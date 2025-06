Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"603fb4be-2916-4953-9daa-3a9c3dd297c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Alexander Dobrindt német belügyminiszter támogatja, hogy a rendőrséget szereljék fel elektromos sokkoló pisztolyokkal, más néven Taserekkel.","shortLead":"Alexander Dobrindt német belügyminiszter támogatja, hogy a rendőrséget szereljék fel elektromos sokkoló pisztolyokkal...","id":"20250608_Elektromos-sokkolo-pisztolyokkal-szerelnek-fel-a-nemet-rendoroket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/603fb4be-2916-4953-9daa-3a9c3dd297c1.jpg","index":0,"item":"634aa129-22d4-40f5-bcf5-2455ab950e28","keywords":null,"link":"/vilag/20250608_Elektromos-sokkolo-pisztolyokkal-szerelnek-fel-a-nemet-rendoroket","timestamp":"2025. június. 08. 09:34","title":"Elektromos sokkoló pisztolyokkal szerelnék fel a német rendőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f9cb224-49a6-468f-bf2f-24043d6a8af7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a Demokrata főszerkesztője nem nevezte meg, de bizonyos jelek arra utalnak, hogy ez a politikus Menczer Tamás volt.","shortLead":"Bár a Demokrata főszerkesztője nem nevezte meg, de bizonyos jelek arra utalnak, hogy ez a politikus Menczer Tamás volt.","id":"20250606_bencsik-sajtoklub-eltavolitas-menczer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f9cb224-49a6-468f-bf2f-24043d6a8af7.jpg","index":0,"item":"4465b805-5b83-4922-82eb-598b38a8632d","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_bencsik-sajtoklub-eltavolitas-menczer","timestamp":"2025. június. 06. 09:37","title":"Bencsik András szerint egy politikus szólt le, hogy tegyék ki a Sajtóklubból, miután olyasmit írt róla, ami nem tetszett neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"265abb47-7b72-45db-9e75-66d067143d23","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az Utolsó Igazi Filmsztár égő ejtőernyős ugrásaival került a rekordok könyvébe.","shortLead":"Az Utolsó Igazi Filmsztár égő ejtőernyős ugrásaival került a rekordok könyvébe.","id":"20250606_Tom-Cruise-vegre-Guinness-rekorder-lett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/265abb47-7b72-45db-9e75-66d067143d23.jpg","index":0,"item":"21108254-eca5-43ca-b7c0-113adc75e4d3","keywords":null,"link":"/elet/20250606_Tom-Cruise-vegre-Guinness-rekorder-lett","timestamp":"2025. június. 06. 11:28","title":"Tom Cruise végre Guinness-rekorder lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b47d9a11-78a1-4a42-b0e3-3ad59a872ee0","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"Mi történik a testünkben, ha az ideális alak és testsúly elérése érdekében különböző diétákkal sanyargatjuk magunkat? Hogyan hat ez a női szervezetre, és milyen káros hatással lehet párkapcsolatunkra és szexuális életünkre?","shortLead":"Mi történik a testünkben, ha az ideális alak és testsúly elérése érdekében különböző diétákkal sanyargatjuk magunkat...","id":"20250324_Onsanyargatas-taplalkozas-huvelyszarazsag-cikatridina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b47d9a11-78a1-4a42-b0e3-3ad59a872ee0.jpg","index":0,"item":"5b038ed7-d203-4f9c-8b60-70d08be92d62","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250324_Onsanyargatas-taplalkozas-huvelyszarazsag-cikatridina","timestamp":"2025. június. 07. 19:30","title":"Önsanyargatás a tökéletes alakért? Mutatjuk, mi mindennek árthat, ha folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"e7417bcd-9839-4046-a737-aa0dc5e8c48f","c_author":"Martini Noémi","category":"itthon","description":"Maja T. német állampolgár, a 2023-as antifatámadások egyik vádlottja. Ügye nemzetközi figyelmet kapott, a magyar börtönkörülmények elleni tiltakozása az igazságszolgáltatás hiányosságait mutatja meg. Politikai konfliktusokat okoz továbbá, hogy elkapkodott kiadatását a német alkotmánybíróság jogsértőnek találta. Magyarországi tárgyalása mindezek ellenére pénteken folytatódott.","shortLead":"Maja T. német állampolgár, a 2023-as antifatámadások egyik vádlottja. Ügye nemzetközi figyelmet kapott, a magyar...","id":"20250606_szelsojobbosok-antifak-feszultek-egymasnak-az-ehsegsztrajkba-kezdett-nemet-queer-aktivista-targyalasan-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7417bcd-9839-4046-a737-aa0dc5e8c48f.jpg","index":0,"item":"c920bd66-fd62-424f-910e-b0bccd0ca736","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_szelsojobbosok-antifak-feszultek-egymasnak-az-ehsegsztrajkba-kezdett-nemet-queer-aktivista-targyalasan-ebx","timestamp":"2025. június. 06. 19:50","title":"Szélsőjobbosok és antifák feszültek egymásnak a Markó utcában, az éhségsztrájkoló német queer aktivista tárgyalása közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c8ddeb-d41b-415e-9263-f4c99fa3895f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A The Washington Post biztonságpolitikai szakírója szerint a véres viszály immár nem csupán Oroszországra, hanem más országokra is kiterjed. A fedett akciók teljesen új dimenziót adnak a konfliktusnak, amely a jelek szerint egyáltalán nem csillapodik.","shortLead":"A The Washington Post biztonságpolitikai szakírója szerint a véres viszály immár nem csupán Oroszországra, hanem más...","id":"20250606_David-Ignatius-Oroszorszag-Ukrajna-piszkos-haboru-Magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26c8ddeb-d41b-415e-9263-f4c99fa3895f.jpg","index":0,"item":"12007a74-7e9f-42f2-b62c-2239022d6f03","keywords":null,"link":"/360/20250606_David-Ignatius-Oroszorszag-Ukrajna-piszkos-haboru-Magyarorszag","timestamp":"2025. június. 06. 17:27","title":"David Ignatius: A most kezdődő piszkos háború átterjedhet Magyarországra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba11e60-fce3-42fe-998b-d1986513d7ac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vita azt követően robbant ki, hogy múlt héten egy határvillongásban életét vesztette egy kambodzsai katona.","shortLead":"A vita azt követően robbant ki, hogy múlt héten egy határvillongásban életét vesztette egy kambodzsai katona.","id":"20250606_kambodzsa-thaifold-hatarvita-katonai-feszultseg-hatarvillongas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bba11e60-fce3-42fe-998b-d1986513d7ac.jpg","index":0,"item":"4226ca4e-2886-460c-801c-2ab92a8dfaf4","keywords":null,"link":"/vilag/20250606_kambodzsa-thaifold-hatarvita-katonai-feszultseg-hatarvillongas","timestamp":"2025. június. 06. 13:18","title":"Fellángolt egy határvita Thaiföld és Kambodzsa között, Bangkok magas szintű katonai művelettel fenyegetőzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Washington Post szerzője szerint indokolt szigorítani a kínaiak beutazását. Neves német közéleti személyiségek felszólították az EU-t, hogy lépjen fel a magyar Pride érdekében. Trump egy puhány erősember. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"A Washington Post szerzője szerint indokolt szigorítani a kínaiak beutazását. Neves német közéleti személyiségek...","id":"20250606_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"22114620-037e-4af1-ae8c-958716f705a4","keywords":null,"link":"/360/20250606_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. június. 06. 10:40","title":"Diákújságírók leplezték le, hogyan kémkednek kínai hallgatók a Stanfordon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]