Megtanultam, hogy az emberek el fogják felejteni, amit mondtál, elfelejtik, amit tettél, de soha nem fogják elfelejteni azt, hogy milyen érzéseket keltettél bennük.

Az 1928-ban ezen a napon született Marguerite Annie Johnson, azaz Maya Angelou korán megtapasztalta, hogy a rossz cselekedetek által kiváltott szörnyű érzések hosszú időn át megmaradnak. Nyolcadik évében megerőszakolta anyja egy barátja, ezután a kislány öt teljes évre megnémult. A nehéz életszakaszon az irodalom segítette át: akkor még csak olvasta a könyveket, később több – önéletrajzi ihletésű – prózát, verseket, gyerekkönyveket és még szakácskönyveket is írt.

Az amerikai írónak országos ismertséget az 1969-ben megjelent I Know Why the Caged Bird Sings (Tudom, miért énekel a rab madár) című könyv hozott. Ezután műveiben és aktivistaként is küzdött a nők és az afroamerikaiak jogaiért, többek között Martin Luther King mellett. Tevékenységét az irodalom mellett a közéletben is elismerték: 1992-ben saját versét szavalhatta el Bill Clinton elnöki beiktatásán – ilyesmire korábban három évtizeden át nem volt példa.

A Google kereső főoldalán ma a Still I Rise című verse olvasható, sőt hallható is. A születésének 90. évfordulójára elkészített különleges Google-logó ugyanis nem csak animált, de hangos is: Maya Angelou előadásában hallhatjuk a művet.

