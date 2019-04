Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8868c360-17bf-44af-9476-f57a88d9b689","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra is nyomoz a brit rendőrség a tavaly decemberi gatwicki eset miatt, amikor drónnal kétszer is megbénították a repülőtér forgalmát, súlyos fennakadásokat okozva ezzel.","shortLead":"Továbbra is nyomoz a brit rendőrség a tavaly decemberi gatwicki eset miatt, amikor drónnal kétszer is megbénították...","id":"20190415_gatwick_repuloter_illegalis_dronreptetes_legikozlekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8868c360-17bf-44af-9476-f57a88d9b689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afedc8a6-03d6-4bed-8387-e1c53eb95d11","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_gatwick_repuloter_illegalis_dronreptetes_legikozlekedes","timestamp":"2019. április. 15. 10:34","title":"\"Belső munka\" lehetett a Gatwick reptér megbénítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ecdec0b-c94c-4821-a6f2-d7a772931640","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kissé homályos európai üzenettel vonultak demonstratíve a kárpátaljai város utcáin a két ország szélsőségesei.\r

\r

","shortLead":"Kissé homályos európai üzenettel vonultak demonstratíve a kárpátaljai város utcáin a két ország szélsőségesei.\r

\r

","id":"20190415_Egyutt_vonultak_Ungvaron_magyar_es_ukran_maszkos_szelsosegesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ecdec0b-c94c-4821-a6f2-d7a772931640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7747a6b1-9bcb-4755-af63-8638173a80fd","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_Egyutt_vonultak_Ungvaron_magyar_es_ukran_maszkos_szelsosegesek","timestamp":"2019. április. 15. 05:48","title":"Együtt vonultak Ungváron magyar és ukrán maszkos szélsőségesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e2fb95-3c59-458f-a565-21eaf4e35e98","c_author":"Hont András","category":"velemeny","description":"A Századvég a magyar állam gyámsága alá venné a Facebookot. Olyasmi ez, mint amikor hadat üzentünk Amerikának. Most kiderülhet, hogy Lőrinc tényleg okosabb-e, mint Zuckerberg. Vélemény.\r

","shortLead":"A Századvég a magyar állam gyámsága alá venné a Facebookot. Olyasmi ez, mint amikor hadat üzentünk Amerikának. Most...","id":"201915_a_ner_talalkozasa_azinternettel_akoncasztalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06e2fb95-3c59-458f-a565-21eaf4e35e98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cb866d6-ec75-4785-bc94-e6424a459613","keywords":null,"link":"/velemeny/201915_a_ner_talalkozasa_azinternettel_akoncasztalon","timestamp":"2019. április. 14. 16:00","title":"Hont András: A NER találkozása az internettel a koncasztalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bdeeef7-9ef5-4658-b692-9558ba91663f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Vajon befolyásolhatják-e az evési szokásaink párkapcsolatunk minőségét, vagy akár magát a párválasztást? Meghatározhatja-e a párkapcsolat az evést és az evészavar tüneteit? ","shortLead":"Vajon befolyásolhatják-e az evési szokásaink párkapcsolatunk minőségét, vagy akár magát a párválasztást...","id":"20190414_Magamert_fogyok_miattad_eszem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bdeeef7-9ef5-4658-b692-9558ba91663f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded01f31-0db2-4881-bbc6-9a75ef61bcea","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190414_Magamert_fogyok_miattad_eszem","timestamp":"2019. április. 14. 20:15","title":"Magamért fogyok, miattad eszem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f1e5a4-300c-4eaf-bbfc-2c26c3fa209d","c_author":"Illényi Balázs","category":"kultura","description":"Nemigen akadt olyan fegyveres konfliktus, amit annyi alkotó „dokumentált” volna, mint a 80 éve véget ért spanyol polgárháborút. A művek fő témái: apokalipszis, halál, árulás és áldozathozatal.","shortLead":"Nemigen akadt olyan fegyveres konfliktus, amit annyi alkotó „dokumentált” volna, mint a 80 éve véget ért spanyol...","id":"201915__spanyol_polgarhaboru__muveszi_orokseg__politizalo_alkotasok__visszhangra_talaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4f1e5a4-300c-4eaf-bbfc-2c26c3fa209d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c5bb3e-554a-44d5-a121-6472ad9bf96d","keywords":null,"link":"/kultura/201915__spanyol_polgarhaboru__muveszi_orokseg__politizalo_alkotasok__visszhangra_talaltak","timestamp":"2019. április. 14. 12:30","title":"Generációk retinájába égtek bele a spanyol testvérháború képei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8746f64c-a02e-4dda-9abf-51771239603b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többféle megoldással élnek a gyártók, hogy kiváltsák a kijelzőt elcsúfító szenzorszigetet, azaz az érzékelőket rejtő notchot. Az Asusnak is van erre egy sajátságos ötlete.","shortLead":"Egyre többféle megoldással élnek a gyártók, hogy kiváltsák a kijelzőt elcsúfító szenzorszigetet, azaz az érzékelőket...","id":"20190414_asus_dupla_csuszkas_okostelefon_rendereles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8746f64c-a02e-4dda-9abf-51771239603b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e5e52d7-7b1b-4a22-adaa-9e727df269d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190414_asus_dupla_csuszkas_okostelefon_rendereles","timestamp":"2019. április. 14. 18:03","title":"Ilyet nem mindennap látni: így váltaná ki a szenzorszigetet az Asus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13d410b-6959-46e7-80aa-64d8b1826e45","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Még a kft vezetői sem – legalábbis ezt állították a hvg.hu-nak. A nem szerény összeg kiutalásáról még 2017 végén döntött a kormány, de ugyanakkora hallgatás és tagadás övezi, mint a 2,2 milliárddal megdobott lórehabilitációs központot, amiről pár napja írtunk. A háttérben felsejlik egy állami és önkormányzati vezetők látogatta nyíregyházi magánklinika, és több, az egykori fejlesztési miniszterhez kapcsolható figura. ","shortLead":"Még a kft vezetői sem – legalábbis ezt állították a hvg.hu-nak. A nem szerény összeg kiutalásáról még 2017 végén...","id":"20190415_Sesztak_Miklos_a_ket_es_fel_milliardos_kisvardai_specialis_kozpont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b13d410b-6959-46e7-80aa-64d8b1826e45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fdbb674-9248-4413-bedd-a1b0e7541aac","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_Sesztak_Miklos_a_ket_es_fel_milliardos_kisvardai_specialis_kozpont","timestamp":"2019. április. 15. 06:30","title":"2,5 milliárdot kapott egy Sesztákhoz közeli cég egy speciális központra, amiről senki nem tud semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba08117-4263-4b01-9b96-b47efccfbae5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kezdetben csak ketten, majd egy második hímmel együtt kezdett három rétisas a fiókák nevelésébe Fultonban. De a dolog igazán érdekes része csak ezután jött. ","shortLead":"Kezdetben csak ketten, majd egy második hímmel együtt kezdett három rétisas a fiókák nevelésébe Fultonban. De a dolog...","id":"20190413_feherfeju_retisas_trio_fulton_csalad_feszek_kamera_fioka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ba08117-4263-4b01-9b96-b47efccfbae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f451f9b8-7c96-4f22-a604-921ecdeceb4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190413_feherfeju_retisas_trio_fulton_csalad_feszek_kamera_fioka","timestamp":"2019. április. 13. 16:33","title":"Különös jelenség: ez a három rétisas egész máshogy értelmezi a család fogalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]