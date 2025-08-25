Kétezer éve elsüllyedt város nyomait találták meg Egyiptom partjainál

Egyiptomi régészek egy több mint kétezer éves dokkot, szobrokat és mészkő épületek darabjait emelték ki az Abu Qir-öböl mélyéről. A kutatók szerint a megtalált romok az ókori Canopus városa maradványai lehetnek, amely a Ptolemaiosz-korban és a Római Birodalom idején fontos kereskedelmi és vallási központ volt – írja a The Guardian.

A várost földrengések és a tengerszint emelkedése nyelte el évszázadokkal ezelőtt. A megtalált emlékeket daruk és búvárok segítségével emelték ki a mélyből, de Serif Fathi turisztikai és régiségügyi miniszter szerint a legtöbb örökség „az óceán mélyén marad”, mert nem tudják onnan biztonságosan felhozni.

A víz alatti romok között egykori lakóházak, kereskedelmi épületek és szentélyek maradványai találhatók. Felfedeztek víztározókat, sziklába vájt tavakat is, amelyeket valószínűleg haltenyésztésre és víz tárolására használtak.

Különösen figyelemreméltó lelet egy részben megőrzött szfinx, amely II. Ramszesz nevét viseli, valamint egy gránitból faragott, lefejezett Ptolemaiosz-alak és egy római nemes márványportréja. A kutatók egy 125 méter hosszú dokkot is feltártak, amelyet még a bizánci korig használtak.