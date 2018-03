Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c25b71d-c60e-4170-b58e-786990f49e45","c_author":"Gócza Anita","category":"kultura","description":"Hol van az a pont, ahol már nem hihetjük el a tanár szavait pusztán azért, mert jár neki a tisztelet? És mit jelent egy diák megalázása? A k2 Színház osztálytermi Antigoné-előadása egészen közvetlenül szólítja meg a gimnazistákat.","shortLead":"Hol van az a pont, ahol már nem hihetjük el a tanár szavait pusztán azért, mert jár neki a tisztelet? És mit jelent...","id":"20180305_Milyen_kor_johet_el_ha_nincs_legalabb_egyetlen_ember_aki_ellenall_a_zsarnoknak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c25b71d-c60e-4170-b58e-786990f49e45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ef1f78c-dffc-4720-bd87-be9792dcc3f9","keywords":null,"link":"/kultura/20180305_Milyen_kor_johet_el_ha_nincs_legalabb_egyetlen_ember_aki_ellenall_a_zsarnoknak","timestamp":"2018. március. 05. 20:00","title":"\"Milyen kor jöhet el, ha nincs legalább egyetlen ember, aki ellenáll a zsarnoknak?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11065a25-206e-49bc-8ffc-403d1d51a9ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem mondható újnak az a gondolat, amit Joschka Fischer volt német külügyminiszter osztott meg hallgatóságával Hamburgban, de ritkán mondják ki ilyen tömören.","shortLead":"Nem mondható újnak az a gondolat, amit Joschka Fischer volt német külügyminiszter osztott meg hallgatóságával...","id":"20180305_Fischer_Orban_miatt_nem_veszithet_el_Europa_egy_ujabb_evtizedet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11065a25-206e-49bc-8ffc-403d1d51a9ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa25199-b4fc-4984-b8f2-89e987ea03c2","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_Fischer_Orban_miatt_nem_veszithet_el_Europa_egy_ujabb_evtizedet","timestamp":"2018. március. 05. 10:47","title":"Fischer: Orbán miatt nem veszíthet el Európa egy újabb évtizedet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"951edffb-129d-4177-9535-cff4ef5a857d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Konferencia lesz éppen, de nem biztos.","shortLead":"Konferencia lesz éppen, de nem biztos.","id":"20180305_Lemondtak_Alfoldi_talkshowjat_Zalaegerszegen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=951edffb-129d-4177-9535-cff4ef5a857d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd7113fe-ae3f-4878-8078-0d9265c65528","keywords":null,"link":"/kultura/20180305_Lemondtak_Alfoldi_talkshowjat_Zalaegerszegen","timestamp":"2018. március. 05. 18:46","title":"Lemondták Alföldi talkshow-ját Zalaegerszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d2609c-3218-432b-81d8-efdaf0b97d11","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Havidíjjal terhelhetőek lesznek azok az összegek, amelyek a felhasználási határidő után is a kártyán maradnak. ","shortLead":"Havidíjjal terhelhetőek lesznek azok az összegek, amelyek a felhasználási határidő után is a kártyán maradnak. ","id":"20180305_megsarcolnak_a_szep_kartyakon_maradt_penzeket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96d2609c-3218-432b-81d8-efdaf0b97d11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62f9f7aa-d0c4-49f7-a46b-3fd0a0b6ae6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180305_megsarcolnak_a_szep_kartyakon_maradt_penzeket","timestamp":"2018. március. 05. 16:14","title":"Megsarcolnák a SZÉP-kártyákon maradt pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6f323f-ebf5-4acd-be2a-2b68f596a2b1","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Hétfőn délelőtt tárgyalják Szegeden a pénteken újra őrizetbe vett Czeglédy Csaba előzetes letartóztatásának kérdését, az ügyészség azt indítványozza, hogy a képviselőjelöltként múlt héten egy napra kiszabadult expolitikust ismét tartóztassák le. Gyurcsány Ferenc is ott lesz a tárgyaláson.","shortLead":"Hétfőn délelőtt tárgyalják Szegeden a pénteken újra őrizetbe vett Czeglédy Csaba előzetes letartóztatásának kérdését...","id":"20180305_Papirforma_Az_ugyeszseg_ujra_Czegledy_elozetes_letartoztatasat_javasolja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e6f323f-ebf5-4acd-be2a-2b68f596a2b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a51c41-07e5-4ad0-9cba-973084d7d8f3","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_Papirforma_Az_ugyeszseg_ujra_Czegledy_elozetes_letartoztatasat_javasolja","timestamp":"2018. március. 05. 10:50","title":"Polt Péterék és Gyurcsány is gőzerővel készülnek Czeglédy tárgyalására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21645006-167d-4ccc-9b63-682744ba02ff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Műholdas felvételekből arra lehet következtetni, hogy Észak-Korea újraindította a plutónium gyártását a jongbjoni atomerőműben – vélik egy washingtoni kutatóintézet, a Koreai-félszigetre szakosodott Egyesült Államok–Korea Intézet szakértői.","shortLead":"Műholdas felvételekből arra lehet következtetni, hogy Észak-Korea újraindította a plutónium gyártását a jongbjoni...","id":"20180306_jongbon_atomfegyver_eszak_korea","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21645006-167d-4ccc-9b63-682744ba02ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68bc1d82-9602-4086-92af-db548d855b88","keywords":null,"link":"/vilag/20180306_jongbon_atomfegyver_eszak_korea","timestamp":"2018. március. 06. 10:52","title":"Újra pörög az észak-koreai atomfegyverprogram?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f74fa523-f3d9-4c7b-9c5f-d53e6ba815ea","c_author":"Telekom","category":"brandcontent","description":"Ajándékgyűjtés nélkülöző gyerekeknek angyalként, egy innovatív magyar falu, melynek fejlesztéseit egy nagyváros is megirigyelné, és egy weboldal, ami által nem idegenek lakhatnak egymás mellett, hanem a szomszédok valóban jóbarátok lehetnek. Három alulról jövő kezdeményezés, ami a digitalizáció erejével teszi szebbé az emberek életét – és a világot.","shortLead":"Ajándékgyűjtés nélkülöző gyerekeknek angyalként, egy innovatív magyar falu, melynek fejlesztéseit egy nagyváros is...","id":"20180305_Angyalkak_joszomszedok_es_egy_digitalis_falu","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f74fa523-f3d9-4c7b-9c5f-d53e6ba815ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1224f7-7725-48da-91be-ceb3d3a1e77f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180305_Angyalkak_joszomszedok_es_egy_digitalis_falu","timestamp":"2018. március. 06. 07:03","title":"Angyalkák, jószomszédok és egy digitális falu – Mintaszerű közösségépítés Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0312643-492b-42c5-ac32-1387416cd523","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Már ott tartunk, hogy Európa migránsok miatt szenvedő, \"szerencsétlenebb\" nyugati fele minket irigyel, a felpörgött Polt Péter segítségével egy nap után börtönbe visszazsuppolt Czeglédy Csabától pedig valójában az ellenzék retteg – minden látszattal ellentétben ez a valóság Andy Vajna csatornájának igazságelmagyarázó rovata szerint. Bécs lesajnálásánál azért érezhették, hogy az egyszeri Tv2 néző ezt hallva félrenyeli a reggeli kávéját, ezért hozzátették: na jó, más tekintetben azért mehetünk az osztrák főváros után. ","shortLead":"Már ott tartunk, hogy Európa migránsok miatt szenvedő, \"szerencsétlenebb\" nyugati fele minket irigyel, a felpörgött...","id":"20180305_A_Tv2_belehuz_Az_a_tet_hogy_Budapestbol_ne_legyen_Becs","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0312643-492b-42c5-ac32-1387416cd523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4312539b-a586-457c-a58b-f801c0f02071","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_A_Tv2_belehuz_Az_a_tet_hogy_Budapestbol_ne_legyen_Becs","timestamp":"2018. március. 05. 09:30","title":"A Tv2 belehúz: Az a tét, hogy Budapestből ne legyen Bécs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]