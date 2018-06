Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"699568be-8c8b-4e61-9cec-b7ef308d8c47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Cigaretta nélkül képzeli el a jövőt a világ egyik vezető dohányipari cége. Budapesten mutatta be füstmentes termékeinek kutatásait a Philip Morris. A vállalat bejelentése szerint hosszú távon teljesen fel szeretnének hagyni a cigaretta értékesítésével.","shortLead":"Cigaretta nélkül képzeli el a jövőt a világ egyik vezető dohányipari cége. Budapesten mutatta be füstmentes termékeinek...","id":"20180603_philip_morris_brainbar_dohanyzas_fustmentes_termek_cigaretta","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=699568be-8c8b-4e61-9cec-b7ef308d8c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197e6815-c804-4d3a-8996-d78bd44fe48f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180603_philip_morris_brainbar_dohanyzas_fustmentes_termek_cigaretta","timestamp":"2018. június. 03. 18:03","title":"\"A dohányzás káros, a leszokásnál nincs jobb alternatíva\" – annyira káros a cigizés, hogy inkább kiszállna az egyik legnagyobb gyártó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9ad2dd-4897-4712-bc7f-ca23433dc14b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" ","shortLead":" ","id":"20180602_El_nem_hinne_hogy_valtjak_a_fontot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae9ad2dd-4897-4712-bc7f-ca23433dc14b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f08cc4-e023-4c23-a8f7-0b732cbf36c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_El_nem_hinne_hogy_valtjak_a_fontot","timestamp":"2018. június. 02. 17:32","title":"El nem hinné, hogy váltják a fontot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd5d7ef-770f-48ba-bcc0-fced7e314b7b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ráadásul még vemhes is. Már petíció indult a megmentéséért.","shortLead":"Ráadásul még vemhes is. Már petíció indult a megmentéséért.","id":"20180602_Az_unios_szabalyok_halalra_itelnek_egy_hatart_atlepo_tehenet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdd5d7ef-770f-48ba-bcc0-fced7e314b7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbcd1b09-a25f-4926-83b5-230bcf5336d4","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Az_unios_szabalyok_halalra_itelnek_egy_hatart_atlepo_tehenet","timestamp":"2018. június. 02. 19:25","title":"Az uniós szabályok halálra ítélnek egy határt átlépő tehenet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"987d093b-23f1-4bd2-9d21-10a19b879ea9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz tesztpilóta, Michele Pirro a pénteki edzésen bukott óriásit.","shortLead":"Az olasz tesztpilóta, Michele Pirro a pénteki edzésen bukott óriásit.","id":"20180601_ducati_motogp_olaszorszag_szabadedzes_michele_pirro","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=987d093b-23f1-4bd2-9d21-10a19b879ea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c85d0e85-ce16-4f74-8168-31511f051320","keywords":null,"link":"/cegauto/20180601_ducati_motogp_olaszorszag_szabadedzes_michele_pirro","timestamp":"2018. június. 01. 21:51","title":"Durva esést élt túl a Ducati olasz motorosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b47a55a7-28df-4932-a80d-38239b10edb7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Concorso D'Eleganza Villa D'Este a világ talán legelegánsabb környezetében megrendezett autókiállítása. Ide olyasmivel kell jönni az esélyességhez, amiből jellemzően 20 darabnál kevesebb készült összesen. ","shortLead":"A Concorso D'Eleganza Villa D'Este a világ talán legelegánsabb környezetében megrendezett autókiállítása. Ide...","id":"20180603_Alfa_Romeo_332_Stradale","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b47a55a7-28df-4932-a80d-38239b10edb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e34ad46-bb49-4093-9a6f-093e0c0f750a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180603_Alfa_Romeo_332_Stradale","timestamp":"2018. június. 03. 12:49","title":"Mi más, mint egy ilyen Alfa Romeo nyerhetné el a legszebb autó címét? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce190cc-ba3d-4eef-b1b3-fbc801378463","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újra ünnepel a királyi család. ","shortLead":"Újra ünnepel a királyi család. ","id":"20180602_Hatvanot_eve_koronaztak_meg_Erzsebet_kiralynot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ce190cc-ba3d-4eef-b1b3-fbc801378463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6698882-ec16-4e36-b1ed-b11118894197","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Hatvanot_eve_koronaztak_meg_Erzsebet_kiralynot","timestamp":"2018. június. 02. 19:51","title":"Hatvanöt éve koronázták meg Erzsébet királynőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb2d49ab-6728-485c-8196-d00482d6acb6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Kiskunlacháza és Bugyi közötti tavak egyikében történt a tragédia.\r

\r

","shortLead":"A Kiskunlacháza és Bugyi közötti tavak egyikében történt a tragédia.\r

\r

","id":"20180602_Vizbe_fulladt_egy_no_Pest_megyeben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb2d49ab-6728-485c-8196-d00482d6acb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b60f074-e840-49e2-a2e8-fb4c6005e7ea","keywords":null,"link":"/itthon/20180602_Vizbe_fulladt_egy_no_Pest_megyeben","timestamp":"2018. június. 02. 17:23","title":"Vízbe fulladt egy nő Pest megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77868f22-65ee-4d41-a94f-8fc10eac58c4","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 29 éves sofőr azt állította, hogy az utas megtámadta őt. Áldozata 45 éves volt. Az Uber tiltja a sofőrjeinek, hogy fegyvert tartsanak maguknál, de az Egyesült Államokban vannak bizonyos kivételek.","shortLead":"A 29 éves sofőr azt állította, hogy az utas megtámadta őt. Áldozata 45 éves volt. Az Uber tiltja a sofőrjeinek...","id":"20180602_agyonlotte_utasat_egy_uber_sofor_denverben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77868f22-65ee-4d41-a94f-8fc10eac58c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c48424-90ca-499d-9e1a-f26ec9975efc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_agyonlotte_utasat_egy_uber_sofor_denverben","timestamp":"2018. június. 02. 08:07","title":"Agyonlőtte utasát egy Uber-sofőr Denverben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]