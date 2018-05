Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77e53a56-cbd9-4508-beca-f9e40211d002","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Emlékérem van, csúcstalálkozó nincs: Donald Trump amerikai elnök – arra hivatkozva, hogy egyre ellenségesebb hangú nyilatkozatok hangzanak el Phenjanban – lemondta a Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel tervezett június 12-ei találkozóját. A találkozónak emléket állító érméket viszont már elkészítették, s a gyűjtők most harcot indítottak értük.","shortLead":"Emlékérem van, csúcstalálkozó nincs: Donald Trump amerikai elnök – arra hivatkozva, hogy egyre ellenségesebb hangú...","id":"20180525_Elkapkodjak_az_elmaradt_TrumpKim_csucstalalkozo_emlekermeit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77e53a56-cbd9-4508-beca-f9e40211d002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2783116-9fb5-4310-8b2d-de2341e33e2f","keywords":null,"link":"/vilag/20180525_Elkapkodjak_az_elmaradt_TrumpKim_csucstalalkozo_emlekermeit","timestamp":"2018. május. 25. 10:30","title":"Elkapkodják az elmaradt Trump–Kim-csúcstalálkozó emlékérmeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe252e6b-6196-44bd-a915-d3956a396ed4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Már az is megvan, hogy ki rendezi a Boba Fett-filmet. ","shortLead":"Már az is megvan, hogy ki rendezi a Boba Fett-filmet. ","id":"20180525_ObiWanrol_es_Boba_Fettrol_is_keszul_egyegy_uj_Star_Warsfilm","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe252e6b-6196-44bd-a915-d3956a396ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c485819-a7a6-490a-bd57-cd8baddacf59","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_ObiWanrol_es_Boba_Fettrol_is_keszul_egyegy_uj_Star_Warsfilm","timestamp":"2018. május. 25. 09:53","title":"Obi-Wanról és Boba Fettről is készül egy-egy új Star Wars-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed6985f-34e0-4cf9-a9c9-58aa81932b29","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha egyedül a pénz döntene, le sem kellene játszani a BL-döntőt, csak odaadni a kupát a Real Madridnak. Még jó – legalábbis a semleges nézők számára –, hogy nem csak a vagyon számít.","shortLead":"Ha egyedül a pénz döntene, le sem kellene játszani a BL-döntőt, csak odaadni a kupát a Real Madridnak. Még jó –...","id":"20180525_BL_donto_Real_Madrid_Liverpool","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ed6985f-34e0-4cf9-a9c9-58aa81932b29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38e7927a-d0c3-499f-90a0-4fc9cd50bf98","keywords":null,"link":"/kkv/20180525_BL_donto_Real_Madrid_Liverpool","timestamp":"2018. május. 25. 11:00","title":"Pénzeszsákok csatája: beletúrtunk a BL-döntő előtt a Liverpool és a Real kasszájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34fae7d2-6473-4611-aa40-7b8cea9b8e39","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Meghalt egy gyerek, sokan eltűntek.","shortLead":"Meghalt egy gyerek, sokan eltűntek.","id":"20180526_Ijeszto_ciklon_csapott_le_az_Arabfelszigetre__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34fae7d2-6473-4611-aa40-7b8cea9b8e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"760dc88f-72e3-4754-a9ba-d45866216793","keywords":null,"link":"/vilag/20180526_Ijeszto_ciklon_csapott_le_az_Arabfelszigetre__video","timestamp":"2018. május. 26. 10:43","title":"Ijesztő ciklon csapott le az Arab-félszigetre - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec9bc56-4d37-4f73-b052-62c2b2d81973","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Számítógépes modellel fejtették meg amerikai tudósok, miért nőtt aránytalanul nagyra az ember agya az evolúció során, eredményeik szerint a legfontosabb tényezők nem társadalmiak, hanem gazdaságiak voltak: az élelem megszerzése, tárolása, eszközök készítése.","shortLead":"Számítógépes modellel fejtették meg amerikai tudósok, miért nőtt aránytalanul nagyra az ember agya az evolúció során...","id":"20180525_miert_aranytalanul_nagy_emberi_agy","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ec9bc56-4d37-4f73-b052-62c2b2d81973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7021129a-617b-49b7-a503-7c38896eae5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180525_miert_aranytalanul_nagy_emberi_agy","timestamp":"2018. május. 25. 15:03","title":"Megfejtették, miért nőtt aránytalanul nagyra az ember agya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb0b734-e573-498c-871d-b52a016eed0e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az első telepesekről nyílt kiállítás Új-Zélandon","shortLead":"Az első telepesekről nyílt kiállítás Új-Zélandon","id":"20180525_Hanyasszaggal_varja_latogatoit_a_muzeum","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bb0b734-e573-498c-871d-b52a016eed0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdc8c821-fb46-4647-bc1e-218972763ec1","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Hanyasszaggal_varja_latogatoit_a_muzeum","timestamp":"2018. május. 25. 17:45","title":"Hányásszaggal várja látogatóit a múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c6ec7c4-d0c2-48c1-828b-1612b7e2806f","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"A „stróman” szinte mindennapos kifejezéssé vált Magyarországon, egyre gyakrabban találkozunk ezzel a fogalommal. De mit is jelent tulajdonképpen? Hogyan működik a rendszer? Veszélyes, ha az üzletfelünk csak egy stróman a cégben? Fontos, hogy tudjuk ki a tényleges tulajdonos? Ezekre a kérdésekre adunk választ a cikkben. ","shortLead":"A „stróman” szinte mindennapos kifejezéssé vált Magyarországon, egyre gyakrabban találkozunk ezzel a fogalommal. De mit...","id":"bchbisnode_20180525_Hogyan_mukodik_a_stromanrendszer","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c6ec7c4-d0c2-48c1-828b-1612b7e2806f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0e465c5-3f73-4f1a-9f70-260b5bc50842","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20180525_Hogyan_mukodik_a_stromanrendszer","timestamp":"2018. május. 25. 13:35","title":"Hogyan működik a strómanrendszer?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"9479191e-2aab-46ea-913f-f219e8dbead4","c_partnertag":"bchbisnode"},{"available":true,"c_guid":"73479169-ba34-4ca2-8fc1-f7759e4fe997","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"velemeny","description":"Hallgatni kellett volna a kommentelőkre!","shortLead":"Hallgatni kellett volna a kommentelőkre!","id":"20180525_Cegledi_Megbuktunk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73479169-ba34-4ca2-8fc1-f7759e4fe997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bfd8c88-9af8-407f-84dd-ab0a5a6d1c0b","keywords":null,"link":"/velemeny/20180525_Cegledi_Megbuktunk","timestamp":"2018. május. 25. 12:00","title":"Ceglédi: Megbuktunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]