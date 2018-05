Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jövő héten már több mint 200 millió forintot ér majd, ha valaki mind a hat számot eltalálja.","shortLead":"Jövő héten már több mint 200 millió forintot ér majd, ha valaki mind a hat számot eltalálja.","id":"20180429_nem_volt_teliltalalatos_szelveny_a_hatos_lotton","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf8cad86-5b3d-4eb2-8227-5a0aa645e17a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180429_nem_volt_teliltalalatos_szelveny_a_hatos_lotton","timestamp":"2018. április. 29. 16:51","title":"Nem volt teliltalálatos szelvény a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b7f92e-f689-408e-88bb-2ff5627054b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vállalati hálózatok forgalmának 45 százalékát nem tudják azonosítani, az IT-ért felelős részleg sem igazán tudja, milyen alkalmazások futnak a rendszerben – állítja a Sophos kiberbiztosági cég.","shortLead":"A vállalati hálózatok forgalmának 45 százalékát nem tudják azonosítani, az IT-ért felelős részleg sem igazán tudja...","id":"20180501_sophos_halozati_tuzfalak_mocskos_kis_titkai_halozatbiztonsag_botnet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43b7f92e-f689-408e-88bb-2ff5627054b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d94f73-5d6d-4e37-bd58-4c6b6abd65f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180501_sophos_halozati_tuzfalak_mocskos_kis_titkai_halozatbiztonsag_botnet","timestamp":"2018. május. 01. 07:02","title":"Egy hónapban 7 munkanap megy el egy cégnél azzal, hogy helyrehozzák a vírusos számítógépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d41703b-c925-4783-a965-f7242e9a7d6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igen kreatív módját találta a \"felhasználásnak\" egy Pagani-tulajdonos.","shortLead":"Igen kreatív módját találta a \"felhasználásnak\" egy Pagani-tulajdonos.","id":"20180430_pagani_zonda_revolucion_nappali","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d41703b-c925-4783-a965-f7242e9a7d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0deec6ce-3cda-4b2c-9adc-d1b7a573f66e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180430_pagani_zonda_revolucion_nappali","timestamp":"2018. április. 30. 08:21","title":"A nap képe: Így néz ki a nappalija egy igazi autórajongónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9477541-c2db-4eb1-b3f4-e3d26a3bf514","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ez a benzingőzös rendezvény nincs messze a fővárostól és kicsiknek, nagyoknak egyaránt remek kikapcsolódást ígér.","shortLead":"Ez a benzingőzös rendezvény nincs messze a fővárostól és kicsiknek, nagyoknak egyaránt remek kikapcsolódást ígér.","id":"20180430_rendorauto_dacia_isetta_esztergom_oldtimer_auto_suzuki_kiallitas_bmw_isetta","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9477541-c2db-4eb1-b3f4-e3d26a3bf514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85180aa5-2db1-40cf-84f0-cd0f0dd8be88","keywords":null,"link":"/cegauto/20180430_rendorauto_dacia_isetta_esztergom_oldtimer_auto_suzuki_kiallitas_bmw_isetta","timestamp":"2018. április. 30. 09:21","title":"Régi rendőr Dacia és BMW Isetta: többek közt ezért is érdemes most Esztergomba látogatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48dae639-3ff6-4059-8cab-659ceaf98ee8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök örül, hogy Észak- és Dél-Korea megpróbálja rendezni a viszonyát. Oroszország állítólag közös infrastrukturális és energetikai programokba is hajlandó beszállni harmadik országként. ","shortLead":"Az orosz elnök örül, hogy Észak- és Dél-Korea megpróbálja rendezni a viszonyát. Oroszország állítólag közös...","id":"20180429_a_delkoreai_elnok_racsorgott_putyinra_aki_orult_a_penteki_korea_csucsnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48dae639-3ff6-4059-8cab-659ceaf98ee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142eba4f-f550-4686-9866-8ff7374b2499","keywords":null,"link":"/vilag/20180429_a_delkoreai_elnok_racsorgott_putyinra_aki_orult_a_penteki_korea_csucsnak","timestamp":"2018. április. 29. 14:26","title":"A dél-koreai elnök rácsörgött Putyinra, aki örült a pénteki Korea-csúcsnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"504f97f8-3542-443f-871a-d54e4055fa6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180429_kina_hszian_legtisztito_torony_windows_98_kek_halal_baki_uj_gmail_hacker","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=504f97f8-3542-443f-871a-d54e4055fa6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82db5425-a89d-47a9-badc-69797ea1d053","keywords":null,"link":"/tudomany/20180429_kina_hszian_legtisztito_torony_windows_98_kek_halal_baki_uj_gmail_hacker","timestamp":"2018. április. 29. 12:00","title":"Ez történt: teljesen megújult a Gmail, Kínának pedig bejött a légtisztító csodatorony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cc4905f-355a-47d1-9375-710e84ccfa7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XXI. század már a demonstrációkon is velünk van.","shortLead":"A XXI. század már a demonstrációkon is velünk van.","id":"20180430_Tuntetni_is_lehet_menni_a_Momentum_telekocsis_appjaval","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cc4905f-355a-47d1-9375-710e84ccfa7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faac2d99-70f9-4c29-a11f-52d11c38c43d","keywords":null,"link":"/itthon/20180430_Tuntetni_is_lehet_menni_a_Momentum_telekocsis_appjaval","timestamp":"2018. április. 30. 13:24","title":"Tüntetni is lehet menni a Momentum telekocsis appjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf6d571-1632-4109-a398-42df8bdfaf5d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 33 éves Hamiltonnak megszerezte idei első és pályafutása 63. futamgyőzelmét.","shortLead":"A 33 éves Hamiltonnak megszerezte idei első és pályafutása 63. futamgyőzelmét.","id":"20180429_hamilton_nyerte_a_forma1es_azeri_nagydijat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcf6d571-1632-4109-a398-42df8bdfaf5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758daaad-f179-40dd-b973-4e8c61f80d43","keywords":null,"link":"/cegauto/20180429_hamilton_nyerte_a_forma1es_azeri_nagydijat","timestamp":"2018. április. 29. 16:27","title":"Hamilton nyerte a Forma-1-es Azeri Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]