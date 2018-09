Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a6d704d-bc3f-49ab-81bd-ae2907a79333","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A „medikán” olyasmi, mint a hurrikán vagy a tájfun, de sokkal ritkább.","shortLead":"A „medikán” olyasmi, mint a hurrikán vagy a tájfun, de sokkal ritkább.","id":"20180928_Furcsa_vihar_kozelit_Europa_fele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a6d704d-bc3f-49ab-81bd-ae2907a79333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"296f13a4-cf68-479b-8d4a-6b26e19eca86","keywords":null,"link":"/vilag/20180928_Furcsa_vihar_kozelit_Europa_fele","timestamp":"2018. szeptember. 28. 19:50","title":"Furcsa vihar közelít Európa felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még nem indított nyomozást az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) a Kárpátalján kiadott magyar útlevelek ügyében, ellentétben Jurij Lucenko főügyész állításával - közölte Olena Hitljanszka, az SZBU szóvivője a LIGA.net ukrán hírportál szerint.","shortLead":"Még nem indított nyomozást az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) a Kárpátalján kiadott magyar útlevelek ügyében...","id":"20180928_Az_ukranok_sem_tudjak_hogy_vizsgaljake_a_magyar_utlevelek_ugyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56bde295-bb36-4ef9-a6d4-b19ca2867d8f","keywords":null,"link":"/vilag/20180928_Az_ukranok_sem_tudjak_hogy_vizsgaljake_a_magyar_utlevelek_ugyet","timestamp":"2018. szeptember. 28. 09:52","title":"Az ukránok sem tudják, hogy vizsgálják-e a magyar útlevelek ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9db5e4a8-22f8-439a-be3a-d676b8e257ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tajvan egyik legnépszerűbb etikus hackere (természetesen) a Facebookon jelentette be, élőben közvetíti majd, ahogy letörli a Facebookról Mark Zuckerberg Facebook-oldalát.","shortLead":"Tajvan egyik legnépszerűbb etikus hackere (természetesen) a Facebookon jelentette be, élőben közvetíti majd, ahogy...","id":"20180929_facebook_mark_zuckerberg_facebook_odala_etikus_hacker_chang_chi_yuan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9db5e4a8-22f8-439a-be3a-d676b8e257ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d06ce3-91ba-4188-8e62-43384a7dfa8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180929_facebook_mark_zuckerberg_facebook_odala_etikus_hacker_chang_chi_yuan","timestamp":"2018. szeptember. 29. 11:03","title":"Vasárnap 12 órakor üljön le a Facebook elé: élőben közvetíti egy hacker, ahogy letörli Zuckerberget a Facebookról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0990a223-3242-4ed7-9054-5273209d02bd","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Legfelső Bíróság is elutasította a vádlott kegyelmi kérvényét, ezért a 35 éves nőt kivégezték a kínai Hangcsou városában.","shortLead":"A Legfelső Bíróság is elutasította a vádlott kegyelmi kérvényét, ezért a 35 éves nőt kivégezték a kínai Hangcsou...","id":"20180928_Kivegeztek_a_jatekfuggo_bebiszittert_aki_megolte_a_gondjaira_bizott_gyerekeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0990a223-3242-4ed7-9054-5273209d02bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bded49b-2511-4d6a-8e41-83ed96c781b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Kivegeztek_a_jatekfuggo_bebiszittert_aki_megolte_a_gondjaira_bizott_gyerekeket","timestamp":"2018. szeptember. 28. 15:57","title":"Kivégezték a játékfüggő bébiszittert, aki megölte a gondjaira bízott gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Eddig a szervezet utalta Sávolt Attila 6 ezer eurós bérét, mostantól azonban játékosa dönt arról, mennyit ad a trénerének – írja a Magyar Idők.","shortLead":"Eddig a szervezet utalta Sávolt Attila 6 ezer eurós bérét, mostantól azonban játékosa dönt arról, mennyit ad...","id":"20180928_felmond_a_teniszszovetseg_savolt_attilanak_fucsovics_marton_edzojenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b0f764-1c1d-47ad-8571-49d04cc707aa","keywords":null,"link":"/sport/20180928_felmond_a_teniszszovetseg_savolt_attilanak_fucsovics_marton_edzojenek","timestamp":"2018. szeptember. 28. 11:24","title":"Felmond a szövetség Fucsovics edzőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bd34c3e-60fc-46ee-89e0-484468aa9a71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tóth Pál önkormányzati képviselőnél elszakadt a cérna.","shortLead":"Tóth Pál önkormányzati képviselőnél elszakadt a cérna.","id":"20180928_Nem_kapott_valaszt_motolovkoktellal_fenyegetozott_az_ozdi_fideszes__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bd34c3e-60fc-46ee-89e0-484468aa9a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee570c7-0977-4c99-b6a9-e21e396bac48","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_Nem_kapott_valaszt_motolovkoktellal_fenyegetozott_az_ozdi_fideszes__video","timestamp":"2018. szeptember. 28. 10:11","title":"Nem kapott választ, Molotov-koktéllal fenyegetőzött az ózdi fideszes – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a71580d-5429-4fcc-b7b9-0c93e849462a","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Országszerte péntekre időzítették a devizahitelesek a demonstrációkat, mindenütt a végrehajtások felfüggesztését kérik, miután az Európai Bíróság nem sokkal ezelőtt kimondta, hogy tisztességtelen lehet az a hitelszerződés, amelyben a feltételeket nem világosan írják le. Szegeden olyan nő is tüntetett, aki banki ügyintéző volt.","shortLead":"Országszerte péntekre időzítették a devizahitelesek a demonstrációkat, mindenütt a végrehajtások felfüggesztését kérik...","id":"20180928_Volt_banki_ugyintezo_is_egyutt_tuntetett_a_devizasokkal_Szegeden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a71580d-5429-4fcc-b7b9-0c93e849462a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e240006-bc71-4d59-b0f6-5dbca1dbb9fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Volt_banki_ugyintezo_is_egyutt_tuntetett_a_devizasokkal_Szegeden","timestamp":"2018. szeptember. 28. 14:18","title":"A volt hitelügyintéző is megégette magát, együtt tüntetett devizakárosult sorstársaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök helyett Gulyás Gergely vette át a kitüntetést.","shortLead":"A miniszterelnök helyett Gulyás Gergely vette át a kitüntetést.","id":"20180928_1956os_emlekermet_kapott_Orban_Viktor_de_az_alapito_csaladja_hiaba_varta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de657d61-80fa-41b1-a715-d0d490a07d12","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_1956os_emlekermet_kapott_Orban_Viktor_de_az_alapito_csaladja_hiaba_varta","timestamp":"2018. szeptember. 28. 20:56","title":"1956-os emlékérmet kapott Orbán Viktor, de az alapító családja hiába várta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]