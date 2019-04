Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7da4588-4e1d-4b7a-a090-ffeff947a739","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pilhál Tamás azt mondta, sajnálja, hogy megosztotta azt a fotót, és azt is, hogy ehhez egy viccesnek szánt, de bántó kommentet írt.","shortLead":"Pilhál Tamás azt mondta, sajnálja, hogy megosztotta azt a fotót, és azt is, hogy ehhez egy viccesnek szánt, de bántó...","id":"20190417_Bocsanatot_kert_a_Pesti_Sracok_ujsagiroja_Nagy_Blankatol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7da4588-4e1d-4b7a-a090-ffeff947a739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"001ce940-0336-42a2-837b-71b9c3544ccc","keywords":null,"link":"/itthon/20190417_Bocsanatot_kert_a_Pesti_Sracok_ujsagiroja_Nagy_Blankatol","timestamp":"2019. április. 17. 20:40","title":"Bocsánatot kért a Pesti Srácok újságírója Nagy Blankától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c3a8271-5d07-41e7-a8f1-3ae53a330a35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán prémiumgyártó újdonságára elképesztően nagy hűtőrács került, és bár hatalmas maga az autó, meglepően kevesen utazhatnak benne. ","shortLead":"A japán prémiumgyártó újdonságára elképesztően nagy hűtőrács került, és bár hatalmas maga az autó, meglepően kevesen...","id":"20190418_a_lexus_ujraertelmezi_a_gigantikus_hutoracs_fogalmat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c3a8271-5d07-41e7-a8f1-3ae53a330a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabe0235-a8ed-48a5-90c0-cc9ef0004af8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190418_a_lexus_ujraertelmezi_a_gigantikus_hutoracs_fogalmat","timestamp":"2019. április. 18. 11:21","title":"A Lexus újraértelmezi a gigantikus hűtőrács fogalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"512e29b5-69a4-4282-a3e6-f666374fe652","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem örül Palkovics László, hogy az MTA bekeményített a kutatóintézeti hálózat ügyében. Úgy fest, az átalakítás, azaz a hálózat MTA-ról történő leválasztása eldöntött tény a kormány részéről.\r

Úgy fest, az átalakítás, azaz...","id":"20190417_Palkovicsek_nem_orulnek_hogy_bekemenyitett_az_MTA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=512e29b5-69a4-4282-a3e6-f666374fe652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa1b4c26-78a6-4cbc-9c8c-0b2531ab2cca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_Palkovicsek_nem_orulnek_hogy_bekemenyitett_az_MTA","timestamp":"2019. április. 17. 09:59","title":"Palkovicsék nem örülnek, hogy bekeményített az MTA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477b2930-df90-4068-b3d7-748ab7a51638","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerekpszichológus otthon nem akarta a szakmáját gyakorolni.","shortLead":"A gyerekpszichológus otthon nem akarta a szakmáját gyakorolni.","id":"20190418_Vekerdy_Tamas_Ha_beken_hagyod_a_gyereket_magatol_megtalalja_az_utjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=477b2930-df90-4068-b3d7-748ab7a51638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8434e5bc-c7b4-4400-bdf1-77c71c9c0b6b","keywords":null,"link":"/elet/20190418_Vekerdy_Tamas_Ha_beken_hagyod_a_gyereket_magatol_megtalalja_az_utjat","timestamp":"2019. április. 18. 12:46","title":"Vekerdy Tamás: Ha békén hagyod a gyereket, magától megtalálja az útját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy bírósági döntésre válaszul a Google és az Apple is elérhetetlenné tette a TikTok nevű applikációt Indiában, ami így egy több mint 120 milliós piacot veszített el.","shortLead":"Egy bírósági döntésre válaszul a Google és az Apple is elérhetetlenné tette a TikTok nevű applikációt Indiában, ami...","id":"20190417_tiktok_india_apple_google_applikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88a3d65-96cc-4602-b5b6-74d2e7e71c1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_tiktok_india_apple_google_applikacio","timestamp":"2019. április. 17. 16:33","title":"Betiltották az anti-Facebookot Indiában, mert pornót terjesztettek rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c8026c-107c-42de-ad7e-c53c3078c0b7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Igaz, hogy jó esetben is csak néhány millió eurót. ","shortLead":"Igaz, hogy jó esetben is csak néhány millió eurót. ","id":"20190417_Megvan_a_biztosito_amelyik_fizethet_a_NotreDame_leegeseert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01c8026c-107c-42de-ad7e-c53c3078c0b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38107403-3ec2-4ec7-9a91-a5f00cd542e9","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Megvan_a_biztosito_amelyik_fizethet_a_NotreDame_leegeseert","timestamp":"2019. április. 17. 13:42","title":"Megvan a biztosító, amelyik fizethet a Notre-Dame leégéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a9c178-251a-4cc6-a667-69dfe806b10f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A demonstráció szerda déltől 16 óráig tart. ","shortLead":"A demonstráció szerda déltől 16 óráig tart. ","id":"20190417_metro_aruhaz_sztrajkbizottag_sztrajk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5a9c178-251a-4cc6-a667-69dfe806b10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b178bcc-8431-44ef-a32a-d8d77895b3ae","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_metro_aruhaz_sztrajkbizottag_sztrajk","timestamp":"2019. április. 17. 11:51","title":"Négyórás sztrájk kezdődött az ország Metro áruházaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36bb6e2-6de8-46f2-b29a-caf8fb4186ff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Órákkal az állatok halála után újra működőképessé tették néhány agysejtjüket. Az agyakat nem minősítenék élőnek, de a kísérlet összemossa a határokat az élet és a halál közt.","shortLead":"Órákkal az állatok halála után újra működőképessé tették néhány agysejtjüket. Az agyakat nem minősítenék élőnek, de...","id":"20190417_Reszben_visszahoztak_az_eletbe_32_lefejezett_diszno_agyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d36bb6e2-6de8-46f2-b29a-caf8fb4186ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8c17a0-11b3-4609-981b-603de3852390","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_Reszben_visszahoztak_az_eletbe_32_lefejezett_diszno_agyat","timestamp":"2019. április. 17. 20:04","title":"Részben visszahozták az életbe 32 lefejezett disznó agyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]