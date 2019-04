Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c2eeb18-049b-44e9-ac67-03b589569e04","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Azt remélik, olyan helyekre kerülnek az intézetisek, ahol jobban tudják szolgálni fejlődésüket, szeretnék, ha egy részük nevelőszülőkhöz menne. Az új otthonok közül azonban egynek még el sem kezdték az építését, és a nevelőszülőkhöz kivezénylés sincs még megszervezve.","shortLead":"Azt remélik, olyan helyekre kerülnek az intézetisek, ahol jobban tudják szolgálni fejlődésüket, szeretnék, ha...","id":"20190418_Bezar_a_miskolci_gyermekvaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c2eeb18-049b-44e9-ac67-03b589569e04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35922d76-1e39-4b17-a4aa-0e6e24e8a249","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_Bezar_a_miskolci_gyermekvaros","timestamp":"2019. április. 18. 05:22","title":"Bezár a miskolci gyermekváros is, még nem tudni, hova kerülnek a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ittas férfi minden előzmény nélkül tette ezt ismerősével, akinél szívességi alapon lakott.","shortLead":"Az ittas férfi minden előzmény nélkül tette ezt ismerősével, akinél szívességi alapon lakott.","id":"20190416_Negy_ev_ortonre_iteltek_mert_sosavval_ontotte_le_szallasadojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40d6b99-c2bf-4527-8468-1e89982598ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Negy_ev_ortonre_iteltek_mert_sosavval_ontotte_le_szallasadojat","timestamp":"2019. április. 16. 18:23","title":"Négy év börtönre ítélték, mert sósavval öntötte le szállásadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"24 iskolában kampányolna a Szerencsejáték Zrt. és az Ökumenikus Segélyszervezet a játékfüggőség ellen – 6000 alap- és középfokú oktatást nyújtó intézmény van ma Magyarországon.","shortLead":"24 iskolában kampányolna a Szerencsejáték Zrt. és az Ökumenikus Segélyszervezet a játékfüggőség ellen – 6000 alap- és...","id":"20190417_Duplajara_boviti_diakoknak_szolo_jatekfuggoseg_elleni_kampanyat_a_Szerencsejatek_Zrt_de_meg_igy_sem_tul_acelos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e02e06-d23c-454e-a323-7640ec3fe304","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Duplajara_boviti_diakoknak_szolo_jatekfuggoseg_elleni_kampanyat_a_Szerencsejatek_Zrt_de_meg_igy_sem_tul_acelos","timestamp":"2019. április. 17. 12:16","title":"Duplájára bővíti diákoknak szóló játékfüggőség elleni kampányát a Szerencsejáték Zrt., de még így sem túl acélos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d061d2-69ee-41f7-bfed-ca26de6f82cb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Drámai fotókat tettek közzé a francia tűzoltók.","shortLead":"Drámai fotókat tettek közzé a francia tűzoltók.","id":"20190416_Ezt_lattak_a_tuzoltok_a_NotreDame_oltasakor__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83d061d2-69ee-41f7-bfed-ca26de6f82cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13bfd4e3-8e45-4180-9e77-ec8956e09c8a","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Ezt_lattak_a_tuzoltok_a_NotreDame_oltasakor__fotok","timestamp":"2019. április. 16. 09:53","title":"Ezt látták a tűzoltók a Notre-Dame oltásakor – fotók, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a35c449-f9f4-4a5b-ba32-74cae6a82006","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Borsod megyében élte át a jelenetet egy autós. Mindenki ép bőrrel megúszta.","shortLead":"Borsod megyében élte át a jelenetet egy autós. Mindenki ép bőrrel megúszta.","id":"20190417_A_semmibol_szarvas_ugrott_at_az_autos_elott__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a35c449-f9f4-4a5b-ba32-74cae6a82006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b81ed33-fdef-444d-8b8e-01ee52bcbcf8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_A_semmibol_szarvas_ugrott_at_az_autos_elott__video","timestamp":"2019. április. 17. 13:57","title":"A bokrok közül ugrott ki a szarvas, centiken múlott a hatalmas baleset – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b57685a0-d96e-424f-9ce6-c05af3e7bf16","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Facebook-posztban mondta el, miért keresi a bajt. ","shortLead":"Facebook-posztban mondta el, miért keresi a bajt. ","id":"20190417_Mi_lenne_ha_a_te_lanyod_ala_fotoztak_volna_be__Nagy_Blanka_nyilt_levelet_irt_Pilhal_Tamasnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b57685a0-d96e-424f-9ce6-c05af3e7bf16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a44d8ac-166f-414b-815c-f18c818fd19e","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Mi_lenne_ha_a_te_lanyod_ala_fotoztak_volna_be__Nagy_Blanka_nyilt_levelet_irt_Pilhal_Tamasnak","timestamp":"2019. április. 17. 10:49","title":"„Mi lenne, ha a te lányod alá fotóztak volna be?” – Nagy Blanka nyílt levelet írt Pilhál Tamásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bef8086-0fc8-4141-8c68-bfd80455be3c","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"A Notre-Dame lángjainál égetik magukat a kormány házi keresztényei. ","shortLead":"A Notre-Dame lángjainál égetik magukat a kormány házi keresztényei. ","id":"20190417_Gomperz_Kupolaszaggato_alszentseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bef8086-0fc8-4141-8c68-bfd80455be3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfcf8574-b610-4d60-bdf4-0dab0832024d","keywords":null,"link":"/itthon/20190417_Gomperz_Kupolaszaggato_alszentseg","timestamp":"2019. április. 17. 15:45","title":"Gomperz: Kupolaszaggató álszentség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a966bb-dd10-4be1-b574-7b6265e3e9b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fournier atya a párizsi terrortámadások után a Bataclanba ment be, hogy imádkozzon a halottakért. ","shortLead":"Fournier atya a párizsi terrortámadások után a Bataclanba ment be, hogy imádkozzon a halottakért. ","id":"20190416_Hoskent_unneplik_a_parizsi_tuzoltok_kaplanjat_aki_kimentette_az_ereklyeket_a_Notre_Damebol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8a966bb-dd10-4be1-b574-7b6265e3e9b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e1e317c-e643-4e0f-830f-3692a3baa07a","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Hoskent_unneplik_a_parizsi_tuzoltok_kaplanjat_aki_kimentette_az_ereklyeket_a_Notre_Damebol","timestamp":"2019. április. 16. 13:59","title":"Hősként ünneplik a párizsi tűzoltók káplánját, aki kimentette az ereklyéket a Notre-Dame-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]