Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22b8d630-6d7e-4531-98c8-3aa5c272ec88","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Központi Statisztikai Hivatal közölte az adatokat.","shortLead":"A Központi Statisztikai Hivatal közölte az adatokat.","id":"20180928_A_nyugdijasok_tobbet_beszelnek_telefonon_mint_a_fiatalok__itt_a_bizonyitek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22b8d630-6d7e-4531-98c8-3aa5c272ec88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d35048-32a0-4d24-a489-5452027f0343","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_A_nyugdijasok_tobbet_beszelnek_telefonon_mint_a_fiatalok__itt_a_bizonyitek","timestamp":"2018. szeptember. 28. 07:15","title":"A nyugdíjasok többet beszélnek telefonon, mint a fiatalok – itt a bizonyíték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e4282d-6301-4a9b-a46f-2868572b99b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20180928_Mar_kozel_lehet_a_koreai_valsag_megoldasa_Trump_utan_Thurmer_Gyula_is_eszakkoreaiakkal_targyal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43e4282d-6301-4a9b-a46f-2868572b99b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e2e799-3613-4ef9-91b2-21d13ddcb8cf","keywords":null,"link":"/vilag/20180928_Mar_kozel_lehet_a_koreai_valsag_megoldasa_Trump_utan_Thurmer_Gyula_is_eszakkoreaiakkal_targyal","timestamp":"2018. szeptember. 28. 09:22","title":"Már közel lehet a koreai válság megoldása, Trump után Thürmer Gyula is észak-koreaiakkal tárgyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mert túl kemény kereskedelmi lépéseket vezetett be Kínával szemben, magyarázta, de ennél pontosabban nem indokolta állítását.","shortLead":"Mert túl kemény kereskedelmi lépéseket vezetett be Kínával szemben, magyarázta, de ennél pontosabban nem indokolta...","id":"20180926_Trump_szerint_Kina_pedig_ellene_avatkozott_be_az_elnokvalasztasba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08007681-139e-4d27-81bf-dfd3898798a8","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Trump_szerint_Kina_pedig_ellene_avatkozott_be_az_elnokvalasztasba","timestamp":"2018. szeptember. 26. 21:02","title":"Trump szerint Kína ellene akar beavatkozni a közelgő választásokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39966249-491b-45ee-8f7c-140f631152fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még mindig tud újat mutatni az évek óta elég magas fordulatszámot diktáló magyarországi lakáspiac: az idei év második felében nagyon megugrott a kereslet.","shortLead":"Még mindig tud újat mutatni az évek óta elég magas fordulatszámot diktáló magyarországi lakáspiac: az idei év második...","id":"20180928_Csaknem_ketszer_annyian_neznek_meg_egy_lakashirdetest_mint_tavaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39966249-491b-45ee-8f7c-140f631152fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f9344c-bade-477d-adbc-abb333b50f30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Csaknem_ketszer_annyian_neznek_meg_egy_lakashirdetest_mint_tavaly","timestamp":"2018. szeptember. 28. 09:39","title":"Csaknem kétszer annyian néznek meg egy lakáshirdetést, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d323c3c-9a8b-4fbb-8785-ca4895b3d160","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eltüntetik belőlük a mesterséges összetevőket. ","shortLead":"Eltüntetik belőlük a mesterséges összetevőket. ","id":"20180927_Egeszsegesebbek_lesznek_a_tengerentuli_mekis_hamburgerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d323c3c-9a8b-4fbb-8785-ca4895b3d160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba8788f-32a0-45a3-875d-0f9549019078","keywords":null,"link":"/elet/20180927_Egeszsegesebbek_lesznek_a_tengerentuli_mekis_hamburgerek","timestamp":"2018. szeptember. 27. 15:19","title":"Egészségesebbek lesznek a tengerentúli mekis hamburgerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2845586-49e0-48ce-bf49-47e5029ee176","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Értékesíti az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) azokat az ingatlanokat, melyeket a Farkas Flórián volt miniszterelnöki biztos nevével összekapcsolódó Híd a Munka Világába program keretében vásároltak. Bár eljárás folyik a szervezet ellen, az ingatlanokon nincs vagyonzár. ","shortLead":"Értékesíti az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) azokat az ingatlanokat, melyeket a Farkas Flórián volt miniszterelnöki...","id":"20180928_Ugy_adjak_el_a_csodbe_torkollt_roma_program_ingatlanvagyonat_hogy_eljaras_folyik_ellenuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2845586-49e0-48ce-bf49-47e5029ee176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ae7a64-45bf-4314-99b0-b59cfcf487de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Ugy_adjak_el_a_csodbe_torkollt_roma_program_ingatlanvagyonat_hogy_eljaras_folyik_ellenuk","timestamp":"2018. szeptember. 28. 09:08","title":"Úgy adják el a csődbe torkollt romaprogram ingatlanvagyonát, hogy eljárás folyik ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8b882b-1c0d-4659-9431-593ce941dd17","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai Evantsonban rögzítette egy kamera, amint a gázüzemű Honda CRV-ben felrobbant a gáztartály. Az autót vezető nő súlyos égési sérüléseket szenvedett.","shortLead":"Az amerikai Evantsonban rögzítette egy kamera, amint a gázüzemű Honda CRV-ben felrobbant a gáztartály. Az autót vezető...","id":"20180927_gazuzemu_auto_gaztartaly_robbanas_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc8b882b-1c0d-4659-9431-593ce941dd17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"039b8e0e-083e-4b05-812c-e9ab80b022fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180927_gazuzemu_auto_gaztartaly_robbanas_video","timestamp":"2018. szeptember. 27. 16:21","title":"Menet közben robbant fel a kocsi gáztartálya, széttépte a kocsi hátulját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d5d9ae-b57b-4e70-bbc5-068de49ce4ce","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"A történetének legnagyobb átalakításába belekezdett svéd IKEA három év alatt gyökeresen megváltoztatja üzleti modelljét: az eladások alapján a világ legnagyobb bútorforgalmazója jelentősen növelné az online-forgalmat, és hangsúlyozottan jelen akar lenni a városközpontokban. Jesper Brodin, az IKEA egy évvel ezelőtt kinevezett új elnök-vezérigazgatója az esélyekről, a kihívásokról, és a magyarországi tervekről beszélt. ","shortLead":"A történetének legnagyobb átalakításába belekezdett svéd IKEA három év alatt gyökeresen megváltoztatja üzleti...","id":"20180927_Az_Ikea_hazhoz_megy_es_beszelgetni_akar__interju_az_uj_cegvezerrel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13d5d9ae-b57b-4e70-bbc5-068de49ce4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5393ccb-6491-489b-a5e7-75160105f942","keywords":null,"link":"/kkv/20180927_Az_Ikea_hazhoz_megy_es_beszelgetni_akar__interju_az_uj_cegvezerrel","timestamp":"2018. szeptember. 27. 12:56","title":"Az IKEA házhoz megy, és beszélgetni akar – interjú az új cégvezérrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]