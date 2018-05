Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ffe56364-5f36-40c7-9a7f-cdccb24d4894","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem készítették fel és nem is tesztelték megfelelő terhelésre az április 8-án néhány óra alatt összeomlott valasztas.hu-t a Momentum informatikai szakértőjének gyanúja szerint. A terheléses teszteket elvileg a Kürt Zrt. végezte, a vállalat viszont azt állítja: előre szólt a választási irodának, hogy a nap közepéig fogja bírni a honlap. ","shortLead":"Nem készítették fel és nem is tesztelték megfelelő terhelésre az április 8-án néhány óra alatt összeomlott...","id":"20180503_Amator_modon_teszteltek_a_valasztashut_a_Momentum_szterint_ezert_omlott_ossze","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffe56364-5f36-40c7-9a7f-cdccb24d4894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3d7d683-9bdc-4567-8117-f47171ca3e6d","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_Amator_modon_teszteltek_a_valasztashut_a_Momentum_szterint_ezert_omlott_ossze","timestamp":"2018. május. 03. 20:55","title":"Amatőr tesztelés miatt omolhatott össze a 100 milliókból fejlesztett valasztas.hu?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93c962a1-9267-459c-855c-058407456493","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Minden más pályázatot kizártak, így az Elios kaphatja meg a szombathelyi közvilágítás korszerűsítésének munkáit.","shortLead":"Minden más pályázatot kizártak, így az Elios kaphatja meg a szombathelyi közvilágítás korszerűsítésének munkáit.","id":"20180504_Banki_segitseget_kerhet_Szombathely_hogy_az_Elios_korszerusithesse_a_vilagitast","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93c962a1-9267-459c-855c-058407456493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c3674b4-148e-4ab5-b12b-0276aa63edc4","keywords":null,"link":"/kkv/20180504_Banki_segitseget_kerhet_Szombathely_hogy_az_Elios_korszerusithesse_a_vilagitast","timestamp":"2018. május. 04. 11:27","title":"Banki segítséget kérhet Szombathely, hogy az Elios korszerűsíthesse a világítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7651d98f-93c8-4a98-961d-e2fa94bde04f","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Tamás Gáspár Miklós alaposabban szemügyre vette a kormánynévsort, és máris kénytelen korrigálni magát. ","shortLead":"Tamás Gáspár Miklós alaposabban szemügyre vette a kormánynévsort, és máris kénytelen korrigálni magát. ","id":"20180503_tgm_bolond_Kasler_es_a_magyar_allam_kormanyalakitas_miniszterek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7651d98f-93c8-4a98-961d-e2fa94bde04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c48d5213-95d8-4732-8abb-6b192c7b6a64","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_tgm_bolond_Kasler_es_a_magyar_allam_kormanyalakitas_miniszterek","timestamp":"2018. május. 03. 12:12","title":"TGM: A bolond Kásler és a magyar állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf3041e-b1b1-45b9-af95-b532c364913d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódtak a lemondások az OBT-ben, a tanács üléséről készült összefoglaló szerint Handó Tünde szerint az egész működésképtelen. Darák Péter Kúria-elnök viszont másként látja. A szerdai ülésen előkerült például az a bizottsági jelentés, amely szerint Handó kinevezési gyakorlata nem volt törvényes.","shortLead":"Folytatódtak a lemondások az OBT-ben, a tanács üléséről készült összefoglaló szerint Handó Tünde szerint az egész...","id":"20180502_Hando_Tunde_Az_Orszagos_Biroi_Tanacs_mukodeskeptelen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faf3041e-b1b1-45b9-af95-b532c364913d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9398508d-bb16-4541-b4f6-7d03e3245081","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Hando_Tunde_Az_Orszagos_Biroi_Tanacs_mukodeskeptelen","timestamp":"2018. május. 02. 17:43","title":"Törvénytelen volt Handó Tünde kinevezési gyakorlata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fc40f4b-b8eb-4989-b279-2a0d41f97c56","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Íme két nagyon trendi nyerges vontató, melyek kétség kívül komoly hasonlóságot mutatnak egymással.","shortLead":"Íme két nagyon trendi nyerges vontató, melyek kétség kívül komoly hasonlóságot mutatnak egymással.","id":"20180503_tesla_nikola_villanykamion_masolat_elektromos_karterites_akkumulator","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fc40f4b-b8eb-4989-b279-2a0d41f97c56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f58625-ed5e-43c5-85d3-d50bd1f37f19","keywords":null,"link":"/cegauto/20180503_tesla_nikola_villanykamion_masolat_elektromos_karterites_akkumulator","timestamp":"2018. május. 03. 15:23","title":"A Tesla másolta a villanykamionját? 2 milliárd dolláros kártérítést követelnek tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cba5c4f3-a389-4fa6-836d-89a21a92e659","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 38 éves connecticuti nő szervezetéből ötórás műtét alatt sikerült egy közel 60 kilós tumort eltávolítani. A daganat néhány hónap alatt nőtt ekkorára. ","shortLead":"Egy 38 éves connecticuti nő szervezetéből ötórás műtét alatt sikerült egy közel 60 kilós tumort eltávolítani. A daganat...","id":"20180504_60_kilos_daganatot_tavolitottak_el_a_petefeszkebol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cba5c4f3-a389-4fa6-836d-89a21a92e659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5224aa4a-9237-4ac0-ab2f-09495b7a96d3","keywords":null,"link":"/elet/20180504_60_kilos_daganatot_tavolitottak_el_a_petefeszkebol","timestamp":"2018. május. 04. 10:39","title":"60 kilós daganatot távolítottak el a petefészkéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb094fd-f4db-48b6-9d87-b1e0de3fd1e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Először négy rendőr próbálta elvinni a togói férfit, de ebben a központ 150 másik lakója megakadályozta. Erősítéssel mentek vissza később, és a támadókat is elfogták.","shortLead":"Először négy rendőr próbálta elvinni a togói férfit, de ebben a központ 150 másik lakója megakadályozta. Erősítéssel...","id":"20180503_csak_nagy_nehezen_tudnak_kitoloncolni_egy_togoi_ferfit_nemetorszagbol_razzia_is_volt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=deb094fd-f4db-48b6-9d87-b1e0de3fd1e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe0b3d5-dea9-4c63-9293-8208e50224eb","keywords":null,"link":"/vilag/20180503_csak_nagy_nehezen_tudnak_kitoloncolni_egy_togoi_ferfit_nemetorszagbol_razzia_is_volt","timestamp":"2018. május. 03. 19:51","title":"Csak nagy nehezen tudnak kitoloncolni egy togói férfit Németországból, razzia is volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ce81d5-196d-47a9-9e0c-68ff40467612","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Színes-szagos, „Magyarország jobban teljesít” jelmondatos kiadványt osztogattak közvetlenül az április 8-i választás előtt a tűzoltólaktanyákban és a rendőrségeken, az éppen szolgálatban lévő hivatásosok nem kis megrökönyödésére. A hvg.hu birtokába került a propagandaízű kiadvány egy példánya, amelyben arról győzködik a tűzoltókat, mennyire elkényezteti őket a kormány. Kérdésünkre elismerték, hogy csaknem 60 ezer példányban, országosan terjesztették az anyagot, de Orbán megbízottja szerint ez nem kampány, hanem kormányzati tájékoztatás. ","shortLead":"Színes-szagos, „Magyarország jobban teljesít” jelmondatos kiadványt osztogattak közvetlenül az április 8-i választás...","id":"20180504_Jobban_teljesit_Szolgalatban_levo_tuzoltoknak_toltak_a_kormanypropagandat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74ce81d5-196d-47a9-9e0c-68ff40467612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8c3ada-cd29-4f60-b4d1-595d61089ceb","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Jobban_teljesit_Szolgalatban_levo_tuzoltoknak_toltak_a_kormanypropagandat","timestamp":"2018. május. 04. 06:30","title":"Szolgálatban lévő tűzoltóknak tolták a kormánypropagandát április 8-a előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]