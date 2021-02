Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Ahogy az elmúlt években mindig, ezúttal is többlettel zárta az év első hónapját az államháztartás.","shortLead":"Ahogy az elmúlt években mindig, ezúttal is többlettel zárta az év első hónapját az államháztartás.","id":"20210223_allamhaztartas_tobblet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"104bee0e-1d10-4c40-8d3e-d26f1f1cb0f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210223_allamhaztartas_tobblet","timestamp":"2021. február. 23. 12:00","title":"Közel 200 milliárd forint többlet lett januárban az államháztartásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6455b92-012f-4b2a-9048-e12ff4955bf7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ünnepelt költő és könyvkiadó 101 éves volt.","shortLead":"Az ünnepelt költő és könyvkiadó 101 éves volt.","id":"20210224_Meghalt_a_beat_nemzedek_egyik_utolso_alakja_Lawrence_Ferlinghetti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6455b92-012f-4b2a-9048-e12ff4955bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4202b2-6e94-4a2b-a35c-500ebb5ced1d","keywords":null,"link":"/kultura/20210224_Meghalt_a_beat_nemzedek_egyik_utolso_alakja_Lawrence_Ferlinghetti","timestamp":"2021. február. 24. 11:48","title":"Meghalt a beatnemzedék egyik utolsó alakja, Lawrence Ferlinghetti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133c5ab7-c9b5-4b27-aa56-82377de9dc28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Táncművészeti Egyetemnél is vizsgálják a modellváltás lehetőségét, a BME-nél, az NKE-nél és a Zeneakadémián nincs napirenden a kérdés. Az Óbudai Egyetem már indítványozta a fenntartóváltást, míg a Budapesti Gazdasági Egyetemnél még egyeztetések zajlanak a kérdésben.","shortLead":"A Magyar Táncművészeti Egyetemnél is vizsgálják a modellváltás lehetőségét, a BME-nél, az NKE-nél és a Zeneakadémián...","id":"20210223_modellvaltas_egyetem_mte_bme_nke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=133c5ab7-c9b5-4b27-aa56-82377de9dc28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1389e34b-0b7e-4cf5-83a6-fbc3a5c7f41d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210223_modellvaltas_egyetem_mte_bme_nke","timestamp":"2021. február. 23. 16:42","title":"Újabb egyetem indulhat el a modellváltás felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34821702-e4f7-499a-a567-147989a282b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vétlen autós megsérült a karambolban.","shortLead":"A vétlen autós megsérült a karambolban.","id":"20210223_baleset_ittas_vezetes_heviz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34821702-e4f7-499a-a567-147989a282b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78b0269-4f38-46f2-b317-8ab3a456ea4d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210223_baleset_ittas_vezetes_heviz","timestamp":"2021. február. 23. 19:16","title":"Ittasan okozott sérüléses balesetet Hévíz fideszes alpolgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204954d9-8bb6-43a9-ab78-c7c6d40aea74","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bécsi tudósok kimutatták, hogy akiket a Covid-19 miatt kórházban kellett kezelni, azoknál szignifikánsan gyakrabban fordult elő egy bizonyos génváltozat.","shortLead":"Bécsi tudósok kimutatták, hogy akiket a Covid-19 miatt kórházban kellett kezelni, azoknál szignifikánsan gyakrabban...","id":"20210222_koronavirus_sulyos_lefolyas_oka_olosejtek_receptora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=204954d9-8bb6-43a9-ab78-c7c6d40aea74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c9b679-18f1-4d05-adac-1000363ce159","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_koronavirus_sulyos_lefolyas_oka_olosejtek_receptora","timestamp":"2021. február. 22. 21:21","title":"Újabb összefüggést találtak: egy génváltozat is okozhatja, hogy valakinél enyhébb, másnál súlyosabb a kornavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a65d340a-2662-4a48-842f-05f404798722","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Emmi-miniszter szerint genetikai módszerekkel be tudják majd azonosítani a Fehérváron nyugvó magyar királyok csontvázait.","shortLead":"Az Emmi-miniszter szerint genetikai módszerekkel be tudják majd azonosítani a Fehérváron nyugvó magyar királyok...","id":"20210222_osszarium_csontkamra_szekesfehervar_kasler","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a65d340a-2662-4a48-842f-05f404798722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f88158a-bdf1-4a66-aadb-177cc6073df8","keywords":null,"link":"/kultura/20210222_osszarium_csontkamra_szekesfehervar_kasler","timestamp":"2021. február. 22. 16:18","title":"Megnyitották Káslerék a székesfehérvári királyi csontkamrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67c58a43-7313-463f-8638-1e3854f01d99","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legendás rajzfilmes szerint valakinek ki kell mondania, hogy ez rossz irány. ","shortLead":"A legendás rajzfilmes szerint valakinek ki kell mondania, hogy ez rossz irány. ","id":"20210222_Jankovics_Marcell_a_pozsonyi_csatafilmrol_Ilyet_nem_szabad_csinalni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67c58a43-7313-463f-8638-1e3854f01d99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa942802-c096-4574-bb68-295ee9743b2e","keywords":null,"link":"/kultura/20210222_Jankovics_Marcell_a_pozsonyi_csatafilmrol_Ilyet_nem_szabad_csinalni","timestamp":"2021. február. 22. 15:40","title":"Jankovics Marcell a pozsonyi csata filmről: Ilyet nem szabad csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36749447-546c-48c1-9ff1-b9be0cc895f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Német lapok beszámolói szerint az Aldi e-kereskedelemhez szükséges rendszer fejlesztésébe kezdett, de azt nem tudni, vajon más régiókba is elhozzák-e azt.","shortLead":"Német lapok beszámolói szerint az Aldi e-kereskedelemhez szükséges rendszer fejlesztésébe kezdett, de azt nem tudni...","id":"20210223_webshop_aldi_sud_nemetorszag_e_kereskedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36749447-546c-48c1-9ff1-b9be0cc895f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b12ab6b-a88a-4c6d-ba98-850719e1d475","keywords":null,"link":"/kkv/20210223_webshop_aldi_sud_nemetorszag_e_kereskedelem","timestamp":"2021. február. 23. 15:08","title":"Webshopot indíthat az Aldi a németeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]