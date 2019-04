Nem tűnik nagynak a helyi iparűzési adó, de komoly bírságba is belefuthat, aki elnézi a számokat – figyelmeztetett Vizer József, az RSM Hungary adóigazgatója. Mint blogbejegyzésében írta, ugyan a helyi iparűzési adó legfeljebb 2 százalékos lehet, de az adóalapja jóval magasabb is lehet, mint a társasági adóé. Ha a cég székhelye és telephelyei több önkormányzathoz tartoznak, akkor az adót több település önkormányzata között megosztva kell bevallani és megfizetni. Így pedig egy adóalap-megosztási hiba is jelentős bírsággal járhat.

Az egyik legnagyobb kedvezmény most érvényesíthető utoljára: ez után kikerül a rendszerből a foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség. Az egy évvel korábbihoz képest mért átlagos létszámbővülés a szabályozás szerint fejenként egymillió forinttal csökkenti az adóalapot. Kivétel most is akad: például nem vehető igénybe a mentesség, ha a létszámbővítést állami támogatással érte el a cég.