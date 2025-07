Trump lenyomta a népszerű showmant, de a következő tíz hónapban megnézheti magát

Hangos nemtetszését fejezte ki a New York-i Broadway sugárúton lévő Ed Sullivan Színházban a közönség, amikor az üdvözlésük után Stephen Colbert, a CBS tévétársaság késő esti The Late Show házigazdája a műsor múlt csütörtöki felvételén közölte, hogy a 2026 májusában lejáró szerződését az anyacég, a Paramount Global nem újítja meg, s akkor magát a programot is törli. A döntés mögött nemcsak a közönség tagjai, hanem a demokraták és Colbert műsorvezető kollégái is politikát sejtenek.

A nyári szabadságáról visszatérő humorista ugyanis három nappal korábban „nagy, kövér kenőpénznek” minősítette azt a 16 millió dollárt, amit a Paramount fizet Donald Trump leendő elnöki könyvtárának, hogy lezárja azt a pert, amit a Fehér Ház ura indított a médiabirodalom ellen. Trump előbb 10, majd 20 milliárd dollárt követelt azzal a váddal, hogy a CBS 60 Minutes című politikai magazinja a tavalyi elnökválasztás finisében úgy vágta meg a riválisával, Kamala Harrisszel készült interjúját, hogy azzal a demokrata politikusnak kedvezzen.

Trump-ellenes tüntetők AFP / Anadolu / Lokman Vural Elibol

Jogászok szerint Trumpnak semmi esélye sem lett volna a bíróságon, így azzal gyanúsítják a Paramountot, hogy azért fizetett, mert félt, hogy az elnök nyomására az illetékes kormányzati ügynökségek nem hagyják jóvá, hogy felvásárolja a Skydance médiacég. Az utóbbi alapítója és vezérigazgatója David Ellison, aki apjával, a világ egyik leggazdagabb emberének számító Larry Ellisonnal, az Oracle szoftvercég fejével együtt Trump szövetségesei közé tartozik.