[{"available":true,"c_guid":"8387ae43-188f-4a33-a62b-94316b8e209c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Idén nyílhat először esély arra, hogy idehaza az élve szülések száma elérje a 2008-as gazdasági válság előtti szintet. A koronavírus-járvány gazdasági hatásai miatt azonban nem várható igazi trendforduló: jövőre megint nőhet a demográfiai leépülés üteme. ","shortLead":"Idén nyílhat először esély arra, hogy idehaza az élve szülések száma elérje a 2008-as gazdasági válság előtti szintet...","id":"202015_furcsa_paros_kis_baby_boom_ajarvany_arnyekaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8387ae43-188f-4a33-a62b-94316b8e209c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4959ccf-988f-47bc-a7d4-d19e2a0d8a08","keywords":null,"link":"/360/202015_furcsa_paros_kis_baby_boom_ajarvany_arnyekaban","timestamp":"2020. április. 18. 11:00","title":"Furcsa együttállás: kis baby boom jöhet a járvány árnyékában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40501a7b-5e8c-4f39-ae9e-ebbc9c72ef66","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hétfőtől lazítanak a korlátozásokon: újra nyitnak a parkok, többen lehetnek majd a boltokban és a templomokban is.","shortLead":"Hétfőtől lazítanak a korlátozásokon: újra nyitnak a parkok, többen lehetnek majd a boltokban és a templomokban is.","id":"20200416_koronavirus_lengyelorszag_enyhites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40501a7b-5e8c-4f39-ae9e-ebbc9c72ef66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658d8aae-094d-41bd-a83d-e3da69580e56","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_koronavirus_lengyelorszag_enyhites","timestamp":"2020. április. 16. 21:01","title":"A járványellenes intézkedések enyhítését jelentette be a lengyel kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f218a9-df80-4743-bac4-359f9576af7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy, a 444.hu-nak nyilatkozó forrás szerint nem akarnak \"futottak még\" versenyt.","shortLead":"Egy, a 444.hu-nak nyilatkozó forrás szerint nem akarnak \"futottak még\" versenyt.","id":"20200417_giro_ditalia_tour_de_france_kerekparos_verseny_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44f218a9-df80-4743-bac4-359f9576af7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"960fd1ab-3dcc-43fa-a9fd-a06dff223ad5","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_giro_ditalia_tour_de_france_kerekparos_verseny_koronavirus","timestamp":"2020. április. 17. 17:19","title":"Úgy hírlik, a magyar félnek nem tetszik a Giro új időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint továbbra is elvégzik a beavatkozásokat az életveszélyes állapotban lévő betegeknél.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint továbbra is elvégzik a beavatkozásokat az életveszélyes állapotban lévő...","id":"20200417_koronavirus_jarvany_egeszsegugy_emmi_kasler_miklos_idos_emberek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42aa62d9-63f6-4e34-8a5a-e682bc178092","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_koronavirus_jarvany_egeszsegugy_emmi_kasler_miklos_idos_emberek","timestamp":"2020. április. 17. 13:36","title":"Káslerék visszautasítják, hogy a kórházak \"kirakják az öreg embereket meghalni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dff5c15c-a59e-421c-9f41-5cceae13c93f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A csernobili tűz miatt továbbra is erősen szennyezett az ukrán főváros levegője, nem ajánlott kimenni a szabad levegőre. ","shortLead":"A csernobili tűz miatt továbbra is erősen szennyezett az ukrán főváros levegője, nem ajánlott kimenni a szabad...","id":"20200418_kijev_csernobili_tuz_szmog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dff5c15c-a59e-421c-9f41-5cceae13c93f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a25a160e-88b0-4eeb-ab17-5bbe3cbd8061","keywords":null,"link":"/elet/20200418_kijev_csernobili_tuz_szmog","timestamp":"2020. április. 18. 14:28","title":"Szellőztetni sem lehet a fullasztó levegő miatt Kijevben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Sok helyen úgynevezett immunigazolványok kibocsátásával szeretnék meggyorsítani a visszatérést a normális élethez, de a Deutsche Wellének nyilatkozó szakértő szerint ez több problémát is felvet. ","shortLead":"Sok helyen úgynevezett immunigazolványok kibocsátásával szeretnék meggyorsítani a visszatérést a normális élethez, de...","id":"20200417_Gyorsithatjae_a_korlatozasok_enyhiteset_ha_igazolvanyt_kapnak_a_gyogyultak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c4f5207-c025-4e3e-b149-db5a38248045","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200417_Gyorsithatjae_a_korlatozasok_enyhiteset_ha_igazolvanyt_kapnak_a_gyogyultak","timestamp":"2020. április. 17. 16:02","title":"Gyorsíthatja-e a korlátozások enyhítését, ha igazolványt kapnak a gyógyultak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae3606f-20e0-4d65-8fd1-bdad8146c1ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"136 klinikai tesztet végeztettek el. ","shortLead":"136 klinikai tesztet végeztettek el. ","id":"20200418_Pecs_letesztelte_az_onkormanyzati_fenntartasu_idosotthonok_lakoit_es_dolgozoit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cae3606f-20e0-4d65-8fd1-bdad8146c1ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df7b7f70-5d2b-49d8-8cfa-9fd430e2dcd2","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_Pecs_letesztelte_az_onkormanyzati_fenntartasu_idosotthonok_lakoit_es_dolgozoit","timestamp":"2020. április. 18. 12:45","title":"Pécs letesztelte az önkormányzati fenntartású idősotthonok lakóit és dolgozóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"708b6094-e2bc-43d2-8bab-1d03bca7b42d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Charles De Gaulle francia nukleáris meghajtású repülőgép-hordozó és kísérő fregattja 2300 fős legénységéből eddig 1081 matróz koronavírus-tesztje bizonyult pozitívnak - közölte pénteken a francia hadügyminisztérium a még mindig nem végleges adatokat.","shortLead":"A Charles De Gaulle francia nukleáris meghajtású repülőgép-hordozó és kísérő fregattja 2300 fős legénységéből eddig...","id":"20200417_A_matrozok_fele_megfertozodott_a_De_Gaulle_francia_anyahajon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=708b6094-e2bc-43d2-8bab-1d03bca7b42d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a3f50c-172f-49ef-a29a-0e1aeba7746b","keywords":null,"link":"/vilag/20200417_A_matrozok_fele_megfertozodott_a_De_Gaulle_francia_anyahajon","timestamp":"2020. április. 17. 21:30","title":"A matrózok fele megfertőződött a De Gaulle francia anyahajón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]