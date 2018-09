Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e218799e-d3dd-43e4-bd73-8937bd830a2b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hogy pontosan mikor, azt nem tudja, de már lát „közepes méretű lufikat”.\r

\r

","shortLead":"Hogy pontosan mikor, azt nem tudja, de már lát „közepes méretű lufikat”.\r

\r

","id":"20180923_Nehany_even_belul_itt_az_ujabb_valsag__allija_a_Nobeldijas_kozgazdasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e218799e-d3dd-43e4-bd73-8937bd830a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5bb8f5e-8caf-471d-8a7f-237678bf4ce3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Nehany_even_belul_itt_az_ujabb_valsag__allija_a_Nobeldijas_kozgazdasz","timestamp":"2018. szeptember. 23. 11:03","title":"Néhány éven belül itt az újabb válság – állíja a Nobel-díjas közgazdász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d417480-f0d7-46b3-864e-7537902daeff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Óvatosabbak lettek az emberek, amikor hitelből vesznek lakást, de máshogy nem tudják megoldani a vásárlást.","shortLead":"Óvatosabbak lettek az emberek, amikor hitelből vesznek lakást, de máshogy nem tudják megoldani a vásárlást.","id":"20180922_Hatbol_egy_lakasvasarlo_ussza_meg_hitelfelvetel_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d417480-f0d7-46b3-864e-7537902daeff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d79d61-a56f-4524-aaea-190f18afd862","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180922_Hatbol_egy_lakasvasarlo_ussza_meg_hitelfelvetel_nelkul","timestamp":"2018. szeptember. 22. 14:40","title":"Hatból egy lakásvásárló ússza meg hitelfelvétel nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Soha nem volt ennyire magas a lengyel kivándorlók átlagfizetése","shortLead":"Soha nem volt ennyire magas a lengyel kivándorlók átlagfizetése","id":"20180922_326_ezres_magyar_atlagfizetes_Egy_lengyel_vendegmunkas_mar_le_sem_hajol_ennyiert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd7b329-d0fd-466b-a683-4afbdde89332","keywords":null,"link":"/kkv/20180922_326_ezres_magyar_atlagfizetes_Egy_lengyel_vendegmunkas_mar_le_sem_hajol_ennyiert","timestamp":"2018. szeptember. 22. 15:50","title":"326 ezres magyar átlagfizetés? Egy lengyel vendégmunkás már le sem hajol ennyiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b202f5d-b8a6-4524-a316-8de1edb768c5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Varga Mihály szerint az ország előtt álló kihívásokra az olyan közösségekre támaszkodva adják meg a választ, mint a pesterzsébeti reformátusoké.","shortLead":"Varga Mihály szerint az ország előtt álló kihívásokra az olyan közösségekre támaszkodva adják meg a választ, mint...","id":"20180923_Ha_templomra_kell_a_penz_arra_szivesen_ad_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b202f5d-b8a6-4524-a316-8de1edb768c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e6cde87-883a-4fdc-a7d7-399ae6ec5112","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Ha_templomra_kell_a_penz_arra_szivesen_ad_a_kormany","timestamp":"2018. szeptember. 23. 19:59","title":"Ha templomra kell a pénz, arra szívesen ad a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b568b613-2b41-46e8-a955-796ba4327a8a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A miskolci csapat szerint a péntek esti meccsen a szlovák szurkolói csoportok titokban hoztak huligánokat a mérkőzésre, akik rátámadtak a miskolci biztonsági őrökre. Mindkét ország szövetsége mélyen elítélte az esetet.","shortLead":"A miskolci csapat szerint a péntek esti meccsen a szlovák szurkolói csoportok titokban hoztak huligánokat a mérkőzésre...","id":"20180922_Szlovak_ultrak_balheztak_a_DVTK_Jegesmedvek_hokimeccsen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b568b613-2b41-46e8-a955-796ba4327a8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ce85664-abf1-4350-8ee9-47a44eb23a05","keywords":null,"link":"/sport/20180922_Szlovak_ultrak_balheztak_a_DVTK_Jegesmedvek_hokimeccsen","timestamp":"2018. szeptember. 22. 15:03","title":"Szlovák ultrák balhéztak a miskolci hokimeccsen, a szövetségek elítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ed4a2d-bd05-447b-adcd-deaff5666309","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Olyan ádázan rombolja a főváros önállóságát az állam, hogy ma már Tarlós István tűnhet Budapesten a demokrácia végvári vitézének. Holott a legvalószínűbb, hogy Orbánék beszántják az egész Fővárosi Önkormányzatot és vele együtt a főpolgármesterséget.","shortLead":"Olyan ádázan rombolja a főváros önállóságát az állam, hogy ma már Tarlós István tűnhet Budapesten a demokrácia végvári...","id":"201832__liberalis_feszek__tarlospotlas__oriasberuhazasok__budapest_bevetele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1ed4a2d-bd05-447b-adcd-deaff5666309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75eb28b5-5f20-4896-8483-e5108e729965","keywords":null,"link":"/itthon/201832__liberalis_feszek__tarlospotlas__oriasberuhazasok__budapest_bevetele","timestamp":"2018. szeptember. 23. 15:00","title":"Tarlóson múlhat, hogy teljesen átszabják-e fővárosi önkormányzati rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"029dbdfa-7a90-498b-89b9-7ccc477a6447","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A budapesti zéró szobor viszonylag új, de voltak elődjei is. Más fővárosokban is kalandos története van a az úthálózat origójaként szolgáló jeleknek.","shortLead":"A budapesti zéró szobor viszonylag új, de voltak elődjei is. Más fővárosokban is kalandos története van a az úthálózat...","id":"201831_nulladik_kilometerpontok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=029dbdfa-7a90-498b-89b9-7ccc477a6447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44000eb-d058-4e6e-bcf5-da24df733bfe","keywords":null,"link":"/elet/201831_nulladik_kilometerpontok","timestamp":"2018. szeptember. 22. 13:00","title":"Szobor, réztábla, gyémánt - megoldások nulladik kilométerpontokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"629d93e2-4564-45c5-bd1b-1ca505ce4d5b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fenntartható és etikus élelmiszertermelésről tartanak vasárnap népszavazást Svájcban, s közben arról is döntenek, hogy megemeljék-e az élelmiszerimport vámterheit. A svájciak azt is tudni akarják, pontosan mit esznek meg.","shortLead":"A fenntartható és etikus élelmiszertermelésről tartanak vasárnap népszavazást Svájcban, s közben arról is döntenek...","id":"20180923_Tudni_akarjak_a_svajciak_mit_etetnek_meg_veluk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=629d93e2-4564-45c5-bd1b-1ca505ce4d5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"479dfd4d-d2b8-4b70-9401-a28d09b1071a","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Tudni_akarjak_a_svajciak_mit_etetnek_meg_veluk","timestamp":"2018. szeptember. 23. 11:13","title":"Tudni akarják a svájciak, mit etetnek meg velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]