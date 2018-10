Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a817f5ae-03e9-4e04-9609-b6bc519d488a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A török elnök, Recep Tayyip Erdogan tartott tájékoztatót kedden a meggyilkolt szaúdi újságíró, Dzsamál Hasogdzsi ügyében. ","shortLead":"A török elnök, Recep Tayyip Erdogan tartott tájékoztatót kedden a meggyilkolt szaúdi újságíró, Dzsamál Hasogdzsi...","id":"20181023_Megszolalt_Erdogan_a_meggyilkolt_szaudi_ujsagiroval_kapcsolatban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a817f5ae-03e9-4e04-9609-b6bc519d488a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70635e8b-b020-4c2f-841d-d412d330c61b","keywords":null,"link":"/vilag/20181023_Megszolalt_Erdogan_a_meggyilkolt_szaudi_ujsagiroval_kapcsolatban","timestamp":"2018. október. 23. 12:08","title":"Kitervelt, barbár gyilkosság – Erdogan kitálalt a szaúdi újságíró megöléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b30908d6-8692-454c-8b62-39a44a417b63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Naponta négy órát ingáznak Dunaújvárosból Budapestre, de albérletet nem akartak kiadni nekik.","shortLead":"Naponta négy órát ingáznak Dunaújvárosból Budapestre, de albérletet nem akartak kiadni nekik.","id":"20181022_vakvezeto_kutya_alberlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b30908d6-8692-454c-8b62-39a44a417b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744ed217-bae9-4afb-a0ca-f7d799bb1ffa","keywords":null,"link":"/itthon/20181022_vakvezeto_kutya_alberlet","timestamp":"2018. október. 22. 19:44","title":"Segítettek a nézők, sikerült albérletet találni a vakvezető kutyás fiatalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8220f22-7b9b-45e5-8e45-30f6148311b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több ezer ember indult meg a közép-amerikai országokból az Egyesült Államok felé.","shortLead":"Több ezer ember indult meg a közép-amerikai országokból az Egyesült Államok felé.","id":"20181022_Donald_Trump_remalma_zajlik_epp_a_mexikoi_hatarnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8220f22-7b9b-45e5-8e45-30f6148311b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031fea6a-3a6a-4bb8-99a2-3b7932ae3466","keywords":null,"link":"/vilag/20181022_Donald_Trump_remalma_zajlik_epp_a_mexikoi_hatarnal","timestamp":"2018. október. 22. 12:35","title":"Donald Trump rémálma zajlik épp a mexikói határnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4546e43a-8f66-4bfb-8423-7cf654216dfb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181023_Amerikai_rockbanda_keszitett_klippet_Hadhazyek_tuntetesen__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4546e43a-8f66-4bfb-8423-7cf654216dfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bcccd29-eb22-45d8-95aa-7462e5a4fac3","keywords":null,"link":"/kultura/20181023_Amerikai_rockbanda_keszitett_klippet_Hadhazyek_tuntetesen__video","timestamp":"2018. október. 23. 17:45","title":"Amerikai rockbanda készített klipet Hadházyék tüntetésén - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kedden bekérették az osztrák külügyminisztériumba Szaúd-Arábia bécsi nagykövetét.","shortLead":"Kedden bekérették az osztrák külügyminisztériumba Szaúd-Arábia bécsi nagykövetét.","id":"20181024_Mar_Ausztriaig_er_Dzsamal_Hasogdzsi_meggyilkolasanak_ugye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2404aa93-114d-4a80-855b-1e7c8446611e","keywords":null,"link":"/vilag/20181024_Mar_Ausztriaig_er_Dzsamal_Hasogdzsi_meggyilkolasanak_ugye","timestamp":"2018. október. 24. 06:56","title":"Már Ausztriáig ér Dzsamál Hasogdzsi meggyilkolásának ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54f7b974-e811-454f-88be-3ed8acaedff8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sorra zárják be az iskolákat, a szállodák ablakaira pedig deszkákat szerelnek a 4-es erősségű hurrikán érkezése miatt. ","shortLead":"Sorra zárják be az iskolákat, a szállodák ablakaira pedig deszkákat szerelnek a 4-es erősségű hurrikán érkezése miatt. ","id":"20181023_230_kilometeroras_szellel_kozelit_Mexikohoz_Wilma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54f7b974-e811-454f-88be-3ed8acaedff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03f8c37-165b-4f0a-b6e4-c3f6989b0bc0","keywords":null,"link":"/vilag/20181023_230_kilometeroras_szellel_kozelit_Mexikohoz_Wilma","timestamp":"2018. október. 23. 08:56","title":"230 kilométer/órás széllel közelít Mexikóhoz Willa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113c4139-d415-485d-96f1-b510eb1363f9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök ma fogja ünnepelni október 23-át. ","shortLead":"A köztársasági elnök ma fogja ünnepelni október 23-át. ","id":"20181024_Ader_egy_hetre_Floridaba_ment_a_felesegevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=113c4139-d415-485d-96f1-b510eb1363f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b87f4941-e205-4f95-bdb7-f813bad03c99","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Ader_egy_hetre_Floridaba_ment_a_felesegevel","timestamp":"2018. október. 24. 08:18","title":"Áder egy hétre Floridába ment a feleségével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79325887-0238-4c91-9ac3-040f07d479b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Előrendelhető a HTC Exodus 1 blockchain mobil, persze nem akárhogyan, valamilyen kriptopénzért.","shortLead":"Előrendelhető a HTC Exodus 1 blockchain mobil, persze nem akárhogyan, valamilyen kriptopénzért.","id":"20181023_htc_exodus_blockchain_telefon_elorendeles_kriptopenz_bitcoin_ethereum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79325887-0238-4c91-9ac3-040f07d479b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfb52d6c-b214-4bb5-9420-3c4b358e53f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181023_htc_exodus_blockchain_telefon_elorendeles_kriptopenz_bitcoin_ethereum","timestamp":"2018. október. 23. 20:03","title":"Csak az rendelheti meg most a HTC új telefonját, akinek van Bitcoinja vagy Ethereumja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]