.","id":"20180228_Visszaallt_a_2010es_foldindulas_elotti_allapot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a24754d7-0cda-42c2-9757-93e16be1a35b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26469891-7af0-4361-ae38-16003aa581c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180228_Visszaallt_a_2010es_foldindulas_elotti_allapot","timestamp":"2018. február. 28. 18:12","title":"\"Visszaállt a 2010-es földindulás előtti állapot\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0c72ae-2db8-455f-a5f7-1d8327a8637a","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"itthon","description":"Nem. És nem is akar. Ne dőljön be senki megint ugyanannak a trükknek!","shortLead":"Nem. És nem is akar. Ne dőljön be senki megint ugyanannak a trükknek!","id":"20180302_cegledi_megjavulhate_fidesz_konszolidacio","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db0c72ae-2db8-455f-a5f7-1d8327a8637a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da86abe1-c74f-45a6-8b7f-d899a3d0cd58","keywords":null,"link":"/itthon/20180302_cegledi_megjavulhate_fidesz_konszolidacio","timestamp":"2018. március. 02. 09:51","title":"Ceglédi: Megjavulhat-e a Fidesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"145103e9-dcb4-4c45-83de-f677744e439f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harangozó Tamás MSZP-s politikus rátört Lázár Jánosra kormányinfó közben, és átadott neki két OLAF-os levelet, majd távozott. Elértük a szocialista képviselőt, azt mondta, Tapolcára siet, az akciót hetekkel ezelőtt találta ki.","shortLead":"Harangozó Tamás MSZP-s politikus rátört Lázár Jánosra kormányinfó közben, és átadott neki két OLAF-os levelet, majd...","id":"20180301_Harangozo_Tamas_ratort_Lazar_Janosra_a_kormanyinfon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=145103e9-dcb4-4c45-83de-f677744e439f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0101c1cd-d15c-4dad-9221-2ac695e1858e","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Harangozo_Tamas_ratort_Lazar_Janosra_a_kormanyinfon","timestamp":"2018. március. 01. 14:44","title":"Harangozó: \"Lehettem volna erőteljesebb, de nem akartam bunkó lenni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b4d98e1-813b-42dc-8150-d3902ca464d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rosszul áll a Momentum aláírásgyűjtése, a csütörtök esti információk szerint 78 jelöltnél gyűlt össze a megfelelő számú aláírás, de még nem mindegyiket adták le.","shortLead":"Rosszul áll a Momentum aláírásgyűjtése, a csütörtök esti információk szerint 78 jelöltnél gyűlt össze a megfelelő számú...","id":"20180302_A_Momentum_elnoke_a_villamoson_arulta_el_nem_lesz_106_jeloltjuk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b4d98e1-813b-42dc-8150-d3902ca464d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed58439b-13cb-4655-9437-e60383ed6504","keywords":null,"link":"/itthon/20180302_A_Momentum_elnoke_a_villamoson_arulta_el_nem_lesz_106_jeloltjuk","timestamp":"2018. március. 02. 10:49","title":"A Momentum elnöke a villamoson árulta el: nem bízik benne, hogy lesz 106 jelöltjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"756fa0f6-9682-45f4-95d3-fc691f623c17","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Őzek grasszáltak egy skót város utcáin, miután a környéket teljesen belepte a hó. ","shortLead":"Őzek grasszáltak egy skót város utcáin, miután a környéket teljesen belepte a hó. ","id":"20180228_A_havazas_szokatlan_negylabu_vendegeket_hozott_egy_skot_varosba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=756fa0f6-9682-45f4-95d3-fc691f623c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a6c80d-9530-4dcc-ad33-70a08d7a7ef3","keywords":null,"link":"/elet/20180228_A_havazas_szokatlan_negylabu_vendegeket_hozott_egy_skot_varosba","timestamp":"2018. február. 28. 22:07","title":"A havazás szokatlan négylábú vendégeket hozott egy skót városba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2a25ef-bb1c-43ed-9b70-c680f127fccd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tavasz első hétvégéjén is marad a téli idő, hóval és ónos esővel. ","shortLead":"A tavasz első hétvégéjén is marad a téli idő, hóval és ónos esővel. ","id":"20180301_Hiaba_van_marcius_ho_es_onos_eso_jon_a_hetvegen_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb2a25ef-bb1c-43ed-9b70-c680f127fccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd0e457-6395-4fc7-ae01-1f287fa9d090","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Hiaba_van_marcius_ho_es_onos_eso_jon_a_hetvegen_is","timestamp":"2018. március. 01. 15:14","title":"Hiába van március, hó és ónos eső jön a hétvégén is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ba27f2c-7971-4ed7-867d-e67174d5ef0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A francia kutatók arra voltak kíváncsiak, az ekvivalenciaelv mennyire állja meg a helyét a világűrben. Úgy tűnik, Galilei elve – amelyre Einstein a relativitáselméletét is alapozta – tűpontos volt.","shortLead":"A francia kutatók arra voltak kíváncsiak, az ekvivalenciaelv mennyire állja meg a helyét a világűrben. Úgy tűnik...","id":"20180301_ekvivalenciaelv_galilei_gravitacio_gyorsulas_kiserlet_einstein_relativitaselmelet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ba27f2c-7971-4ed7-867d-e67174d5ef0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85d6edab-adff-4e5e-b14b-35598978b79d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180301_ekvivalenciaelv_galilei_gravitacio_gyorsulas_kiserlet_einstein_relativitaselmelet","timestamp":"2018. március. 01. 06:03","title":"Sikerült bebizonyítani Galilei 400 éves elméletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]