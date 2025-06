Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"45585b50-8f06-4436-b64f-a5f52a52439c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A nyár első teljes hétvégéje hőséggel indít, vasárnap azonban egy átvonuló hidegfront felfrissíti majd a levegőt. ","shortLead":"A nyár első teljes hétvégéje hőséggel indít, vasárnap azonban egy átvonuló hidegfront felfrissíti majd a levegőt. ","id":"20250607_Szombaton-meg-marad-a-kanikula-de-a-vasarnap-lehulest-hoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45585b50-8f06-4436-b64f-a5f52a52439c.jpg","index":0,"item":"8c745297-e7e2-4808-b75e-d8b58bbe15d6","keywords":null,"link":"/zhvg/20250607_Szombaton-meg-marad-a-kanikula-de-a-vasarnap-lehulest-hoz","timestamp":"2025. június. 07. 08:32","title":"Szombaton még marad a kánikula, de a vasárnap lehülést hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11c1c1b-8580-4ff9-b7ff-65de10104002","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hetvenezer ember hallgatta a nemrég megválasztott pápa első pünkösdi beszédét a Szent Péter téren. XIV. Leó elődjétől, Ferenc pápától is idézett.","shortLead":"Hetvenezer ember hallgatta a nemrég megválasztott pápa első pünkösdi beszédét a Szent Péter téren. XIV. Leó elődjétől...","id":"20250608_XIV-Leo-papa-punkosd-beszed-szent-peter-ter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f11c1c1b-8580-4ff9-b7ff-65de10104002.jpg","index":0,"item":"89973b73-3f74-466b-bd73-34679d12890b","keywords":null,"link":"/elet/20250608_XIV-Leo-papa-punkosd-beszed-szent-peter-ter","timestamp":"2025. június. 08. 09:11","title":"XIV. Leó pápa: Ne ragadozóként éljünk a világban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe7b220-e38b-4ca2-8ccd-0006efaa602a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kilmar Abrego Garciáról a legfelsőbb bírósága is kimondta, hogy a jogtalanul zárták a világ egyik leghírhedtebb börtönébe.","shortLead":"Kilmar Abrego Garciáról a legfelsőbb bírósága is kimondta, hogy a jogtalanul zárták a világ egyik leghírhedtebb...","id":"20250607_Visszaszallitottak-az-Egyesult-Allamokba-a-jogtalanul-Salvadorba-toloncolt-csaladapat-aki-ellen-ket-pontban-is-vadat-emeltek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fe7b220-e38b-4ca2-8ccd-0006efaa602a.jpg","index":0,"item":"569e4d7b-9616-4e2b-aca7-a6738009f6d5","keywords":null,"link":"/elet/20250607_Visszaszallitottak-az-Egyesult-Allamokba-a-jogtalanul-Salvadorba-toloncolt-csaladapat-aki-ellen-ket-pontban-is-vadat-emeltek","timestamp":"2025. június. 07. 16:49","title":"Visszaszállították az Egyesült Államokba és vádat emeltek a jogtalanul Salvadorba toloncolt családapa ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec87f7d3-02c1-4891-aec4-4718fb7dddb2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az, hogy nyomtatókat működtetnek több évtizedes operációs rendszerek, nem is olyan meglepő, az viszont annál inkább, hogy liftek, vonatok vagy kórházak mögött is állhatnak elavult szoftveres megoldások.","shortLead":"Az, hogy nyomtatókat működtetnek több évtizedes operációs rendszerek, nem is olyan meglepő, az viszont annál inkább...","id":"20250608_regi-windows-xp-3-1-dos-operacios-rendszer-hasznalata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec87f7d3-02c1-4891-aec4-4718fb7dddb2.jpg","index":0,"item":"1fa993de-046b-4ce7-9498-c947879014b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250608_regi-windows-xp-3-1-dos-operacios-rendszer-hasznalata","timestamp":"2025. június. 08. 16:03","title":"Vonatok, kórházak működése múlik még mindig Windows XP, sőt Windows 3.1 és DOS rendszereken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aee10c8-294f-4bc9-9849-225ad0a7c5d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rokonaival horgászott és sütögetett a parton, akkor merült el, amikor bement a vízbe. A Pest megyei Kutató Mentők keresik.","shortLead":"A rokonaival horgászott és sütögetett a parton, akkor merült el, amikor bement a vízbe. A Pest megyei Kutató Mentők...","id":"20250607_Eltunt-a-Dunaban-egy-27-eves-ferfi-Domosnel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5aee10c8-294f-4bc9-9849-225ad0a7c5d1.jpg","index":0,"item":"1caa9bf7-52e4-4b07-b22a-5b58d98e8570","keywords":null,"link":"/itthon/20250607_Eltunt-a-Dunaban-egy-27-eves-ferfi-Domosnel","timestamp":"2025. június. 07. 20:15","title":"Eltűnt a Dunában egy 27 éves férfi Dömösnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1ced7f6-4ba8-44e6-b268-c773dda4832f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az amerikai Coco Gauff nyerte meg a női egyest a francia nyílt teniszbajnokságon: a szombati döntőben szetthátrányból fordítva győzte le a világelső Arina Szabalenkát.","shortLead":"Az amerikai Coco Gauff nyerte meg a női egyest a francia nyílt teniszbajnokságon: a szombati döntőben szetthátrányból...","id":"20250607_Dramai-csataban-nyerte-Gauff-a-Roland-Garrost","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1ced7f6-4ba8-44e6-b268-c773dda4832f.jpg","index":0,"item":"657912f5-451c-4b75-878a-3e757893de3f","keywords":null,"link":"/sport/20250607_Dramai-csataban-nyerte-Gauff-a-Roland-Garrost","timestamp":"2025. június. 07. 19:13","title":"Drámai csatában nyerte Gauff a Roland Garrost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Belehalt sérüléseibe egy idős nő, akit elgázolt egy teherautó szombaton reggel Budapesten a IV. kerületben.","shortLead":"Belehalt sérüléseibe egy idős nő, akit elgázolt egy teherautó szombaton reggel Budapesten a IV. kerületben.","id":"20250607_Teherauto-gazolt-halalra-egy-idos-not-Ujpesten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1.jpg","index":0,"item":"6ab2dfea-4f4b-45bb-a54f-b712c0309401","keywords":null,"link":"/cegauto/20250607_Teherauto-gazolt-halalra-egy-idos-not-Ujpesten","timestamp":"2025. június. 07. 10:37","title":"Teherautó gázolt halálra egy idős nőt Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2eb45b-2b86-4a89-8b77-80dc5048878c","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Az orvost nem pótolják, a szakvéleményét nem helyettesítik, de az ő felügyelete mellett hasznosak lehetnek a hétköznapokban a kifejezetten krónikus betegek számára fejlesztett alkalmazások.","shortLead":"Az orvost nem pótolják, a szakvéleményét nem helyettesítik, de az ő felügyelete mellett hasznosak lehetnek...","id":"20250607_hvg-egeszsegugyi-alkalmazasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f2eb45b-2b86-4a89-8b77-80dc5048878c.jpg","index":0,"item":"a1922c8b-2824-46d8-861d-d8d594690be7","keywords":null,"link":"/360/20250607_hvg-egeszsegugyi-alkalmazasok","timestamp":"2025. június. 07. 17:30","title":"Mutatunk 5 telefonos alkalmazást, amelyek segítenek megőrizni az egészségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]