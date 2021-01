Azért Bernie Sanders kötött kesztyűjének az emléke is sokáig velünk marad. Joe Biden körül szinte mindenki az újrakezdés jegyében választott ünnepi öltözéket magának. Hogy miért fontos, mit viseltek a Capitoliumon? Mert az öltözködés üzenet és stratégia is egyben.

Egy januári szabadtéri eseményről nem feltétlenül gondolnánk azt, hogy ideális terepe lenne a divatozásnak, de az új amerikai elnök, Joe Biden beiktatása felülírta ezt: a meghívott vendégek és a fellépők is emlékezetes megjelenést vittek magukkal a járvány miatt rendhagyó és ezért a szokásosnál visszafogottabb capitoliumi rendezvényre. De ez a nap – úgy is, mint a demokrácia ünnepe – nemcsak a hatalmat átvevő adminisztráció divatérzékenységéről, hanem az öltözékekben megmutatkozó értékekről és szándékokról is szólt. A ruhák nemcsak melegítettek a januári szélben, hanem történeteket is meséltek.

Joe Biden elnöki beiktatásán az időjárás miatt főleg a kabátok kapták a főszerepet, és a legtöbben a monokróm irányt választották a színek terén. És bár a legtöbb összeállításba nem lehetett belekötni, volt valaki, aki a tökéletességet súrolta a megjelenésével. Michelle Obama, természetesen. A volt first lady megjelenése egyszerre volt fényűző, letisztult és ünnepélyes, és ellenállhatatlanul vonzotta a tekintetet. A bíbor és a szilvaszín határán játszó összeállítás fenséges sziluettet kölcsönzött a volt first ladynek. A New York-i dizájner, Sergio Hudson kabátja alatt extramagas derekú, bő esésű palazzo nadrágot viselt színben passzoló garbóval, amelyeket vizuálisan egy méretében is impozáns öv tört meg. A kabát finom hullámzásához pedig tökéletesen illettek a frizurája laza mégis elegáns hullámai.

A bíbor, ibolya és a lila árnyalatai több szetten is visszaköszöntek, ami nem véletlen: a pártok közötti együttműködés jelképe a pirosból (republikánusok) és a kékből (demokraták) összeolvadó szín, amely egyébként a nők szavazati jogaiért küzdő szüffrazsettek egyik színe is volt, így a viselésével előttük is tisztelgett például Hillary Clinton a padlizsán színű Ralph Lauren nadrágkosztümjével, és persze az alelnökként több üvegplafont is áttörő Kamala Harris is.

Kamala Harris nemcsak a királybíbor színnel vett magára szimbólumokat, hanem a tervezőválasztással is. A beiktatási öltözékét egy New York-i fekete LMBTQ dizájner, Christopher John Rogers álmodta meg. A Harris által viselt gyöngy nyaklánc pedig tisztelgés volt a legrégebbi fekete egyetemi lányszövetség, az Alpha Kappa Alpha Sorority előtt, amely most nyilván büszkeséggel és elégedettséggel nyugtázza, hogy az egyik tagjának a Fehér Ház lett a munkahelye.

De Kamala Harris családjában is nagy hangsúlyt fektettek a jelképekre és utalásokra. Az alelnök unokahúgának a kislányai személyesen is ott lehettek, amikor Kamala Harris történelmet írt, és ebből az alkalomból olyan leopárdmintás műszőrmekabátot viseltek, mint amilyenben Harris pózolt egy gyerekkori fotón a bevándorló szülei mellett.

Az alelnök ruhaválasztását némiképp visszatérésként is lehet értelmezni az Obama-érához, Michelle Obama ugyanis nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy amerikai, sőt afroamerikai tervezőknek adjon nyilvánosságot.

Kamala Harris megjelenése egyúttal hangsúlyos szakítás volt a Melania Trump féle gyakorlattal. A leköszönő first ladyt nem különösebben hatotta meg az amerikai vállalkozások támogatásának a gondolata, és a hazai márkákkal szemben inkább az európai nagy divatházak kreációit viselte. Az utolsó fehér házi fellépésén például Chanel kabátban, Dolce & Gabbana ruhában, Hermès táskával a karján intett búcsút a first ladységnek, hogy aztán Floridába érkezve egy Gucci ruhában lépjen ki a repülőgépből.

Joe Biden az amerikai divat pápájának, az amerikai álom megtestesítőjének, Ralph Laurennek az öltönyében – és persze maszkjában – jelent meg. Mellesleg Kamala Harris férje, Doug Emhoff is – akit mostantól second gentlemanként fognak emlegetni – Ralph Laurent viselt, minden feltűnést kerülve, mégis az összhangot és az együttműködést hangsúlyozva.

Bár Biden öltönyének ünnepélyes sötétkékjével nem feltétlenül, a tervező megválasztásával azonban utalt a pártok közötti együttműködés fontosságára, Ralph Lauren ugyanis hosszú karrierje során demokrata és republikánus elnökökkel is együtt dolgozott.

És persze az sem volt véletlen, hogy Joe Biden a felesége öltözetével rímelő, világoskék nyakkendőt viselt.

Jill Biden a kék egyik megnyugtató árnyalatát választotta, és ő is egy New York-i tervező alkotására szavazott. Alexandra O’Neill több száz Swarovski-kristállyal díszítette a first lady kabátját, mégpedig sajátkezűleg. A hivatalos közlemény szerint a kéket azért választották, mert ez a remény, a bizalom és a stabilitás színe.

A Biden unokák pasztell árnyalatokkal járultak hozzá a monokróm trendhez, rózsaszín, bézs és fehér színekkel dobták fel a családi képeket.

De Hunter Biden fia, Beau is kitett magáért.

Kamala Harris mostohalánya, Ella Emhoff pedig egy Miu Miu kabátban bontakoztatta ki a kreatív egyéniségét, szintén nem kevés figyelmet generálva.

A színek harmóniájához nemcsak a főszereplők, hanem a fellépők is igazodtak. Lady Gaga, Jennifer Lopez és Garth Brooks az amerikai zászló színeit vonultatta fel a piros, fehér és kék öltözetével.

Lady Gaga nemcsak az amerikai himnusz elképesztő előadásával vette le a közönséget a lábáról, hanem az impozáns, operai léptékű Schiaparelli Couture estélyi ruhájával is, amelyet egy hatalmas arany színű galamb bross egészített ki, passzolva az arany színű mikrofonhoz.

Lehetetlen volt nem csodálattal adózni Bernie Sanders formabontóan hétköznapi viselete előtt, amellyel szinte azonnal mémek tömegét inspirálta. A dizájneres felvonulás helyett a vermonti szenátor egy vermonti símárka, a Burton szürkésbarna dzsekijét viselte (amely sokaknak ismerős lehetett, ez volt rajta az elnökjelölti kampány egyik reklámjában). És az évszakra való tekintettel egy messziről is jól látható hatalmas kötött kesztyű volt rajta, miközben valamilyen rejtélyes okból egy borítékot szorongatott, így aztán sokan rögtön a postán sorban álló nyugdíjas prototípusát vélték felfedezni benne.

Bernie dressed to stand on line at the post office. pic.twitter.com/tVgFQisnWy — Clare Malone (@ClareMalone) January 20, 2021

Finoman szólva is radikális megjelenés volt az év egyik leginkább fotózott eseményén. Sanders ruhadarabjainak egyébként történelmük van: a dzseki egy régi karácsonyi ajándék volt a mostohafiától, a kesztyűt pedig egy szabadidejében kötögető tanártól kapta. Bár Bernie Sanders nagy eséllyel már nem lesz az Egyesült Államok elnöke, azt ki lehet jelenteni, hogy autentikusságban verhetetlen.

