Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce1e9dc0-bf7a-47e9-bd91-ee8be7293a27","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A Samsung már régi motorosnak számít az okosórák viszonylag fiatal világában, ezért nagyon kíváncsi voltam, hogyan tehetik könnyebbé az életemet a világ jelenlegi legprofibb hordozható okoseszközei.","shortLead":"A Samsung már régi motorosnak számít az okosórák viszonylag fiatal világában, ezért nagyon kíváncsi voltam, hogyan...","id":"samsungbch_20181017_Sportos_vagy_elegans__Samsung_okosorakat_teszteltunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce1e9dc0-bf7a-47e9-bd91-ee8be7293a27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"881a3e2a-6727-4186-a2c5-28bb04f696e5","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20181017_Sportos_vagy_elegans__Samsung_okosorakat_teszteltunk","timestamp":"2018. október. 17. 20:23","title":"Sportos vagy elegáns – Samsung okosórákat teszteltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"64c61a4b-6c3b-482e-acb3-61fcb1a82935","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hollandok elvileg már a hetvenes évek óta így nyitják a kocsiajtót.","shortLead":"A hollandok elvileg már a hetvenes évek óta így nyitják a kocsiajtót.","id":"20181018_holland_ajtonyitas_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64c61a4b-6c3b-482e-acb3-61fcb1a82935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05d0a6d0-f342-460a-a531-642139a970f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181018_holland_ajtonyitas_video","timestamp":"2018. október. 19. 04:05","title":"Van, ahol már szinte kötelező a holland ajtónyitás. Tudja mi az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14486c51-82c5-4f44-b245-3a92d043c00c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181018_Magyar_cowboyok_A_Vogue_racsodalkozott_a_Hortobagyra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14486c51-82c5-4f44-b245-3a92d043c00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f00d27-f60d-4ca6-9862-03ee8456cbf2","keywords":null,"link":"/elet/20181018_Magyar_cowboyok_A_Vogue_racsodalkozott_a_Hortobagyra","timestamp":"2018. október. 18. 10:40","title":"Magyar cowboyok? A Vogue rácsodálkozott a Hortobágyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c50d4c-51fd-409a-967f-5ffb610e1beb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A meglévő szerződések kifutásával fokozatosan csökken majd a lakástakarékok szerepe, a piacra pedig új termékek lépnek majd be.","shortLead":"A meglévő szerződések kifutásával fokozatosan csökken majd a lakástakarékok szerepe, a piacra pedig új termékek lépnek...","id":"20181018_Ezek_a_lakasfinanszirozasi_termekek_lepnek_az_ltpk_helyere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6c50d4c-51fd-409a-967f-5ffb610e1beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9af4f89-08e7-4d99-bf24-d65b3918da94","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181018_Ezek_a_lakasfinanszirozasi_termekek_lepnek_az_ltpk_helyere","timestamp":"2018. október. 18. 09:50","title":"Ezek a lakásfinanszírozási termékek lépnek az ltp-k helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy júliusban bekapcsolt érdekes funkció bővítésén ügyködhetnek az Instagramnál, amely elsősorban azoknak kedvez, akik minden fotót végignéztek saját képfolyamukban. ","shortLead":"Egy júliusban bekapcsolt érdekes funkció bővítésén ügyködhetnek az Instagramnál, amely elsősorban azoknak kedvez, akik...","id":"20181017_instagram_egyelore_a_vegere_ertel_elmult_2_nap_osszes_uj_bejegyzese_kepfolyam_instagram_regebbi_bejegyzesek_kepek_felfedezese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b52f50d-fe3b-461f-840f-790de6d3052d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_instagram_egyelore_a_vegere_ertel_elmult_2_nap_osszes_uj_bejegyzese_kepfolyam_instagram_regebbi_bejegyzesek_kepek_felfedezese","timestamp":"2018. október. 17. 18:03","title":"Éjjel-nappal fotókat nézetne velünk az Instagram, már készül az újítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893fb141-9819-44e7-a411-f9857a457ae9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az első adatok szerint egy legalább 300 gramm TNT-nek megfelelő romboló hatású pokolgép robbant a kercsi műszaki főiskola épületében. A pokolgépet valószínűleg valamilyen más tárggyal álcázták – jelentették be Moszkvában. Már 18 halottról és 50 sebesült szólnak a jelentések.","shortLead":"Az első adatok szerint egy legalább 300 gramm TNT-nek megfelelő romboló hatású pokolgép robbant a kercsi műszaki...","id":"20181017_300_gram_TNTegyenerteku_bomba_robbant_a_Krimben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=893fb141-9819-44e7-a411-f9857a457ae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f6261dd-b94d-40ec-9e53-03986a7b4497","keywords":null,"link":"/vilag/20181017_300_gram_TNTegyenerteku_bomba_robbant_a_Krimben","timestamp":"2018. október. 17. 14:04","title":"Már a beszláni öldöklést emlegetik a krími iskolai támadással kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e810de77-bc88-400d-825b-d55428af978f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Stéphane Horel oknyomozó újságíró új könyve a gazdasági lobbikról a napokban jelent meg Franciaországban. Már három évvel ezelőtt is publikált egy hasonló művet, amelyért tekintélyes sajtódíjat is kapott. De most 10 év aprólékos kutatómunkáját összegzi. ","shortLead":"Stéphane Horel oknyomozó újságíró új könyve a gazdasági lobbikról a napokban jelent meg Franciaországban. Már három...","id":"20181018_Nekiment_a_minisztert_is_buktato_gazdasagi_lobbiknak_a_francia_oknyomozo_ujsagiro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e810de77-bc88-400d-825b-d55428af978f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe32e428-b77b-4a7d-8086-a566d89018a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181018_Nekiment_a_minisztert_is_buktato_gazdasagi_lobbiknak_a_francia_oknyomozo_ujsagiro","timestamp":"2018. október. 18. 10:59","title":"Nekiment a minisztert is buktató gazdasági lobbiknak a francia oknyomozó újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a9d3a1-501b-4dd1-81cf-843efafae190","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha jövőre meghosszabbítják Michael O'Leary szerződését, akkor sem töltené ki az öt évet a Ryanair élén. Azt is elmondta: újabb bázisokat zárhatnak be, ha tovább drágul az olaj.","shortLead":"Ha jövőre meghosszabbítják Michael O'Leary szerződését, akkor sem töltené ki az öt évet a Ryanair élén. Azt is...","id":"20181017_Kiderult_mikor_tavozik_a_Ryanair_vezere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15a9d3a1-501b-4dd1-81cf-843efafae190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c616fd-c586-49a9-ac61-578eace9129a","keywords":null,"link":"/kkv/20181017_Kiderult_mikor_tavozik_a_Ryanair_vezere","timestamp":"2018. október. 17. 15:47","title":"Kiderült, mikor távozik a Ryanair vezére?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]