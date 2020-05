Home office: Így élték meg ők, 53-an a karantén a 8 hetét

A járványintézkedések néha kiszolgáltatott frontvonalában küzdenek a polgármesterek. Nyolcan is nyilatkoztak a karantén heteiben, többek között a Dézsi Csaba András, Győr első embere, aki maga is elkapta a koronavírust és a kormánnyal kötélhúzó főpolgármester, Karácsony Gergely. Megszólalt Pokorni Zoltán, aki elmesélte, hogyan foglalták le a XII. kerület maszkjait a reptéren, a szegedi polgármester, Botka László, hódmezővásárhelyi szomszédja, Márki-Zay Péter, valamint Cserdi, az irigyelt cigányfalu "főnöke", Bogdán László, továbbá a főváros két kerületének vezetője Baranyi Krisztina és V. Naszály Márta.

Kuncze Gábor a tőle korábban megszokott derűvel viselte a bezártságot, Szél Bernadettről pedig több váratlan személyes dolgot is megtudtunk az interjúban, ahogy a Dobrev-Gyurcsány család balatoni karanténjáról is kiderültek szokatlan mozzanatok. Cseh Katalin önkéntes orvosi munkájáról, Vitézy Dávid pedig a budapesti közlekedésre és ingatlanpiacra váró nehézségekről mesélt, de vendég volt a sorozatban Tarlós István, Fekete-Győr András és Deutsch Tamás is.

A bezárt művészeti intézményekben több munka van, mintha normális évad volna - erről vallott Vidnyánszky Attila, Ókovács Szilveszter és Káel Csaba. Színészek, zenészek fellépés nélkül maradva, hol több, hol kevesebb optimizmussal értékelték a home office állapotot. Keserédes interjút adott Scherer Péter, Oroszlán Szonja az Egyesült Államokból jelentkezett, s mesélt "új" életéről és munkájáról az orvosi egyetemen. A közönség viszont mindenkinek "őrülten hiányzik" Nagy Ferótól Dés Lászlón és Lovasi Andráson keresztül Péterfy Boriig.