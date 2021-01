Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be7ad345-1f51-40ee-81e4-06790d727a9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tavaly július óta érvényben lévő új tb-törvény értelmében több mint hathavi járulékfizetés elmaradása esetén az érintett TAJ-száma érvénytelenné válik.","shortLead":"A tavaly július óta érvényben lévő új tb-törvény értelmében több mint hathavi járulékfizetés elmaradása esetén...","id":"20210122_retvari_bence_tb_torveny_taj_szam_egeszsegugyi_ellatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be7ad345-1f51-40ee-81e4-06790d727a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b3c9bc-772e-4da3-87e9-15227a46a69b","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_retvari_bence_tb_torveny_taj_szam_egeszsegugyi_ellatas","timestamp":"2021. január. 22. 18:52","title":"Rétvári szerint február közepén tudhatjuk meg, hány embernek nem jár ingyenes egészségügyi ellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f08469-cce8-418e-adf5-72add1161651","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szarvas József lesz a jövőre induló színészosztály vezetője – közölte az Színház- és Filmművészeti Egyetem új kuratóriuma a héten. A Jászai Mari-díjas színművész szerint kinevezésének nem kellene sajtóhírnek lennie, és nem is érdekli, mit szólnak hozzá az emberek. Megérti az egyetemüket féltő diákokat, de azt mondja: döntse el a gyakorlat, hogy jó tanár lesz-e. ","shortLead":"Szarvas József lesz a jövőre induló színészosztály vezetője – közölte az Színház- és Filmművészeti Egyetem új...","id":"20210122_Elesben_Szarvas_Jozseffel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74f08469-cce8-418e-adf5-72add1161651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093ea55e-9186-47b1-82e3-560a6d4a6b61","keywords":null,"link":"/360/20210122_Elesben_Szarvas_Jozseffel","timestamp":"2021. január. 22. 15:00","title":"Élesben Szarvas Józseffel: Az egy bulvár ügy, hogy tanár leszek az SZFE-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cda5824b-3800-4655-89c5-a113b08c7dda","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szerzetesrend hivatalos közleményben kért bocsánatot a történtekért. Az elkövetők közül többen már nem élnek.","shortLead":"A szerzetesrend hivatalos közleményben kért bocsánatot a történtekért. Az elkövetők közül többen már nem élnek.","id":"20210122_szexualis_bantalmazas_abuzus_spanyolorszag_jezsuita_rend","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cda5824b-3800-4655-89c5-a113b08c7dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a84d829c-feb2-48d7-a9c9-b0cc88a122e0","keywords":null,"link":"/vilag/20210122_szexualis_bantalmazas_abuzus_spanyolorszag_jezsuita_rend","timestamp":"2021. január. 22. 15:57","title":"A spanyol jezsuiták beismerték, hogy tagjaik 81 gyermeket bántalmaztak szexuálisan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd77a920-dfc9-4ec0-b8fc-489a10ff120a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mert nem kaptak erre vonatkozó javaslatot. ","shortLead":"Mert nem kaptak erre vonatkozó javaslatot. ","id":"20210121_kormanyinfo_gulyas_gergely_vasarlasi_idosav_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd77a920-dfc9-4ec0-b8fc-489a10ff120a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0f7603-88b1-4525-8c73-176ec705501f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_kormanyinfo_gulyas_gergely_vasarlasi_idosav_koronavirus","timestamp":"2021. január. 21. 16:05","title":"A kormány egyelőre nem gondolkodik az idősek vásárlási sávjának visszaállításán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ddfbc8-e86a-4f1c-8618-13af30051577","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"A kézmosással nem, de minden mással rengeteget tudunk spórolni a vízfogyasztásunkon, pláne most, amikor a család tagjai több időt töltenek otthon. Tippek, hogy Magyarországon se okozzon gondot a vízhiány.","shortLead":"A kézmosással nem, de minden mással rengeteget tudunk spórolni a vízfogyasztásunkon, pláne most, amikor a család tagjai...","id":"20210122_vizfogyasztas_mosas_vizhiany_zhvg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78ddfbc8-e86a-4f1c-8618-13af30051577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3273f1-5c07-4bfa-b41a-804471634c64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210122_vizfogyasztas_mosas_vizhiany_zhvg","timestamp":"2021. január. 22. 20:00","title":"Mi köze a vécétartályomnak az elsivatagosodáshoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c297d9d3-ffb7-4e21-b97d-e70397c134c3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A francia lap cikke szerint Moszkva szeretné, ha nem csak a befolyási övezetéhez tartozó országoknak adhatná el az oltóanyagot, de itt még nem tart. ","shortLead":"A francia lap cikke szerint Moszkva szeretné, ha nem csak a befolyási övezetéhez tartozó országoknak adhatná el...","id":"20210122_vakcina_orosz_kinai_le_monde_lapszemle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c297d9d3-ffb7-4e21-b97d-e70397c134c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564580c8-5136-4ca9-8fdb-bab94b869794","keywords":null,"link":"/360/20210122_vakcina_orosz_kinai_le_monde_lapszemle","timestamp":"2021. január. 22. 07:30","title":"Le Monde: A Szputnyik vakcina Putyin politikai fegyvere, és nem fél használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa5d539-1fe2-4277-acff-1bbf93d8e488","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A falu lakossága dobta össze végül a pénzt a hiányzó 60 méterre.","shortLead":"A falu lakossága dobta össze végül a pénzt a hiányzó 60 méterre.","id":"20210121_nemespatro_magyar_falu_program_utfelujitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fa5d539-1fe2-4277-acff-1bbf93d8e488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a823a90-610b-479c-a720-7d55581bd117","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_nemespatro_magyar_falu_program_utfelujitas","timestamp":"2021. január. 21. 21:31","title":"Mindössze 200 méter út felújítására pályáztak Nemespátrón, de csak 140-re adott pénzt a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99ce3e4-f4cf-4c28-a8f1-6d57b407cb2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagyváros két, tömegközlekedésben használt járművét alakították át a fertőzöttek szállítására.","shortLead":"A nagyváros két, tömegközlekedésben használt járművét alakították át a fertőzöttek szállítására.","id":"20210121_covid_beteg_paciens_koronavirus_busz_london","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e99ce3e4-f4cf-4c28-a8f1-6d57b407cb2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e45472b5-a3e1-437b-9848-8c61dc632938","keywords":null,"link":"/cegauto/20210121_covid_beteg_paciens_koronavirus_busz_london","timestamp":"2021. január. 21. 17:37","title":"Buszokat fognak be mentőautónak Londonban, annyi a koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]