Buda Péter: Hamis zászlós hadműveletekkel zajlik a valódi háború Kárpátalján

„A 21. században a háborús és békeállapotok között elmosódnak a határok. Egy háború kezdetét ma már nem jelentik be, és miután elkezdődött, ismeretlen minta szerint folytatódik. (..) A politikai és stratégiai célok elérésében a nem katonai eszközök szerepe megnőtt, és sok esetben hatékonyságuk meghaladja a fegyverek erejét… Mindezt kiegészítik a rejtett jellegű katonai eszközök, ide értve az információs konfliktusokat és a különleges műveleti akciókat. Az erők nyílt alkalmazásához – gyakran a békefenntartás és a válságrendezés álcája alatt – csak egy bizonyos szakaszban folyamodnak, elsősorban a konfliktus végső sikerének elérése érdekében.” ( Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök, 2013.)

Ha jól megnézzük, az orosz vezérkari főnök fenti meghatározása szerint Oroszország már egy ideje – be nem jelentett – háborút folytat Európa ellen, mégpedig a felsoroltak szerint „nem katonai eszközökkel”, „információs konfliktussal” és „különleges műveleti erők” bevonásával, és ennek során „az erők nyílt alkalmazásához – gyakran a békefenntartás és a válságrendezés álcája alatt – csak egy bizonyos szakaszban folyamodnak”. Ilyen „bizonyos szakasz” volt például az Ukrajna ellen indított háború, amelyre kifejezetten „a békefenntartás és a válságrendezés álcája alatt” került sor az orosz nemzeti kisebbségek védelmének ürügyén, ahogyan arra Szergej Lavrov orosz külügyminiszter minap a Magyar Nemzetben megjelent interjújában is utalt.