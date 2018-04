Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"905232ed-9587-4644-812e-a00c389b44cb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország azt javasolja majd az ENSZ-ben, hogy nemzetközi ellenőrök vizsgálják meg az állítólagos szíriai vegyifegyver-támadás helyszínét. Moszkva eddig nem támogatta a helyszíni vizsgálatot, sőt azt állította, a támadásról szóló hír provokáció. Az álláspont megváltozását az okozhatja, hogy az USA kemény válaszcsapásra készül. ","shortLead":"Oroszország azt javasolja majd az ENSZ-ben, hogy nemzetközi ellenőrök vizsgálják meg az állítólagos szíriai...","id":"20180410_Moszkva_mar_tamogatja_a_vegyifegyverhasznalat_kivizsgalasat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=905232ed-9587-4644-812e-a00c389b44cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e70bb983-8608-4020-9164-b530652e3884","keywords":null,"link":"/vilag/20180410_Moszkva_mar_tamogatja_a_vegyifegyverhasznalat_kivizsgalasat","timestamp":"2018. április. 10. 16:09","title":"Moszkva már támogatja a vegyifegyver-használat kivizsgálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b874e96-d088-4591-974d-2314ebc9f079","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Baranya megyei Bogdásán a szavazólapok száma se nagyon stimmel. ","shortLead":"A Baranya megyei Bogdásán a szavazólapok száma se nagyon stimmel. ","id":"20180410_Ujabb_furcsasag_egy_szavazokorben_minden_ellenzeki_szavazat_ervenytelen_lett","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b874e96-d088-4591-974d-2314ebc9f079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b08f83-a111-43e3-8fd1-9febfc7125e4","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Ujabb_furcsasag_egy_szavazokorben_minden_ellenzeki_szavazat_ervenytelen_lett","timestamp":"2018. április. 10. 11:55","title":"Újabb furcsaság: egy szavazókörben minden ellenzéki szavazat érvénytelen lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e23428d-fb73-4572-9baf-8ce08599461f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nagysikerű kultsorozat harmadik, záró évada ismét felidézi, értelmezi és olykor kiforgatja az elmúlt évek, hónapok jó néhány közéleti eseményét, és közben olyan kérdésekre keresi a választ, minthogy áthidalható-e a generációk közt húzódó óriási szakadék, vagy összeegyeztethető-e a család és a karrier, a hatalom és a tisztesség?","shortLead":"A nagysikerű kultsorozat harmadik, záró évada ismét felidézi, értelmezi és olykor kiforgatja az elmúlt évek, hónapok jó...","id":"20180411_Osszel_erkezik_az_Aranyelet_befejezo_evada","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e23428d-fb73-4572-9baf-8ce08599461f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fff2a50-fa82-45d2-afcd-b7f73ba02703","keywords":null,"link":"/elet/20180411_Osszel_erkezik_az_Aranyelet_befejezo_evada","timestamp":"2018. április. 11. 10:35","title":"Ősszel érkezik az Aranyélet befejező évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad76e260-1bcc-492e-bba9-3457fa0407cd","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Külföldi állatkertekben helyezné el Pablo Escobar néhai kolumbiai drogbáró vízilovainak elvadult utódait egy helyi környezetvédelmi szervezet.","shortLead":"Külföldi állatkertekben helyezné el Pablo Escobar néhai kolumbiai drogbáró vízilovainak elvadult utódait egy helyi...","id":"20180410_Allatkertbe_kerulnek_a_vilag_egyik_leggazdagabb_drogbarojanak_vizilovai","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad76e260-1bcc-492e-bba9-3457fa0407cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f31589-2f24-41fa-9802-60d1ba457d2e","keywords":null,"link":"/elet/20180410_Allatkertbe_kerulnek_a_vilag_egyik_leggazdagabb_drogbarojanak_vizilovai","timestamp":"2018. április. 10. 14:13","title":"Állatkertbe kerülnek a világ egyik leggazdagabb drogbárójának vízilovai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fab20be9-c7f4-4ac8-a422-97767dd095cf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Chilievő versenyen vett részt egy 34 éves férfi az Egyesült Államokban, de miután megette a világ egyik legerősebbnek mondott chilijét, napokon belül rosszul lett, a sürgősségin kötött ki.","shortLead":"Chilievő versenyen vett részt egy 34 éves férfi az Egyesült Államokban, de miután megette a világ egyik legerősebbnek...","id":"20180410_Elviselhetetlen_fejfajassal_vittek_korhazba_miutan_megette_a_vilag_egyik_legerosebb_chilijet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fab20be9-c7f4-4ac8-a422-97767dd095cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f54b69-a08a-42f3-97c4-c5048f32e1de","keywords":null,"link":"/elet/20180410_Elviselhetetlen_fejfajassal_vittek_korhazba_miutan_megette_a_vilag_egyik_legerosebb_chilijet","timestamp":"2018. április. 10. 10:01","title":"Elviselhetetlen fejfájással vitték kórházba, miután megette a világ egyik legerősebb chilijét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9d89af-6472-4b52-92ed-106db14bb06a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az AS Roma és a Liverpool jutott be kedden az elődöntőbe a labdarúgó Bajnokok Ligájában. A római csapat 1-4-ről kezdte a hazai visszavágót, melyen 3-0-ra nyert, így idegenben lőtt góllal jutott tovább Messiékkel szemben, míg a Liverpooli otthoni 3-0-s győzelme után 2-1-re verte idegenben a Manchester Cityt, amely egyébként 17 ponttal áll jobban nála a Premier Leauge-ben.","shortLead":"Az AS Roma és a Liverpool jutott be kedden az elődöntőbe a labdarúgó Bajnokok Ligájában. A római csapat 1-4-ről kezdte...","id":"20180410_Megalazta_Messieket_a_Roma_a_Liverpool_duplan_verte_a_Cityt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d9d89af-6472-4b52-92ed-106db14bb06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c12e815-52b0-4ff6-b735-54befd860e14","keywords":null,"link":"/sport/20180410_Megalazta_Messieket_a_Roma_a_Liverpool_duplan_verte_a_Cityt","timestamp":"2018. április. 10. 22:54","title":"Megalázta Messiéket a Roma, a Liverpool duplán verte a Cityt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ecbfce-48c8-4ed3-adb8-cba7e968a65b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A vers beköltözött a Cinege utcába.","shortLead":"A vers beköltözött a Cinege utcába.","id":"20180411_Orban_Viktor_utcajat_versekkel_irta_tele_valaki_a_kolteszet_napjan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02ecbfce-48c8-4ed3-adb8-cba7e968a65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a92517-a083-476f-9fef-dd332a70c9a8","keywords":null,"link":"/kultura/20180411_Orban_Viktor_utcajat_versekkel_irta_tele_valaki_a_kolteszet_napjan","timestamp":"2018. április. 11. 08:43","title":"Orbán Viktor utcáját versekkel írta tele valaki a költészet napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472ac369-9e5a-4c07-9868-9a028d2fbec1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ott a választás kezdete előtt még megtalálható információk hosszú időre elérhetetlenek.","shortLead":"Az ott a választás kezdete előtt még megtalálható információk hosszú időre elérhetetlenek.","id":"20180410_nvi_informatikai_rendszer","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=472ac369-9e5a-4c07-9868-9a028d2fbec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512d2b2c-909f-40ce-8014-be24422ddfbb","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_nvi_informatikai_rendszer","timestamp":"2018. április. 10. 18:46","title":"Egy hétbe telhet összekalapálni az NVI informatikai rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]