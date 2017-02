[{"available":true,"c_guid":"3e4639b6-0a77-4733-b8f6-69a94a7d62b0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Rengeteget kapott a sporttól, a sportolóktól, az edzőktől és a szurkolóktól, nagyon szép pályafutás volt az övé – mondta Risztov Éva, aki a múlt héten jelentette be visszavonulását.\r

","shortLead":"Rengeteget kapott a sporttól, a sportolóktól, az edzőktől és a szurkolóktól, nagyon szép pályafutás volt az övé –...","id":"20170213_risztov_eva_szomoru_lennek_ha_most_nem_lenne_miert_felkelni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e4639b6-0a77-4733-b8f6-69a94a7d62b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df9e6a2-b369-48cc-910e-f3ecf0ee9825","keywords":null,"link":"/sport/20170213_risztov_eva_szomoru_lennek_ha_most_nem_lenne_miert_felkelni","timestamp":"2017. február. 13. 13:26","title":"Risztov Éva: Szomorú lennék, ha most nem lenne miért felkelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d150f5-3a6d-4799-a85c-3ab9befbc027","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A rendőrnő egy személyautó sofőrjét akarta igazoltatni, amikor egy kamion beléjük rohant, elsodorva az autót és a rendőrnőt is.","shortLead":"A rendőrnő egy személyautó sofőrjét akarta igazoltatni, amikor egy kamion beléjük rohant, elsodorva az autót és...","id":"20170213_rendorno_M5os_karambol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17d150f5-3a6d-4799-a85c-3ab9befbc027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"403cdbed-74dc-409e-a1c4-2d8667b8970b","keywords":null,"link":"/cegauto/20170213_rendorno_M5os_karambol","timestamp":"2017. február. 13. 13:44","title":"Egy fiatal rendőrnőt gázoltak halálra reggel az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66003d9c-d7fc-4d02-8257-e9fbacabe2b6","c_author":"Szalai Anna","category":"itthon","description":"Akár hetekig is tarthat, amíg az új Skoda-Solaris trolik ismét utasokat szállíthatnak. Addig a BKV tartalék járműparkjából állítanak be a helyükre jóval környezetszennyezőbb buszokat. Holott a trolik kivonását eredményező szoftverhibáról már régóta tudnak a fővárosi közlekedési cégnél.","shortLead":"Akár hetekig is tarthat, amíg az új Skoda-Solaris trolik ismét utasokat szállíthatnak. Addig a BKV tartalék...","id":"20170213_Vitezyek_lerobbano_oroksege_Ket_honapot_birtak_a_megjavitott_trolik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66003d9c-d7fc-4d02-8257-e9fbacabe2b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5019bf-1d01-402e-a7b8-f2bba5c676a7","keywords":null,"link":"/itthon/20170213_Vitezyek_lerobbano_oroksege_Ket_honapot_birtak_a_megjavitott_trolik","timestamp":"2017. február. 13. 13:39","title":"Két hónapot bírtak a megjavított trolik, csak 180 millióba kerültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ae5e43-20b6-4cd0-87bf-acc8e9363ec2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz–KDNP négy budapesti választókerületben változtathat a legutóbbi indulói névsorán - írta a Magyar Idők. Az elnökség három helyen cserélt választó­kerületi elnököt, ők a kormánypárt indulói lehetnek a 2018-as országgyűlési választáson.\r

","shortLead":"A Fidesz–KDNP négy budapesti választókerületben változtathat a legutóbbi indulói névsorán - írta a Magyar Idők...","id":"20170213_harrach_tamas_angyalfold","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87ae5e43-20b6-4cd0-87bf-acc8e9363ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8379f415-59cb-4545-b31d-21594de3c73f","keywords":null,"link":"/itthon/20170213_harrach_tamas_angyalfold","timestamp":"2017. február. 13. 08:11","title":"Harrach fiát indítja a kormányoldal az MSZP fellegvárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d243e14d-e702-4b50-bbf3-d933cb2c3111","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktornak az államfőválasztásban épp az az ellenzéki stratégia a legkedvezőbb, ami megvalósulni látszik: Áder János és Majtényi László párharca - írta Schiffer András, az LMP volt társelnöke a Magyar Nemzetben. Szerinte Majtényi eddigi munkássága tiszteletet érdemel, de nem államfői posztot.","shortLead":"Orbán Viktornak az államfőválasztásban épp az az ellenzéki stratégia a legkedvezőbb, ami megvalósulni látszik: Áder...","id":"20170213_majtnyi_schiffer_allamfovalasztas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d243e14d-e702-4b50-bbf3-d933cb2c3111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"707fb16f-f282-4816-90b4-067ed1dd37a5","keywords":null,"link":"/itthon/20170213_majtnyi_schiffer_allamfovalasztas","timestamp":"2017. február. 13. 09:53","title":"\"A NER-nek a Bitó-szalon az ellenfele\" – Schiffer nekiment Majtényinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edc6a7b5-176e-467d-9508-05932839b772","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Messzire sodorta kedden a meginduló jég a tiszacsegei kompot, amelyről tegnap mentették ki az ott ragadt éjjeliőrt. ","shortLead":"Messzire sodorta kedden a meginduló jég a tiszacsegei kompot, amelyről tegnap mentették ki az ott ragadt éjjeliőrt. ","id":"20170214_komp_tisza","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edc6a7b5-176e-467d-9508-05932839b772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a423c4c-bb84-418f-9e25-45e2d89dcea7","keywords":null,"link":"/itthon/20170214_komp_tisza","timestamp":"2017. február. 14. 17:01","title":"Jani kompját elvitte a jeges Tisza, már 25 kilométerre jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7e15b5-ac76-4cde-ba84-5965d4b73e30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éjjel 11 és hajnali 4 között meg kell szakítani az iskolai buszos kirándulásokat a sofőrök pihenése miatt – áll abban a levélben, amelyet a tankerületi központok küldtek ki az iskoláknak. Azt később határozzák meg, milyen utazásokra vonatkozna a tiltás, a Klik szerint nem akarják, hogy emiatt csökkenjenek az iskolán kívüli programok. Már több színházi programot visszamondtak e miatt.\r

","shortLead":"Éjjel 11 és hajnali 4 között meg kell szakítani az iskolai buszos kirándulásokat a sofőrök pihenése miatt – áll abban...","id":"20170214_iskolai_buszozas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a7e15b5-ac76-4cde-ba84-5965d4b73e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3322b640-59cf-4413-b099-005b477a404d","keywords":null,"link":"/itthon/20170214_iskolai_buszozas","timestamp":"2017. február. 14. 16:44","title":"Levelet kaptak az iskolák: tilos lesz buszozni éjszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab7089ef-ad05-46f4-827d-b0976eb4a6ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyártó eddigi legegészségesebb italát dobja piacra.","shortLead":"A gyártó eddigi legegészségesebb italát dobja piacra.","id":"20170214_Jon_a_CocaCola_ami_hozzaadott_rostokat_tartalmaz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab7089ef-ad05-46f4-827d-b0976eb4a6ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1db80c1-effa-4d73-b04e-b851149677f6","keywords":null,"link":"/elet/20170214_Jon_a_CocaCola_ami_hozzaadott_rostokat_tartalmaz","timestamp":"2017. február. 14. 17:30","title":"Jön a Coca-Cola, ami hozzáadott rostokat tartalmaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]