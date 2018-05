Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4dec1a2a-c321-4206-8270-e3dfcb426631","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az állatokat azért kellett levágni, mert az országot megbénító kamionos sztrájk miatt nem jutottak táphoz a baromfitenyésztők – közölte kedden a brazíliai baromfi- és sertésfeldolgozó szövetség (ABPA).","shortLead":"Az állatokat azért kellett levágni, mert az országot megbénító kamionos sztrájk miatt nem jutottak táphoz...","id":"20180529_70_millio_csirke_pusztult_bele_a_brazil_kamionosok_sztrajkjaba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dec1a2a-c321-4206-8270-e3dfcb426631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590e595f-1e76-4180-9ea3-a5910bb0aa8c","keywords":null,"link":"/vilag/20180529_70_millio_csirke_pusztult_bele_a_brazil_kamionosok_sztrajkjaba","timestamp":"2018. május. 29. 22:04","title":"70 millió csirke pusztult bele a brazil kamionosok sztrájkjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ef14b62-f2d1-4f4f-bf59-823c050fbe3b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai közlekedési hatóság egykori vezetője, Mark Rosekind a BBC-nek nyilatkozott az önvezető autókról.","shortLead":"Az amerikai közlekedési hatóság egykori vezetője, Mark Rosekind a BBC-nek nyilatkozott az önvezető autókról.","id":"20180529_onvezeto_auto_halalos_kozuti_baleset_mark_rosekind","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ef14b62-f2d1-4f4f-bf59-823c050fbe3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9dc4330-eb61-4709-ae14-32697f994c7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180529_onvezeto_auto_halalos_kozuti_baleset_mark_rosekind","timestamp":"2018. május. 29. 14:41","title":"Eléggé ijesztő dolgot mondtak az önvezető autókról – de végülis logikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0f98ab1-89fa-4416-8bd7-7f4e85272469","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Bereczki Csaba Soul Exodus című dokumentumfilmje a szakmai zsűri különdíját szerezte meg, Török Ferenc 1945 című játékfilmje pedig közönségdíjat nyert a 14. Zsidó Motívumok Nemzetközi Filmfesztiválon – közölte a Magyar Nemzeti Filmalap az MTI-vel hétfőn.","shortLead":"Bereczki Csaba Soul Exodus című dokumentumfilmje a szakmai zsűri különdíját szerezte meg, Török Ferenc 1945 című...","id":"20180528_Dijat_nyert_az_1945_Varsoban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0f98ab1-89fa-4416-8bd7-7f4e85272469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a57b2a-f91f-48fb-b3a0-872d6033d482","keywords":null,"link":"/kultura/20180528_Dijat_nyert_az_1945_Varsoban","timestamp":"2018. május. 28. 19:46","title":"Díjat nyert az 1945 Varsóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25463cc4-2bd4-4542-a39f-bb7dda21b632","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A városban a múlt héten két idős embert öltek meg, az ügy két gyanúsítottja a házaspár lánya és annak élettársa.","shortLead":"A városban a múlt héten két idős embert öltek meg, az ügy két gyanúsítottja a házaspár lánya és annak élettársa.","id":"20180529_lazar_halalbuntetes_vasarhelyi_kettos_gyilkossag","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25463cc4-2bd4-4542-a39f-bb7dda21b632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c7f2d5-fdbf-494c-a95c-afa713ecc27a","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_lazar_halalbuntetes_vasarhelyi_kettos_gyilkossag","timestamp":"2018. május. 29. 21:08","title":"Lázár: A halálbüntetés lenne arányos válasz a vásárhelyi kettős gyilkosságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b11ccec-c43a-4f41-8076-b15a29c31199","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdekes kijelentést tett az Ericsson Magyarország keddi székházavatóján a kormányfő. ","shortLead":"Érdekes kijelentést tett az Ericsson Magyarország keddi székházavatóján a kormányfő. ","id":"20180529_Orban_atadott_egy_szekhazat_es_kozben_a_valosag_meghajlitasarol_beszelt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b11ccec-c43a-4f41-8076-b15a29c31199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b45e7b4-a34f-4528-8f62-dee80e677cba","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Orban_atadott_egy_szekhazat_es_kozben_a_valosag_meghajlitasarol_beszelt","timestamp":"2018. május. 29. 12:46","title":"Orbán átadott egy székházat, és közben a valóság meghajlításáról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3040bb7-9f51-4a49-9ac4-1a3116edf767","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Bár a tavalyiakhoz képest tovább emelkedtek az árak, minden ingatlantípusra jelentős az érdeklődés a balatoni piacon. Még azokat is könnyen lehet értékesíteni, melyek már egy-két éve keresik a új tulajdonost.","shortLead":"Bár a tavalyiakhoz képest tovább emelkedtek az árak, minden ingatlantípusra jelentős az érdeklődés a balatoni piacon...","id":"20180529_Szinte_mindent_el_lehet_adni_a_balatoni_ingatlanpiacon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3040bb7-9f51-4a49-9ac4-1a3116edf767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c75591-e79f-49f1-a1aa-0e90c9f79745","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180529_Szinte_mindent_el_lehet_adni_a_balatoni_ingatlanpiacon","timestamp":"2018. május. 29. 11:49","title":"Szinte mindent el lehet adni a balatoni ingatlanpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33f0da57-d6ce-43b9-9e95-1ecea58098d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így négy év után ismét esedékessé vált az edelényi barokk kastély külső felújítása. A falak nedvesek és penészednek, a vakolat hullik, a vaskaput eszi a rozsda. Közben a korábbi kivitelező már repülőgépet fejleszt Leisztinger Tamással.","shortLead":"Így négy év után ismét esedékessé vált az edelényi barokk kastély külső felújítása. A falak nedvesek és penészednek...","id":"20180528_3_milliardbol_ujitottak_fel_az_edelenyi_kastelyt_most_vizesedik_rozsdasodik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33f0da57-d6ce-43b9-9e95-1ecea58098d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94e22a9b-5470-41d4-8a53-e438d1bb96a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_3_milliardbol_ujitottak_fel_az_edelenyi_kastelyt_most_vizesedik_rozsdasodik","timestamp":"2018. május. 28. 17:43","title":"3 milliárdból újították fel az edelényi kastélyt, most vizesedik, rozsdásodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6676e6b-9364-45e5-800e-88d06a3372ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap után hétfőn is figyelmeztette a CDU a Fideszt és Orbán Viktort. A németek szeretnék, ha a Fidesz az Európai Néppárt tagja maradna, de nem mindenáron.","shortLead":"Vasárnap után hétfőn is figyelmeztette a CDU a Fideszt és Orbán Viktort. A németek szeretnék, ha a Fidesz az Európai...","id":"20180528_Megint_figyelmeztette_Merkel_partja_Orbant_vannak_hatarok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6676e6b-9364-45e5-800e-88d06a3372ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2e4ad2-b1a9-41c9-ba64-49e7b9d25956","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Megint_figyelmeztette_Merkel_partja_Orbant_vannak_hatarok","timestamp":"2018. május. 28. 16:59","title":"Megint figyelmeztette Merkel pártja Orbánt: vannak határok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]